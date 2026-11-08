Engeli aşamadı

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren Göztepe, sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak dört maçlık galibiyet serisini noktaladı. Sezona istediği gibi başlayamayan ve bir ara ligin alt sıralarına kadar gerileyen sarı-kırmızılılar, son dört haftada aldığı galibiyetlerle orta sıralara yükselmişti. Özellikle geçen hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda geriden gelerek mağlup etmesi, oyunculara ve taraftarlara büyük moral vermişti. Ancak ilk 20 dakikada Başakşehir'in mücadele gücü yüksek ve dirençli futbolu, Göztepe'yi kolay bir maçın beklemediğini gösterdi. İlk yarıda iki takımın da orta saha mücadelesi ön plana çıktı. Göztepe, özellikle üçüncü bölgede hızlı geçiş hücumlarını etkili kullanarak rakip kalede tehlike yaratmaya çalıştı. Zaman zaman oyunun temposunu yükselten sarıkırmızılılar, aradığı golü Juan ile buldu.

Ancak gol sevinci uzun sürmedi ve Başakşehir kısa sürede eşitliği sağladı. İkinci yarı da ilk bölümde olduğu gibi orta saha mücadelesiyle geçti. İki takım da oyunun kontrolünü ele geçirmek istese de tehlikeli pozisyon üretmekte zorlandı.



TECRÜBESİNİ KONUŞTURDU

Karşılaşmanın son 10 dakikasına girilirken Göztepe savunmasının bir anlık dikkatsizliğini iyi değerlendiren Visca, tecrübesini konuşturarak takımını Gürsel Aksel Stadı'nda öne geçirdi.

Boşnak oyuncu, bu golle Göztepe'nin dört maçlık galibiyet serisini de sona erdirdi. Son dakikalarda beraberlik için yüklenen Göztepe, aradığı golü bulamadı. Maçın genelinde Başakşehir teknik direktörü galibiyet için hamlelerini yaparken Stoilov, kulübedeki alternatiflerin sınırlı olması nedeniyle oyuna istediği ölçüde müdahale edemedi. Bu karşılaşma, Göztepe'nin yedek kulübesindeki eksiklerini bir kez daha ortaya koydu. Devre arası transfer dönemine henüz zaman olsa da Göztepe yönetiminin, oyuncu satışlarında gösterdiği başarıyı kadroyu güçlendirme konusunda da göstermesi gerekiyor. Sarı-kırmızılıların, takımın kalitesini ve alternatiflerini artıracak takviyelere ihtiyacı olduğu açık.