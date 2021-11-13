Çocukların sabırsızlıkla beklediği ara tatil geldi çattı. Öğrenciler evlerde uzaktan eğitimle geçen bir buçuk senenin ardından kendilerini yoğun bir temponun içinde buldular.

Evlerinin konforunda ders dinlemeye alışmış çocukların adaptasyon dönemleri de uzadı haliyle. Sınıf kurallarından sınav stresine, çanta hazırlamaktan ödev yapmaya kadar her rutin daha da ağır geldi bu sene.

Okulu en çok özleyenler bile ara tatili bekler oldu.

Öyleyse, bu tatili nasıl değerlendirmeli? Seyahat imkanları olanlar için bir çok alternatif sunulabilir. Pandemi şartlarında açık havada ailece gezmek, güzel anılar biriktirmenin en iyi yollarından.

Eskişehir, Kapadokya, Maşukiye ya da Kocaeli'ndeki Ormanya seçenekler arasında. Güneydoğu gezisi de büyülü bir deneyim sunabilir tüm aileye...

Seyahat seçeneği olmayan aileler ise bulundukları şehrin imkanlarından faydalanmak için bir fırsat olarak görebilir bu tatili. İzmir'de Key Museum araba meraklısı olmasanız bile ilginizi çekecek bir müze mesela.

Efes ve Bergama müzeleri ile tarihte yolculuk yapabilir, Ege üniversitesi Tabiat Tarihi müzesinde ise fosil, kayaç ve mineralleri görme şansı bulabilirsiniz. Oyuncak müzesi aracılığı ile kendi çocukluğunuza yolculuğa çıkıp, çocuğunuza da ayrıntıları ile anlatabilirsiniz.



İZMİR'İ YENİDEN KEŞFEDİN

İzmir'in efsaneleşmiş gezi noktalarına tekrar gitmek de bu tatili değerlendirmek için eğlenceli bir seçenek. İzmir saat kulesinden başlayıp, Kemeraltı, Kordon, Tarihi Asansör bir güne sığdırılabilir. Dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi olan Kemeraltı turu hem siz hem de çocuğunuz için eşsiz bir deneyim olacaktır. Hele de sokaklarında kaybolmanın keyfine varırsanız...

Kültürpark'ta, Kordon'da yürüyüş veya bisiklet turu da çocuğunuzla birlikte yapacağınız aktivitelerden.

Doğal Yaşam Parkı'nı da unutmamalı.

Kıbrıs Şehitleri, Alsancak Sevgi Yolu, Bostanlı sahilinde de birlikte gezebilirsiniz. Yol üstündeki kafelerde oturup verdiğiniz küçük molalar sohbetlerinizi de canlandıracaktır. Kent Ormanı da doğayla iç içe olmanın bir başka yolu. Oradan İnciraltı sahiline geçip, lezzetli yemekler de yenilebilir. Vapurla Göztepe'den Karşıyaka'ya geçebilir, iki tarafı da keşfe çıkabilirsiniz.

Uzay Kampı'nda ise çok daha uzakların keşfi mümkün. Ara tatilin son üç gününde yağmur ihtimali var. Bu günlerde ise patlamış mısır eşliğinde birlikte izlenecek filmler keyif verecektir... Okumak için büyük fırsat olduğunu da unutmamalı tatil günlerinin. Yöresel veya dünya yemeklerini evde çocuklarınız ile birlikte yapıp Urfa ya da Meksika gecesi düzenlemek eğlenceli olmaz mıydı? Ya da evde piknik fikri? Film seyretmekten sıkıldınız mı? Öyleyse kendi filminizi çekin. Senaristi, oyuncusu, yönetmeni aile üyelerinden olsun... Çekeceğiniz kısa film, ileride de izledikçe tüm aileye mutluluk yaşatacaktır.



RUTİNDEN ÇIKMA FIRSATI

Tatiller rutinden çıkıldığında anlamlı. Kendinizi ve çevrenizi tanıma fırsatı verdiğinde... İçe ve dışa yolculuk şansı yakaladığınızda yani. Bu sayede kendinizi ve etrafınızdakileri tanıyabildiğinizde.

Hatta keşfettiklerinizle yeni bakış açıları kazanabildiğinizde. İşte bu yüzden bu molalar önemli.Bir durup, kendimize ve hayatımıza bakma fırsatı vermeliyiz. Paylaşımlarımıza da...

Paylaşımların en önemlisi, insanı insan yapanı da duygu paydaşlığı fikrimce...

Aynı duyguları paylaşabildiklerinizle yakınlık kurabiliyorsunuz sadece.

Emek ve zaman harcamak duyguları paylaşabilmenin şartlarından.

Zaman bu kadar hızlı akarken en sevdiklerimize vaktimizi ayırmak, bunun için şartları zorlamak kendimize ve onlara vereceğimiz en büyük hediye olmalı. Tüm öğrencilere mutlu bir tatil dileği ile...