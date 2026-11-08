Amerika’nın en etkili 100 Türk’ü

Geçen hafta sizlere kısa bir ön duyuru yapmış, Amerika'da önemli başarılara imza atan Türkleri buluşturacak TOA Awards 2026'yı bu hafta daha ayrıntılı anlatacağıma söz vermiştim.

2002 yılından bu yana ABD'de yayımlanan TURKOFAMERICA tarafından hazırlanan "The 100 Most Influential Turkish Americans - Amerika'nın En Etkili 100 Türkü" listesi; bilimden iş dünyasına, teknolojiden sanata, finanstan spora ve kamu yönetimine kadar uzanan geniş bir başarı tablosu sunuyor. Yaklaşık 500 adayın değerlendirildiği altı ayı aşkın süreçte 23 jüri üyesi ile 16 kişilik Seçim Komitesi görev aldı. Adaylar mesleki başarıları, liderlikleri, yenilikçi çalışmaları, toplumsal etkileri ve Amerika'da yarattıkları değer üzerinden incelendi.

Sonuçta 24 kategoride 100 isim belirlendi. Listeye baktığınızda yalnızca başarılı insanların isimlerini görmüyorsunuz. Aynı zamanda Türk Amerikan toplumunun son yıllarda geçirdiği büyük değişimi de fark ediyorsunuz. Bir zamanlar daha çok geleneksel sektörlerde görünür olan Türkler, bugün Amerika'nın bilim, teknoloji, finans ve kamu yönetimindeki önemli karar noktalarında yer alıyor.



İKİ NOBEL ÖDÜLLÜ ISIM

Listenin bilim ve akademi bölümünde iki Nobel ödüllü bilim insanının bulunması hepimiz için büyük bir gurur kaynağı.2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Yaşam Boyu Başarı kategorisinde yer alırken Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu da bilim ve akademi kategorisinin öne çıkan isimlerinden biri. Gökhan Hotamışlıgil, Dani Rodrik, Canan Dağdeviren, Asuman Özdağlar, Bilge Yıldız, Aydoğan Özcan, Murat Günel, Mehmet Toner, İvet Bahar, Feryal Özel, Ali Erdemir, Engin Kırda ve Selçuk Şirin de dünyanın saygın üniversitelerinde yürüttükleri çalışmalarla listede bulunuyor. İnsan sağlığından ekonomiye, uzay araştırmalarından enerji teknolojilerine kadar uzanan bu çalışmalar, Türkiye'den çıkan bilim insanlarının yalnızca uluslararası akademik dünyaya katılmadığını, geleceği şekillendiren araştırmalara da yön verdiğini gösteriyor.



KÜRESEL BAŞARILAR

İş dünyasında Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya ile savunma ve havacılık sektöründe büyük başarı kazanan Sierra Nevada Corporation'ın sahipleri Eren ve Fatih Özmen dikkat çekiyor. Udemy'nin kurucu ortaklarından Eren Bali, eğitim teknolojilerinden sağlık ve yapay zekâ girişimlerine uzanan yolculuğuyla; Hande Çilingir, Türkiye'den çıkan teknoloji girişimi Insider One'ı küresel bir şirkete dönüştürmesiyle öne çıkıyor. Oğuzhan Atay sağlık teknolojilerinde, Osman Kibar biyoteknolojide, Aydın Şenkut ise Silikon Vadisi yatırımlarında Türkiye'den dünyaya uzanan başarı hikâyelerinin temsilcileri arasında. Türk yöneticiler artık dünyanın en büyük şirketlerinin karar masalarında da bulunuyor.

Shell'in teknoloji yönetiminde Dr. Selda Günsel, Lenovo'nun küresel teknoloji stratejisinde Dr. Tolga Kurtoğlu, McLane Company'nin dijital dönüşümünde ise Murat Genç önemli görevler üstleniyor. Meta, UBS, J.P. Morgan, State Street, Lloyds Banking Group, Invesco ve S&P Global gibi kuruluşlarda çalışan Türk profesyoneller de finans ve teknoloji dünyasında dikkat çekiyor.

Bu isimlerin hikâyeleri bize şunu söylüyor: Amerika'da başarı yalnızca bir şirket kurmak veya önemli bir unvana sahip olmak değil. Bir fikrin arkasından gitmek, yıllarca çalışmak, risk almak ve dünyanın en rekabetçi pazarlarından birinde kalıcı olabilmek demek.



NBA'DAN HOLLYWOOD'A

Listenin spor alanındaki ismi Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün. Genç yaşında NBA'de ulaştığı başarı, Amerika'da yaşayan Türkler kadar Türkiye'de basketbol oynayan gençler için de büyük bir ilham kaynağı. Sanat ve teknoloji kesişiminde Refik Anadol, veriyi ve yapay zekâyı sanatsal bir dile dönüştüren çalışmalarıyla öne çıkıyor. Besteci Pınar Toprak Hollywood yapımlarındaki müzikleriyle, Fahir Atakoğlu uluslararası sahnelerdeki çalışmalarıyla, yönetmen Emre Şahin ise dünyanın birçok ülkesinde izlenen yapımlarıyla listede yer alıyor. Yaklaşık 30 yıldır Hollywood'u Türk medyasına taşıyan Barbaros Tapan ve New York Metropolitan Museum of Art'ın İslam Sanatı Bölümünde görev yapan küratör Deniz Beyazıt da kültür dünyasındaki önemli Türk isimlerden. Bazen kültürel etki bir müzede, bazen bir konser salonunda, bazen de bir fincan kahvenin etrafında ortaya çıkıyor. Gizem Salçığıl White, Turkish Coffee Lady girişimiyle Türk kahvesini Amerika'da bir kültürel tanıtım aracına dönüştürüyor. New York'un yemek dünyasında ise Champion Pizza'nın kurucusu Hakkı Akdeniz, Hamptons'ın tanınmış işletmecilerinden Zach Erdem ve Pera Mediterranean Brasserie ile Pera Soho'nun kurucusu Burak Karaçam öne çıkıyor. Göçmenlerin şekillendirdiği New York'ta restoranlar yalnızca yemek yenilen yerler değil.

İnsanların kendi kültürleriyle bağ kurduğu, hikâyelerini paylaştığı ve yeni dostluklar kurduğu sosyal alanlar.

Bu nedenle onların başarıları, şehrin gündelik yaşamını anlatması açısından da çok değerli.



KAMU YÖNETİMİ

Listenin dikkat çeken bölümlerinden biri de kamu yönetimi. Dr. Mehmet Öz, ABD'nin büyük sağlık programlarını yöneten Centers for Medicare & Medicaid Services'ın başında bulunuyor. Seval Öz, ulaşım teknolojileri alanındaki deneyimini ABD Ulaştırma Bakanlığındaki görevine taşıyor. Tayfun Selen, New Jersey'de belediye başkanlığı görevine gelerek ABD'de belediye başkanı olan ilk Türk Amerikalı olarak tarihe geçti. Yakup Zoklu ise Cliffside Park Polis Teşkilatının başına ulaşan Türk Amerikalılardan biri oldu. Göçmen bir toplumun gücü yalnızca ekonomik başarıyla ölçülmüyor. Yaşadığı ülkenin kurumlarında sorumluluk alması, toplumsal kararlara katılması ve yeni kuşaklara temsil alanı açması da büyük önem taşıyor. TOA Awards 2026, kariyerinin zirvesindeki isimlerle sınırlı kalmıyor. Teknoloji, girişimcilik, finans ve akademide yetişen gençler için "30 Yaş Altı" kategorisi de bulunuyor. Ali Sarılgan, Tuğçe Ergül, Anya Özmen ve Lara Özkan bu yeni kuşağın temsilcileri arasında. Onların önünde artık örnek alabilecekleri bilim insanları, girişimciler, sanatçılar ve toplum liderleri var. Bir toplumun kalıcı başarısı da tam olarak burada başlıyor:

Bir kuşağın açtığı yoldan sonraki kuşağın daha cesur ve daha hazırlıklı ilerleyebilmesinde... Ana 100 kişilik listenin dışında, toplum hizmetlerinden eğitime, sanayiden teknolojiye farklı alanlarda değer üreten isimlere TOA Founders' Recognition Awards kapsamında özel teşekkür ödülleri de takdim edilecek.



BÜYÜK BULUŞMA

TOA Awards Kurucusu ve Başkanı Cemil Özyurt, bu çalışmanın amacının yalnızca başarılı isimleri sıralamak olmadığını; Türk Amerikalıların ulaştığı noktayı kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini söylüyor. 100 isim, 17 Kasım 2026 Salı akşamı New Jersey'nin Garfield kentindeki The Venetian'da düzenlenecek TOA Awards Galası'nda bir araya gelecek. Yaklaşık 500 davetlinin beklendiği gecede kırmızı halı karşılaması, kokteyl, akşam yemeği ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

Geceyi ESPN'in başarılı spor yayıncısı Arda Öcal ile birlikte, benim de çok sevdiğim ve başarılarıyla gurur duyduğum değerli avukat Fejir Uğurlu sunacak. American Turkish Bar Association'ın kurucusu olan Fejir'in bu önemli gecenin sunuculuğunu üstlenmesi benim için ayrıca mutluluk verici. Ben de Manhattan Mektupları adına bu özel geceyi yerinde izleyeceğim. Ödüllerin arkasındaki emeği, mücadeleyi ve sahnede anlatılan başarı hikâyelerini sizlerle paylaşacağım. Bu 100 ismin yolları ve çalışma alanları farklı olsa da hikâyelerinin ortak bir noktası var: Yeni bir ülkede kendine yer açmak, çok çalışmak, karşısına çıkan engelleri aşmak ve yaşadığı topluma değer katmak.

Bir Türk olarak Nobel'den NBA'e, Wall Street'ten Silikon Vadisi'ne, Hollywood'dan Amerikan kamu yönetimine uzanan bu başarıları görmek insana büyük bir gurur veriyor.

Çünkü gerçek başarı yalnızca ulaşılan makamla, kazanılan ödülle veya kurulan şirketle ölçülmüyor.

Ardından gelen gençlere açılan yol ve geride bırakılan iz de o başarının en değerli parçası oluyor. 17 Kasım gecesinin ardından yeni hikâyelerle buluşmak dileğiyle...