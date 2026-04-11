Sürekli anlaşılma ihtiyacı duymak

Bir dönem bir ilişkimde şunu fark etmiştim: en küçük bir tartışmanın ardından bile birbirimize sayfalar dolusu mesaj yazıyorduk. İlk başta bu bana sağlıklı gelmişti. Konuşuyoruz, açıklıyoruz, susmuyoruz diye düşünüyordum. Sanki iletişim kurmak, anlaşılmaya giden tek yoldu.

KONUŞMALAR

Ama o mesajların sonu gelmiyordu. Her açıklama yeni bir açıklamayı doğuruyor, her cümle bir sonrakini çağırıyordu. Konu kapanmak yerine genişliyordu. Bir süre sonra şunu fark ettim: aslında konuşuyor değildik, kendimizi anlatmaya çalışıyorduk. Ve bu anlatma hali giderek yorucu olmaya başladı. Bir noktada ona şunu söylemek zorunda kaldım: sorun sonrası iletişim kurmamızın doğru olduğunu düşünüyorum ama bunu bu kadar uzun, bu kadar detaylı mesajlarla yapma şeklim bana iyi gelmiyor. Yanlış demek istemedim. Ama bana uymuyordu. Çünkü her yeni mesaj, konuyu çözmek yerine beni daha da içine çekiyordu. Her cümle açıklama getirmek yerine yeni bir yanlış anlaşılma ihtimalini doğuruyordu. Adeta anlaşılmaya çalışırken daha da uzaklaşıyorduk.

YORGUNLUK

O an şunu fark ettim: bazen iletişim kuruyoruz ama temas kurmuyoruz. Ve bazen anlaşılma çabası, yakınlaşmak yerine mesafe yaratabiliyor. Bu deneyimden sonra şunu daha sık görmeye başladım: bazı insanlar için anlaşılmamak, tartışmaktan daha yorucu. Çünkü anlaşılmadığımızda yaşadığımız şey yalnızca zihinsel değil, bedensel de oluyor. Zamanla şunu fark ettim: biri bizi gerçekten duyduğunda sadece duygusal olarak değil, fiziksel olarak da rahatlıyoruz. Sanki bedenimiz bunu bir güven sinyali gibi algılıyor; kalp atışımız yavaşlıyor, kaslarımız gevşiyor ve savunma halimiz düşüyor. Bu yüzden anlaşılma ihtiyacı bana artık bir kapris gibi değil, bir düzenlenme ihtiyacı gibi geliyor. Ama anlaşılmadığımızda içeride başka şeyler oluyor. Kendimizi değersiz hissedebiliyoruz, görünmezmiş gibi gelebiliyor ya da yanlış tanınmışız hissine kapılabiliyoruz. Bazen öyle bir noktaya geliyor ki, sanki söylediklerimiz değil kimliğimiz reddedilmiş gibi geliyor. Ve bu yüzden kendimizi açıklamaya devam ediyoruz. Çünkü mesele haklı olmak değil, doğru görülmek. Bazen düşünüyorum... bunun kökleri belki de çok daha eskilere dayanıyor. Çocuklukta duygularımızın küçümsendiği ya da yanlış anlaşıldığı anlar, yetişkinlikte sürekli açıklama ihtiyacına dönüşebiliyor. "Abartıyorsun", "boşver" ya da "ağlama" gibi cümlelerle büyüyen biri, ilerleyen yıllarda yanlış anlaşılmaktan aşırı korkabiliyor, tartışmaları kapatmakta zorlanabiliyor ve kendini tekrar tekrar anlatma ihtiyacı duyabiliyor. Bu yüzden uzun mesajlar bazen bugünün değil, geçmişin yankısı gibi geliyor bana. Ama burada kritik bir ayrım var: iletişim kurmak ile duygusal temas kurmak aynı şey değil. Bazen insanlar çözülmek için değil, duygusal olarak tutulmak için konuşuyor. Yani mesele sadece bilgi paylaşmak değil, duygusal olarak eşleşebilmek. Bu yüzden sayfalarca açıklama yapılmasına rağmen tek bir empatik cümle yoksa, tartışma kapanmıyor. İlişkilerde sık gördüğümüz bir döngü var: kişi kendini anlatmaya çalışıyor, yanlış anlaşılmaktan korktukça daha fazla anlatıyor, bu da karşı tarafın bunalmış hissetmesine yol açıyor. Karşı taraf geri çekildikçe ise anlaşılmama hissi daha da büyüyor. Bir taraf yaklaştıkça diğeri uzaklaşıyor. Bu döngüyü modern yaşamda daha sık görmeye başladım. Bugün kendimizi anlatmak neredeyse bir zorunluluk gibi. Sosyal medya sürekli kendimizi ifade etmemizi teşvik ediyor, terapi dili duyguları açıklamayı öneriyor, ilişkilerde kim olduğumuzu tanımlamamız bekleniyor. Ama bunun bir yan etkisi var: hissetmek yerine anlatmaya başlıyoruz.

ANLAŞMAK

Çalışmalarımda da sık gördüğüm bir şey var: anlaşılma ihtiyacı bazen kontrol ihtiyacının sosyal bir versiyonu gibi işleyebiliyor. Çünkü anlaşılmak, yanlış yorumlanmamak, bağın zarar görmemesi ve ilişkinin güvende kalması anlamına geliyor. Bu yüzden insanlar anlatmayı bırakırlarsa bağın kopacağından korkabiliyor. Oysa zamanla şunu görmeye başladım: ilişkileri sürdüren şey her zaman sorun çözmek değil, duygusal eşleşme. Çözüm bulunmasa bile anlaşılma hissi bağı koruyabiliyor.

MESAJLAR

Ama anlaşılma isteği yoğunlaştıkça iletişim bazen daha karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli anlaşılmak istemek bir zayıflık değil, çok insani bir ihtiyaç. Ama dengelenmediğinde ilişkilerde yorgunluk yaratabiliyor. Belki de mesele herkes tarafından anlaşılmak değil, önce kendi duygumuzu anlayabilmek. Çünkü duygunun adı yoksa mesajın sonu gelmiyor. Ve belki de en önemli soru şu: Gerçekten anlaşılmak mı istiyoruz, yoksa güvende hissetmek mi? Çünkü bazen güven, açıklamalarla değil temasla kuruluyor. Ve bazen anlaşılmak, anlatmaktan değil birlikte durabilmekten geçiyor.