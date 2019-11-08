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'Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçen Yüce böyle yakalandı! İşte ilk görüntüleri...

Giriş Tarihi: 08.11.2019, 10:21

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe Yüce, Bursa'da yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçe Yüce'nin Bursa'da olduğunu belirleyerek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu Bursa gişelerinde önlem aldı. Kente saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe Yüce, polis ekiplerince durdurularak, gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Safiye Gökçe Yüce, işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müüdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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