Çok sıkıldık...

Yüzümüzdeki maskeden, sevdiklerimize sarılamamaktan, dokunamamaktan, endişesiz sohbetleri yapamamaktan, çocuklarımızı doyasıya öpememekten... Sıkılmaktan daha beteri korktuk, korkuyoruz...

Hastalanmaktan daha çok başkalarına virüs bulaştırmaktan, taşıyıcı olmaktan, vebal almaktan... Korku tedbiri beraberinde getirecekse paniklemeden bu duyguyu yaşamanın çok da zararı olmamalı. Bir süre daha sıkılmaya, endişelenmeye devam etmek zorundayız.

Çünkü tedbirli davranmak önce kendimize, sonra yakınlarımıza, nihayetinde ise tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzdur.

Kasım ara tatilinden sonra tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime geçilmesi planlanırken, gelen kısıtlamalarla çocukların evde kalma süresi uzadı.

Alınması gereken önlemler, okullarda olması gereken yaş gruplarının evlerden eğitime devam etmesini zorunlu kıldı.

Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.



HEPIMIZ SORUMLUYUZ

Halbuki biraz daha dikkatle, farklı bir durum içinde olabilirdik. Önlemleri önemsemediğimiz için yeni kısıtlamalar geldi, daha da önemlisi hasta ve ölüm sayısı arttı. Normal hayata devam eden, pandemi yokmuş gibi yaşayan herkesin tüm kovid hastalarının vebalini taşıdığına inanıyorum. Dikkatsizliğimiz ya da umursamazlığımız sonucunda sadece kendimizi hasta etmiyoruz çünkü...

Çevremizde, yakınlarımızda pozitif vakaları duydukça işin ciddiyetini daha çok anlamaya başladık. Çocuklarımızı da sağlıklı günlere bir an önce kavuşabilmek için evlerde tutuyoruz. 4 Ocak'a kadar uzaktan eğitim devam edecek. Biz ebeveynlere evlerde daha çok iş düşüyor artık. Çocuklar da sıkıldı çünkü.



Öncelikle sorumluluklarını hatırlatıp takip etmek zorundayız. Yüz yüze eğitim devam etmese de, 4 Ocak'tan itibaren salgının seyrini lehimize çevirebilirsek öğrenciler sınavlara girecekler. Gün boyu ekran başında olan çocukların, hareketliliğini ev içinde sağlayabilmek hem bedensel hem de ruhsal sağlıklarına katkıda bulunacak. Bunun için de, ev içinde yapılacak egzersizlerin yanı sıra, ailece oynanacak oyunlar ya da ev işlerini paylaşma üretilebilecek çözüm yolları olabilir.



Arada mesafe ve maske kurallarına dikkat ederek yapılacak yürüyüşler de hem nefes almalarını sağlayacak hem de hareketliliklerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Bu süreçte sağlıklı beslenmeleri de hiç kuşkusuz çok önemli. Pandemi döneminde artan kilo sorunlarına çözüm üretebilmenin yolu sağlıklı beslenme ve hareketi arttırmaktan geçmeli. Hastanede ya da evlerinde hasta yatan herkesin sorumluluğunu üzerimizde tek tek hissederek alacağımız önlemler, hem bizi hem de tüm sevdiklerimizi koruyacak. Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Sevdiklerimiz için endişelenelim, tedbirleri eksiksiz uygulayalım..