Hepimiz yazarız. Hepimizin bir hikayesi var çünkü. Kimimiz iyi bir anlatıcıyız ve hikayemiz başka öykülere ilham oluyor. Kimimiz ise tozlu raflarda kalıp, okunmayacak kötü hikayeleri yazıyoruz.

Ama sonuçta, hepimiz kader sınırları içinde oluşturuyoruz hayat denilen hikayemizi. Bazen karalamalarla dolduruyoruz sayfaları, bazen şiirlerden filmlerden alıntılar yapıyor, bazen de yeni bir sayfa açıp baştan başlamaya niyetleniyoruz. Bir hikayeyi iyi yapan unsurlar nelerdir sizce? Sanıldığının aksine olay örgüsü değildir.

Olayların, kahramanların içsel dünyasında yarattığı etkiler sizi hikayeye çeker. Bir de kendinizi bulduysanız o öykülerde, doğru olanı okuduğunuzu hissedersiniz. Yani, hikayeyi etkili kılan duygulardır aslında.

Karakterin olaylara verdiği tepkiler, tepkilerin sonuçları ve bu sonuçların tekrar karaktere yansıması... Güçlü bir karakter, güçlü bir öykünün temel şartıdır yani.



İÇ DÜNYASININ ZENGİNLİĞİ

Tıpkı hayattaki gibi. Karşılaşılacak olayları önemli ya da önemsiz hale getirecek olan karakterin ona yüklediği anlam değil midir? Karakteri düzgün oluşturamadıysanız, etkili bir hikaye beklemek elbetteki hayalden öteye geçmeyecektir... Kahramanın içsel dünyasının zenginliği, insanlarda yarattığı etki kadar değerli olacak hikayemiz. Bu etki ise duygulara dokunmakla mümkün olacaktır.

Ağızlarda tat, hafızalarda iz bırakan hikayelerin en temel unsuru duygulara dokunabilmekte yani. Peki sizin hikayenizde durum nedir?

Kaç kişinin hayatına ya da duygularına dokunabildiniz? Kendinizde onu, onda kendinizi gördünüz?

Başkalarını geçelim, çocuğunuzun duyguları, istekleri ile ne kadar ilgilendiniz, ilgileniyorsunuz? Mesela bu hayatta ne yapmak istiyorsun diye sordunuz mu hiç ona? Yoksa isteklerine de siz mi karar verdiniz?

Yapmak istediklerini öğrendikten sonra nasıl destek verdiniz? Zaten günümüz dünyasının eğitim sisteminde çocuğun yaratıcılığına büyük oranda ket vurulmuş olacağından, evladınız size düzgün bir cevap da veremeyecektir büyük ihtimalle. Kısacası duygu ve düşüncelerine değer verdiğimiz çocuklar ile başarabiliriz daha iyi bir dünya kurmayı.



HAYAL KURDURTMALI

Bunun için de çocuklarımıza hayal kurdurtmalı, sonra da hayallerinin peşinden koşmasını öğretmeliyiz.

Ancak bu şekilde onların hikayelerine katkıda bulunabiliriz. Hayallerin peşinde koşarken yaşanılacak serüven ve bu maceranın yarattığı duygular onlara güzel bir öykü kazandıracak, başkalarına da ilham olabileceklerdir.

Hayatta öğrenmenin en önemli yollarının ilham ve motivasyon olduğunu da unutmamak gerek elbette.

Ve tabi sınav kazanmanın gerçek bir motivasyon kaynağı olmadığını ve ilham vermeyeceğini de hatırlatmakta fayda var. Sınav kazanmaktan çok daha büyük bir amaçtan bahsediyorum.

Belki de hayatının amacı haline gelecek motivasyondan..Bunu başarabilecek olanlar ise aile ve öğretmenlerdir.

Üstelik sadece kendileri de ilham duyarak, destek olarak..

Gelişen insanın hikayesi birbirini tekrarlamayan sayfalardan oluşacaktır.

Motivasyonunuzun sizi harekete geçirmesiyle hayat hikayenizi yazmaya başlarsınız.

Hikayenin iz bırakması ise sizin hayallerinizin dokunabildiği yürekler ile orantılı..