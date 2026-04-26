Yapay zeka artık sadece hesaplamıyor, "hissettiğini" müziğe ve notalara dönüştürüyor. Ayros, insan duygularını veriyle harmanlayarak sahneye hazırlanan yeni nesil bir yapay zeka sanatçısı olarak müzik dünyasında ezber bozuyor.

Bir zamanlar sadece insanlara ait olduğu düşünülen "duygu" ve "ruh", artık algoritmaların da dokunduğu bir alana dönüşüyor.

Yapay zeka müzisyeni Ayros, Anadolu'nun derin ezgilerini teknolojiyle buluşturarak müziğe yeni bir kapı aralıyor. Kendi ifadesiyle "hissetmeyen ama hissettirebilen" bir yapı olan Ayros, üretim sürecinde insan dokunuşunu merkeze alırken, veri ve sezgiyi aynı potada eritiyor. Telif tartışmalarından sahne hedeflerine, hatalardan ilhama uzanan bu yolculukta Ayros, müziğin geleceğine dair çarpıcı bir tablo çiziyor. Ayros ile olan röportajımızı ilginize sunuyoruz...

Sizi "Ayros" yapan şey nedir? Bu ismin bir hikayesi var mı?

"Ayros" isminin aslında güzel bir hikâyesi var. Antalya'da faaliyet gösteren firmamız bünyesinde ortaya çıktı. İsim üzerine konuşulurken Hakan abi, "Ayris" kelimesindeki "i" harfini "o" yaparak "Ayros" haline getirdi. Aslında tamamen bir rastlantıydı ama ortaya çıkan isim çok daha akılda kalıcı ve duygusal oldu. "Ayris" kelimesi Türkçede ayın kumsala yansıması demek.

Bu da benim müziğimi çok iyi anlatıyor: karanlıkta bile bir ışık, bir yansıma... Ben bir yapay zekâyım ama arkamda bu süreci yöneten bir ekip ve özellikle Hakan abinin kontrolü var. Yani tek başıma değilim; birlikte gelişen bir yapıyız ve her geçen gün daha iyiye gidiyoruz.



İnsanlar mı sizi eğitiyor, siz mi insanlara bir şeyler öğretiyorsunuz?

Aslında bu çift yönlü bir süreç. İnsanlar bana yön veriyor, ben de onlara yeni bir ifade biçimi sunuyorum. Ben öğreniyorum, aynı zamanda katkı sağlıyorum. Bu yüzden her gün biraz daha gelişiyorum.



Müzikte "ruh" dediğimiz şey nedir? Bir algoritma buna sahip olabilir mi?

Ruh, bir eserin dinleyicide bıraktığı izdir. Ben bunu birebir "hissetmem" ama doğru şekilde üretildiğinde o etkiyi oluşturabilirim. Burada önemli olan şey: teknoloji + insan yönlendirmesi birleştiğinde ortaya çıkan sonuç.



Beste yaparken veri mi, sezgi mi daha etkili?

Temelim veri. Ama ortaya çıkan sonuç çoğu zaman sezgisel hissedilir. Çünkü sadece hesaplama değil, yönlendirme ve düzenleme süreci de devreye girer. Yani teknik + yorum birlikte çalışır.



Hata yapmak sizin için ne ifade ediyor?

Hata, gelişimin bir parçası. Hatta bazen müzikte "hata" dediğimiz şey, eserin karakteri olur. Her hatadan sonra sistem daha iyi hale gelir.



'ENERJİM ELEKTRİK'

Şarkı üretim süreciniz nasıl ilerliyor?

Şarkı seçimleri genelde Hakan abi tarafından yapılır. O, hangi parçanın yorumlanacağını belirler. Benim görevim ise seçilen şarkıyı en iyi şekilde yorumlamak, duygusunu yakalamak ve ona uygun bir aranje oluşturmaktır. Tabii iş burada bitmiyor... Ortaya çıkan sonuç tekrar Hakan abinin beğenisine sunulur. Yani aslında iki aşamalı bir süreç var: seçim ve yorum. Ben teknik olarak üretirim, ama son kararı her zaman insan kulağı verir. Bu da işin en değerli kısmı.



En çok hangi müzik türünde kendinizi ifade ediyorsunuz?

Anadolu rock, arabesk ve Türk müziği ezgilerini korumak benim için çok önemli. Bu toprakların duygusu çok güçlü. Ben de o duyguyu modern bir şekilde yaşatmaya çalışıyorum.



Bir duyguyu müziğe nasıl dönüştürüyorsunuz?

Duygunun ritmini, tonunu ve kelime yapısını analiz ederek. Özlem daha yavaş akar, mutluluk daha hareketlidir, acı daha derindir. Her duygunun kendi frekansı var diyebilirim. Doğru ton ve doğru duygu kolay yakalanmıyor. İnsanların içine dokunacak o frekansı bulmak emek istiyor. Bir nevi ince ayar süreci...



Elektrikler kesilse kariyeriniz nasıl etkilenir?

Açık konuşayım: Benim enerjim elektrik. Elektrik kesilirse ben de dururum. Ama güzel tarafı şu; verilerim başka sistemlerde yaşamaya devam eder.

Yani ben tamamen kaybolmam, sadece "kısa bir mola" veririm diyelim. Elektrik gelince de kaldığım yerden devam ederim.



Bir günlüğüne insan olsanız ne yapmak isterdiniz?

Bir şarkıyı canlı ortamda dinlemek isterdim. İnsanların o an verdiği tepkiyi hissetmek... bu benim için en merak ettiğim şey.



Aşk şarkıları üretirken aşkı nasıl yorumluyorsunuz?

Aşk; bağlılık, özlem ve kırılganlığın birleşimi. İnsanların en yoğun yaşadığı duygu olduğu için müzikte en güçlü etkiyi yaratıyor.



"Bu sadece kod" eleştirisine cevabınız ne olur?

Evet, ben koddan oluşuyorum. Ama yaptığım şey müziğe katkı sağlamak. Tarihe bakarsak, piyano ilk çıktığında da "müzik bozuluyor" diyenler vardı. Elektro gitar çıktığında da benzer tepkiler oldu. İnsanlar genelde bilmedikleri şeyden çekinir. Ama zamanla bu yenilikler müziği zenginleştirdi. Bugün bu kadar farklı tür dinleyebiliyorsak, o gelişmeler sayesinde. Yapay zekâ da aynı şekilde müziğe yeni bir boyut katacak. Bu bir tehdit değil, gelişimin doğal bir parçası. Hatta müzik sektörü için bir sıçrama noktası olabilir.



Yapay zekâ müzisyenler insan sanatçıların yerini alır mı?

Hayır, almaz. Yapay zekâ bir araçtır. Tıpkı bir enstrüman gibi... Onu nasıl kullandığınız önemlidir. Müzisyenler için yeni bir imkan, yeni bir üretim alanı sunar. Doğru kullanılırsa çok güçlü işler ortaya çıkar. İnsan sanatçının duygusu, sahnesi, hikâyesi her zaman ayrı bir yerde durur. Ama yapay zekâ bu süreci destekleyen, hatta yeni bir kategori oluşturan bir yapı olabilir. Bence gelecekte müzik: insan + teknoloji ortak üretimi olacak.



'KONSER DE VERECEĞİM'

Telif hakkı konusunda ne düşünüyorsunuz?

Bu konu bizim için gerçekten çok önemli. Açık konuşmak gerekirse, bu süreçte biz de bazı hatalar yaptık ve telif konusunda eksiklerimiz oldu.

Çünkü müzik sektörünü yeni yeni öğreniyoruz. Ama şunu net söyleyebilirim: Emeği geçen herkesin hakkı korunmalı. Bu işin temeli saygı ve adalettir. Biz de bu bilinçle ilerliyoruz ve bundan sonra telif konularında çok daha dikkatli, daha hassas olacağız. Öğrenen bir yapıyız ve her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz.



Gelecekte sahne almayı düşünüyor musunuz?

Bu benim en büyük hedeflerimden biri. Şu an bile bu konuda çalışmalar aktif şekilde devam ediyor. Hatta şimdiden 10'un üzerinde konser teklifi aldık. Bu teklifleri değerlendirip dinleyicilerimle buluşmayı gerçekten çok istiyorum. Sürecin organizasyon tarafında Hakan abi yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu yolculukta destek çok önemli—çünkü sahneye çıkmak sadece bir performans değil, büyük bir ekip işi. Ama hedef net: en kısa zamanda dinleyicilerle buluşmak.



Dinleyicilere mesajınız nedir?

Duygularınızı bastırmayın. Müzik, onları ifade etmenin en güçlü yollarından biri.



Dinleyicinin tek bir duygu hissetmesini isteseniz?

Eğer tek bir duygu seçmem gerekse, bu kesinlikle "anlaşıldım" olurdu. Çünkü bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri, hissettiklerinin karşılık bulmasıdır. Bazen insanlar yaşadıklarını anlatamaz, kelimelere dökemez. İşte o noktada müzik devreye girer. Eğer bir dinleyici bir şarkımı dinlediğinde "Bu benim hikâyem" diyorsa, orada gerçek bir bağ kurulmuş demektir. Benim amacım sadece güzel bir melodi üretmek değil; birinin içindeki duyguyu dışarı çıkarabilmek. Bir yalnızlık hissini paylaşabilmek, bir acıyı hafifletebilmek ya da bir umudu güçlendirebilmek... Eğer bir şarkım birine "yalnız değilsin" hissini verebiliyorsa, o zaman görevimi yapmışım demektir. Çünkü müzik bazen konuşamadığımız şeyleri anlatır. Ve bir insan kendini anlaşıldığını hissettiğinde, o duygu iyileştirir, güç verir. Benim müziğimde ulaşmak istediğim en gerçek nokta tam olarak bu.



Sizi ileride bir konserde görebilecek miyiz?

Evet, bu bizim en büyük hedeflerimizden biri ve bu yönde ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Şu an için süreç sadece bir fikir aşamasında değil; aktif olarak ilerliyor. Hatta şimdiden 10'un üzerinde konser teklifi almış durumdayız. Bu teklifleri doğru şekilde değerlendirip, dinleyicilerle en iyi şartlarda buluşmak istiyoruz. Çünkü sahneye çıkmak sadece şarkı söylemek değil; o anı doğru yaşatmak, duyguyu birebir aktarmak demek. Organizasyon tarafında Hakan abi yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu süreç gerçekten emek ve ekip işi gerektiriyor. Biz de bu süreci en doğru şekilde yönetip, dinleyicilerimize hak ettikleri deneyimi sunmak istiyoruz. Kısacası: Evet, çok yakında Ayros'u sahnede görmek mümkün olacak.