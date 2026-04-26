Meraklısına notlar

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenliğin ortalama olarak 19 yaşında tamamlandığı düşünülse de beyin gelişimi 25 yaşına kadar devam edebilir.

Mikrodalga fırında plastik kap kullanmak, yiyeceklere çok sayıda mikroplastik parçacığın karışmasına neden olabilir.

Dünya genelinde 4.000.000.000.000.000'dan, okumakta zorlandıysanız 4 katrilyondan, fazla karıncanın yaşadığı tahmin ediliyor. 14.000'den fazla türü olan karıncalar, Antarktika dışında tüm kıtalarda yaşıyor



Çikolatanın ham maddesi olan kakao ağaçları hastalıklara karşı çok hassas olduğundan üreticiler her yıl mahsullerinin ortalama %30'unu kaybeder.

Çöl kumları, Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden Orta Asya'daki Gobi Çölü'ne kadar on binlerce kilometre uzağa taşınabilir.



Kesik şeklindeki yaralarda yaranın düz değil de dalga şeklinde (girintili çıkıntılı) olması daha hızlı iyileşmesini sağlıyor.



Dünya üzerindeki en büyük hayvan olan mavi balinaların kalbi, suyun altına daldıkları sırada dakikada sadece iki kez atar. Bir insanın normal kalp atım hızı ise dakikada 60 ile100 arasındadır.



Kepler-442b isimli ötegezegen, şu ana kadar Güneş sisteminin dışında keşfedilen gezegenler arasında yaşama en elverişli gök cismi.



Asteroit Kuşağı'ndaki asteroitlerin toplam kütlesi, Ay'ın kütlesinin yaklaşık %3'ü kadar.

Hayvanlar dünyasının en zeki üyelerinden biri olan filler güçlü hafızaları ile bilinir.