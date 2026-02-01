Meraklısına notlar

Muz aslında bir meyve değil, teknik olarak bir ottur.

Muz ağacı gibi görünse de gövdesi odunsu değildir, bu yüzden botanikte "en büyük ot" kabul edilir.

İnsan beyni ağrı hissetmez.

Beyinde ağrı reseptörü olmadığı için beyin ameliyatları bazı durumlarda hasta uyanıkken bile yapılabilir.

Bal bozulmayan yiyeceklerden biridir.

Binlerce yıllık bal örnekleri bile hala yenilebilir durumda bulunmuştur.



Penguenler eşlerine taş hediye eder.

Bazı penguen türleri çiftleşme döneminde sevdiği penguene en güzel taşı götürür.

Kalbimiz bir günde yaklaşık 100 bin kez atar.

Bu, her gün vücudumuza binlerce litre kan pompaladığı anlamına gelir.



Dünyadaki en sessiz yer tamamen sessiz değildir.

İnsan kulağı hiçbir şey duymadığında bile kendi kalp atışını ve kan dolaşımını algılamaya başlar.

Kediler tatlı tadını alamaz.

Tatlı reseptörleri olmadığı için şekerli yiyecekler onlar için cazip değildir.

Gözlerimiz beynin dışarıya açılan parçası gibidir.

Göz sinirleri doğrudan beynin bir uzantısı sayılır, bu yüzden göz sağlığı beyinle çok yakından ilişkilidir.

ŞAŞIRTAN KUTU

Ahtapotların tam üç kalbi vardır! Üstelik bu kalplerden biri sadece vücudun geri kalanına kan pompalar. Doğa, bazı canlılara gerçekten şaşırtıcı sistemler armağan etmiş.