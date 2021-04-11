Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında büyük emeği olan Jahovic, takımını yeniden sırtlamaya başladı. İlk maçlarda istediği golleri bulamayan Makedon golcü, Hatay'daki 3 golüyle yıldızlaştı. 7 günde üçüncü maçına çıkan Göz-Göz'de Ünal Karaman, futbolcuların yorgunluğundan dolayı rotasyona gitti. Bu sezon fırtınalar estiren ev sahibi takım ilk 10 dakikalık periyotta baskı kursa da Göztepeli oyuncular topun arkasında sağlam durdu. Hatay maçında orta sahada Obinna, kanatlarda Tripic ve Halil'in etkili olduklarını gördük.

Kanatlardan etkili gelen Göztepe üst üste pozisyonlara girdi. Tripic ve Jahovic'in şutları beklenen golün habercisi gibiydi.



HATASINI TELAFİ ETTİ

30. dakikada Atınç, savunmada yaptığı büyük hataya rağmen hatasını kapatıp uzun bir pas attı. Jahovic, harika bir vücut çalımı ile rakibini geçip Göztepe'yi öne geçirdi. Hele Gassama'nın sağdan çalımlarla gelip ayakta kalarak Jahovic'i topla buluşturması ve bunun sonucunda gol olması Göztepe'yi iyice rahatlattı. İlk yarıda rakibine bir şut imkanı veren Göz-Göz, 7 şut girişiminden 2 gol attı. Aslında ilk yarı 4-0 bitirip maçı bitirmesi bile içten değildi. Göztepe, Hatay'a ilk yarıda nefes bile aldırmadı desek yanlış olmaz. İkinci yarıda Hatay bir an önce golü atıp maça ortak olmak istedi ve bunu başardı. Göztepe, oyunun kontrolünü tutmak için biraz daha defansif oynayıp deplasmanda nasıl oynanır bunun örneğini verdi. İstek ve arzusu zirvede olan Adis, 78. dakikada hat-trick yaparak sahanın en başarılı ismi oldu. Kalan bölümde ev sahibi ekip bir gol daha bulsa Göz-Göz, Hatay'ı yıkmayı başardı. Galibiyet Göztepe'yi ligde rahatlamış oldu. Cumartesi günkü G.Saray maçını merakla bekliyorum. Şimdiden yazayım G.Saray'ın işi İzmir'de çok zor...