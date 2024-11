Tutkularımız eksik

Hayatınızda ne kadar çok başarıya, maddi servete sahip olursanız olun doldurulamayacak bir boşluk varmış gibi hissettiğiniz oldu mu hiç? Bunun nedeni o eksik duygunun hayatınızı gerçekten zenginleştiren ve size amaç duygusu veren şey olması. Adı ise -Tutku-. Tutku ya sevgi ya da nefret yoluyla geliştirdiğimiz bir duygu. Bazen hayatla, karşılaştığımız zorluklarla yada başkalarının hayatlarında olumlu bir fark yaratmaya odaklandığımız sevgiyle gelir. Bazen de, değerli bir şeyi kaybetmenin verdiği nefretle yada başarısız girişimlerle hayatın yolumuza çıkardığı adaletsizliklere karşı içimizde derin bir arzu uyandıran eksiklikle ortaya çıkar. Özetle tutku hem acı hem de zevk deneyimlerimiz sonucu oluşabilir. Aslına bakarsanız onu amaçlı bir eylemi desteklemek için en iyi şekilde kullanabildiğimiz sürece nereden geldiğinin çok önemi yok! Tutku sözcüğü bile çekicidir. Bir konuda alışılmadık derecede iyi olduğumuza inanmaktan geldiği için, "harika biriyim" demenin çok samimi bir yoludur ayrıca. Bir taraftan bizi takip etmelerine ikna eden, diğer taraftan beynimizle dünyayı sarsabileceğimize inandırdığı için deli gibi çalıştıran özel olarak tasarlanmış, hırslandıran bir duygudur. Bu yüzden aşk gibi, uğruna savaşmaya değer. Benim açımdan durum şöyle; Durmaksızın sorular sorduğum hayatım, beni kişisel gelişime, yaratıcı bir ruhsal yolculuğa, tutkumun, amacımın, huzurumun birleştiği yola yönlendirdi. Bu noktada insanlara yardımcı olabilme ve ilham verebilme yeteneğim için minnettarım. Belki sizin de bunu farklı bir yolla nasıl yapabileceğinizi keşfetmenize yardımcı olur bu yazı. Bugün parkta bir yürüyüşe çıkın, çiçeklerle, ağaçlarla ve mavi gökyüzüyle bağlantı kurmayı deneyin... ve minnettar olun, şükür duygusunu hissetmek önemlidir. Bu

minnettarlığın içinize dolmasına ve hayatınızda tutkulu bir yere doğru taşmasına izin vermelisiniz. Tutkulu bir hayat yaşamak benim için, her güne heyecanla uyanmak ve günün getireceklerini heyecanla beklemek anlamına geliyor. Bu, ruhumuzu gerçekten ateşe veren şeyi bulmak ve tüm kalbinizle onun peşinden gitmekle ilgili. Tutkularımızdan yararlandığımızda, başka hiçbir şeyde bulunamayan derin bir mutluluk ve tatmin duygusu oluşturuyoruz içimizde. Öte yandan tutkusuz yaşamak, her günün bir sonmuş gibi geldiği, hiçbir amaç ve heyecanın olmadığı monoton bir varoluşta yaşamaya benziyor. O da can sıkıntısına, huzursuzluğa ve hatta depresyona kadar gidiyor. Tutkuyla, her engeli aşabilir, hayatın önümüze çıkardığı bitmek bilmeyen zorlukları altedebiliriz. Hepimizin içinde tutkular var, önemli olan onlardan doğru şekilde faydalanabilmek.

Unutmayın ana nokta, bize neşe ve doyum getiren şeyi bulmak ve onu tüm kalbimizle takip etmek olmalı.

TUTKULU BİR HAYAT

Caren M- Londra'daki eski bir danışanımdan bu paylaşım- 2015'te NewYork'ta yaşıyordum. Sevdiğim işi yaparken, bana ilham veren insanlarla birlikte harika bir topluluğun parçasıydım. Sonra birden bana kanser teşhisi kondu. Ameliyatlar, tedaviler ve bir sürü belirsizlik yaşadım. Birçok kişinin sağlık krizinin ortasında ve sonrasında yaptığı gibi, ben de çok fazla zamanımı düşünerek geçirdim. Mevcut hayatımdan mutluydum ama gerçekten tutkulu , beni her yönüyle tatmin eden bir hayata sahip miydim? Bu düşüncelerle, ertesi yıl şehir değiştirdim. Ontario'daki evimde kendi danışmanlık işimi kurmaya karar verdim. Şimdi tamamen benim için önemli olan şeye odaklı yaşıyorum. İşimi yaparken acayip heyecanlı hissediyorum. İnanılmaz bir çalışmayla gelen etkili bir değişimin gerçekleştiğini görme ayrıcalığına sahip olduğum için de minnettarım. Tutkularımızı bulmak bir yolculuk ve bunu yalnız yapmak zorunda olmadığımızı unutmamak da önemli. Terapi, kurslar, dersler ve mentorlar gibi yolumuzda bize yardımcı olacak birçok kaynak ve destek sistemi mevcut. Bu yüzden sevgili dostlarım, sizi tutkularınızı keşfetmeye ve tutkulu bir hayat yaşamanın getirdiği zengin ve tatmin edici hayatı kucaklamaya zaman ayırmaya teşvik ediyorum. İnanın bana, pişman olmayacaksınız.



YILDIZLARA BAKMAK

Tutku enerjileri, bir şeyi en iyi yapmamızı sağlayan itici bir güç gibidir. Onu serbest bırakmanın ve tüm dünyayla paylaşmanın farklı yolları var.

Mark Twain'e atfedilen şu sözü duymuşsunuzdur: "Tutkunuzu bulun böylelikle hayatınızda bir gün bile çalışmış olmazsınız. "İşyerinde; Her gün işinize büyük bir tutkuyla, yaptığınız, yarattığınız ve verdiğiniz şeye duyduğunuz coşkulu sevgiyle geldiğinizi düşünün. O zaman dünyanız değişecektir, inanın. Tutkuyla devam eden işler kolaydır, enerji verir ve başkaları sizi sadece yaptıklarınızla, olduğunuz gibi fark eder. Eğer bir girişimciyseniz, insanların ne düşündüğü üzerinde kafa yormaya çalışmayın . Bu her zaman kendinizi tehlikeye içinde hissetmenize neden olacaktır. Bunun yerine, neye tutkuyla bağlı olduğunuzu keşfedin ve onu gösterin, ifade edin. En çok yapmak istediğiniz katkı nedir? Bunu enerjiyle ifade etmenin bir yolunu bulun. Ve deyim yerindeyse evin tam çatısına çıkıp yüksek sesle bağırarak söyleyin. Sonrasında ulaşmanız gereken hedef kitlenin doğal yollarla etrafınızda toplanacağına inanın ve kendinize güvenin.

Tutku her durumda bizim aracılığımızla zahmetsizce kendini ifade eder. Maddiyat olmaksızın ortaya çıkar, bir görevi de yoktur! Hepimiz kariyerimizi tutkumuzun etrafında inşa etmek için harika bir fırsata sahibiz bence. İlişkide; Doğru kişiyle birlikte olduğumuzda partnerimizi her açıdan yoğunlaştırıcak enerji ve rezonansları bulabiliriz. Ve ilişkilerimiz, tutku sayesinde birlikte yarattığımız, birlikte desteklediğimiz ve birlikte keyif aldığımız, günlük müzik seanslarına dönüşebilir. Tutku bize bir fiil olarak SEVGİYİ arttırarak şımartmamız için güç verir. Üzerinde düşünülmemiş, canlı, tamamen organik, samimi, güçlü... Tutkusuz bir ilişkiyi sürdürmeyi seçtiğimizde ise kısa sürede değiştirme ihtiyacı duyarız.

Hayatın en büyük hediyesini, kaçırdıklarımızı hep özlüyor oluruz. Bağlantımızın kopmuş olduğunu, bir ölü gibi yaşadığımızı hissederiz. Bu yüzden ilişkide de tutkuyu geliştirmek önemlidir.Herşeyi sorgulayalım, özellikle de ileriye doğru yola koyulurken önyargılarımızı sorgulayalım.Eğer tutku şu anda sizden kaçıyorsa, o zaman ayaklarımızın altına değil belki de yıldızlara bakmamız gerekiyor. Herkese mutlu, dolu dolu ve hiç unutamayacağı güzelliklerle yüklü TUTKULU bir hafta diliyorum! Tutkunuzu henüz bulamadıysanız, yeni şeyler yaratın, yeni trendlere öncülük edin ve yeni kombinasyonları birleştirin. Ama aramayı asla bırakmayın. Sevgiyle ve umutla kalın.