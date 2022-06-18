Yaz tatili ve ruh sağlığı

Birkaç gündür evde viral bir mide rahatsızlığı ile uğraşıyoruz. Basit bir hastalık kısa süreliğine de olsa hayatımızı alt üst etti ve bize her işin başınının sağlık olduğunu tekrar hatırlattı. Sağlık olmayınca ne kendinize ne de çevrenize bir hayrınız olamıyor...

Sağlık, insanların ruhen, bedenen, zihnen ve sosyal yönden iyilik ve uyum hali. Bir bütün olarak ele alınmalı yani.

Tatiller de ruh sağlığını korumanın, sosyal ilişkileri güçlendirmenin, kişinin kendini yenilemesinin yollarından biri hiç kuşkusuz.

Çok küçük yaşlardan itibaren girdikleri acımasız rekabet ortamında çocuklarımızın ruh sağlıklarını koruyabilmek ilk önceliğimiz olmalı.

Nihayetinde yüzde 90'ına başarısız hissettirecek bir sınav sistemi üzerine kurguluyoruz eğitim yaşamlarını.

Öğrenciler dün karnelerini aldılar...

Her biri diğerinden farklı öğrenciler, benzer karne ve belgelerle yaz tatiline girdi. Tüm senenin koşuşturması 12 Eylül'e kadar askıya alındı. Şimdi anne babaları farklı bir telaş bekliyor... Yazı nasıl değerlendireceğiz telaşı...



YENİLENME FIRSATI

Öyleyse öğrencilerin kendilerini yenileyebilecekleri ruhlarını tazeleyebilecekleri bir yaz tatili için yapılabilecekleri gözden geçirelim:

Doğayla iç içe kamplar yapılabilir. Son zamanlarda sıkça duyduğum babaoğul kampları ömür boyu hatırlanacak güzel anılar oluşmasına katkıda bulunabilir.

Bol bol dışarı çıkıp D vitamini alabileceğiniz aktiviteler planlanabilir...

Mesela akşamüstü yürüyüşleri ya da bisiklet turları. Ailece yapılanları en keyifli olanları olacak hiç kuşkusuz.

Yürüyüş sırasındaki sohbetin tadı ise bir başka elbette.

Yaz deyince su aktiviteleri ve sporları da unutulmamalı... Suyla iç içe olmak yaz boyunca spor yapmanın en keyifli yollarından ...

Piknik alanları da bizleri bekler...

Masa örtülerimizi serip, sadece evde çocuklarla birlikte hazırladığımız sandviçleri yemenin keyfi bile kuşkusuz başka olacaktır. Başka ailelerle de bir araya gelme,sosyalleşme fırsatı olarak görülebilir bu piknikler.

Mutfağa çocuklarla girmenin, birlikte yemek yapmanın tadı da çok farklı...

Mutfağa girmeye başlamışken, semt pazarlarına da birlikte gitmeli.

Şehrin en canlı bölümleri olan semt pazarlarında esnafla yapılacak sohbet, pazarlık , alışveriş onlar için en önemli eğitimlerden olacak...



ROL MODEL OLUNMALI

Kitap okumayı da es geçmemeli...

Zihinsel olarak uyarılmanın en etkili yöntemlerinden biri kitap... Bu alışkanlığı ise gerçekten uygun ve çekici okuma ortamları ve tabi ki cazip kitaplar ile sağlayabiliriz çocuklarımıza.

Ve tabi kendi okumalarımızla...

Rol model olmak ile yani...

Oyun da çok önemli...

Bol bol oyun oynayın çocuklarınızla...

Onlara geleneksel oyunları öğretin.

Yakan top, istop, beştaş saklambaç...

En az onlar kadar sizler de mutlu olacaksınız.

Ayrıca çocuğunuzu tanımanın de en etkili yolu onunla oyun oynamak...

Birlikte sanatsal faaliyetlerde de bulunabilirsiniz. Bu sanatsal faaliyet enstrüman çalma, ahşap boyama, resim yapma , halk dansları vb alanlarda olabilir. Bunun için ücretsiz kurslardan da faydalanabilirsiniz.

Manevi yönünü güçlendirmek için de yaz tatili önemli bir fırsat olarak görülebilir. İmkanınız varsa bahçede toprak ile uğraşmasını sağlayın ve hatta sorumluluk verin.

Bir bitki yetiştirmenin nasıl emek gerektirdiğini yaşayarak öğretin.

Sorumluluk demişken, güvendiğiniz işyerlerinde birkaç gün bulunmasını sağlamak en güzel tecrübelerden olacak onun için.

İşyerindeki farklı kişilerle iletişim kurmayı öğrenmesi, işleyişi görmesi, gerçek hayatı tanıması için önemli adımlar...

Gelecekte meslek seçiminde de yol gösterici olacak bu tecrübeler onun için... Hiç olmazsa yaz tatillerinde çocuklarımızı hayatın içine sokalım...

Aksi takdirde içine giremedikleri hayatın yöneticileri olmalarını beklemek onlara yaptığımız büyük haksızlık olacak...

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