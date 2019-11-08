  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > 'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı! Eğlenirken görüntüleri ortaya çıkmıştı

'' 'da yakalandı! Eğlenirken görüntüleri ortaya çıkmıştı

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı! Eğlenirken görüntüleri ortaya çıkmıştı

08.11.2019, 10:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019,10:23

'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan B., 'da yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan B.'nin 'da olduğunu belirleyerek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu Bursa gişelerinde önlem aldı.

"'Bitcoin Safiye' keyif sürüyor! Eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı! İşte o video görüntüleri..." haberi için tıklayın


'BİTCOİN SAFİYE' BÖYLE YAKALANDI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLERİ...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı! Eğlenirken görüntüleri ortaya çıkmıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN