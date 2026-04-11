Yıldız falınız

KOÇ: Kendinizi her zamankinden farklı hissediyorsunuz. İçinizde özgürlük duyguları ve ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmeniz, sizin hatanız. Ruhunuzda fırtınalar esiyor.

BOĞA: Çevrenizde otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için çoğu kez, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

İKİZLER: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor fakat tüm bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat etmek için başlattığınız mücadeleden zevk alıyorsunuz.

YENGEÇ: İlişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, isteklerinizi içinizde saklamaktan yanasınız.

ASLAN: Bugün, yaşlı kişilerin yardımına koşabilirsiniz. Siz derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen fazla sorumluluk aldığınız zaman, her şeye sinirlenebiliyorsunuz. Özellikle duygusal sorunlarınızı fazla kafanıza takıyorsunuz.

BAŞAK: Bugün maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Farklı bir yapınız var ve hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.

TERAZİ: Güneş, karşıt burcunuzda ilerliyor. Yaşadığınız aşkın rengi ne olursa olsun, içinizde nedenini bilmediğiniz bir boşluk var. Kısa vadeli ilişkilerde aradığınız tatmini bulamıyorsunuz. Maddi sıkıntılar kafanızı kurcalayabilir.

AKREP: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Kimseye güvenmiyor kazançlarınızı kendiniz takip etmek istiyorsunuz.

YAY: Özgürlük duygularınızda sınır tanımıyorsunuz. Karşı tarafı çok çabuk algıladığınız için, partnerinizin duygularını anlatmasına gerek yok.

Onun sizden gizlediği olayları çok çabuk çözmeniz, birçok konuda huzursuzluk yaratıyor.

OĞLAK: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat, kısa vade yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.

KOVA: Para kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi çok büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmak istemiyorsunuz. Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz. Güvene ihtiyacınız var.

BALIK: Maddi konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Değişimlere hazır olmalısınız.