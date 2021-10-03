Süper Lig'de üst üste aldığı mağlubiyetlerle bir anda düşme hattına inen Göztepe, ligin son sırasındaki Giresunspor'a da yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Galatasaray mağlubiyetinin ardından birçok futbolcu sosyal medyada hedef haline gelse de hafta içinde gerçekleştirilen "destek paylaşımları" işe yaramış ki Göztepe taraftarı istenilen futbolu ortaya koyamasalar dahi futbolcuları bağrına bastı. Maça gelecek olursak cuma günkü idmanda sakatlanan Soner'in yokluğunda hoca Tijanic'e ilk 11'de şans vermiş. Obinna-Yalçın ve Tijanic'ten oluşan üçlü de top kullanma özelliğine sahip bir tek Tijanic olunca ilk yarıda Göztepe etkili bir oyun ortaya koyamadı. Hele bir pozisyonda Halil, savunma arkasına sarktı ve Yalçın'dan top beklerken Yalçın'ın oldukça kötü pas atmasından sonra Halil'in "Ben nereye koşuyorum, sen nereye top atıyorsun" der gibi bir bakışı aslında Göztepe'de yaşanan sıkıntıyı gözler önüne seriyordu.



MAESTRO'NUN SUYU ISINDI

İkinci yarının hemen başında Zeki Yavru'nun sırtı dönük dahi olsa Halil'e dirsek attığını maçın hakemi Burak Şeker ve VAR hakemleri nasıl atlar? Onu da anlamış değilim.

60. dakikada Göztepe, Tijanic ile penaltı kaçırırken 70. dakikada konuk ekip Diabate ile kazandığı penaltıyı gole çevirmeyi başardı. Galiba bu da maçın kırılma anıydı.

Göztepe'ye imza attığı gün "Göztepe'yi çok iyi tanıyorum" açıklaması ile gündem olan teknik direktör El Maestro'ya Göztepe taraftarı yenilen golden sonra "Jahovic" tezahüratı yaparak Makedon golcüyü oyuna alması yönünde taktik verdi. Yine Jahovic'in oyuna girerken hocaya "Beni neden oyuna almıyorsun?" diye sitem etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Yönetim milli arada nasıl bir karar alır bilmem ama El Maestro'nun suyu çoktan ısındı hatta kaynıyor! El Maestro'dan Göztepe'ye hoca olmaz. Maçlara gittiğim zaman genelde ilk 11'e değil yedek kulübesine bakarım olumsuz bir sonuç alındığında oyunu kim değiştirebilecek diye. Göztepe'nin yedek kulübesine baktım oyunu değiştirecek oyuncular olarak Jahovic, Ideye ve Lourency'i var ama yok.