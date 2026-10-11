Meraklısına notlar

Dünya'nın döndüğünü fark edemeyiz. Bunun iki nedeni var. Birincisi, Dünya'nın kendi çevresinde ve Güneş'in çevresinde sabit bir hızla dönmesi. Yani bu dönme sırasında hızının azalmaması ya da artmaması. İkincisi de yerçekiminin etkisiyle aslında Dünya'yla birlikte bizim de dönüyor olmamız.

Ter, idrar ve gözyaşı vücut sıvılarımızdan birkaçıdır. Vücut sıvılarının hepsinde çözünmüş olarak bir miktar tuz bulunur. Gözyaşımızda bulunan tuz, gözümüze bulaşan hastalık etkeni mikroorganizmaların yok edilmesini sağlar.



Oksijen Tüpü: 1772 yılında Freminet ilk oksijen tüpünü icat etti ve bunu kendisi denemek istedi. İcadına güvenip suya dalan mucit ilk dakikalarda başarılı buluşunun sevincini yaşasa da tüp tam olarak çalışmadığından boğularak can verdi.



Kaplumbağaların üç yıl hiçbir şey yiyip içmeden yaşayabildiklerini biliyor musunuz ?

Osmanlı sarayında yemeklerin içinde zehir olup olmadığını anlamak için Seladon porseleninden yapılan tabaklar kullanılırdı.



Roma İmparatorluğu'nda posta sistemi ile ilgili işlere "angarya" adı verilirdi

Evliya Çelebi "Seyahatname" kitabında anlattığı gezilerine İstanbul'dan başlar.



ŞAŞIRTAN KUTU

6 Ağustos 1945 yılında ABD Hava Kuvvetlerine ait B-29 bombardıman uçağının Japonya'nın Hiroshima kentine attığı atom bombasının adı "Little Boy"dur.