ABD'de mayıs ayında Tarım Dışı İstihdam (TDİ) 8milyon azalış beklentisinin aksine, 2.5milyon artış kaydetti. İşsizlik oranı ise yüzde 19.7 artış beklentisinin altında yüzde 13.3 artış gösterdi. Ortalama saatlik kazançlarda görülen gerileme dışında verilerin beklenenden iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Gün içerisinde 1.1383 seviyelerine kadar yükselen Euro/USD paritesi TDİ verisi sonrası 1.1282 bölgesine kadar geriledi.

Teknik açıdan bakıldığında, 1.1356 direnç bölgesi üzerine ilk yükselmesinde kalıcılık yakalayamayan paritede aşağıda 1.1270 ve turuncu yükselen trend çizgisi ilk destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

Bu bölge altına olası düşüşlerde ise siyah yükselen trend çizgisi ve 1.1200 bölgesi sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise 1.1356 direnci üstüne kırılımlarda kalıcılık yakalanması halinde 1.1420 ve son bir buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 1.1497 bölgesi direnç olarak takip edilebilir.



KRİTİK BİR HAFTA

Haftayı negatif bir görünümle kapatmaya yakın olan kur tarafında yukarı tarafta 6.8250 direnci önümüzdeki hafta oldukça kritik olabilir. Buranın kırılması alışları hızlandırabileceği gibi ilk etapta 6.90 direncini hedef haline getirebilir. Zira 6.90 üzerinde de psikolojik seviye olan 7.00 direncine daha hızlı ulaşabilir. Aşağı tarafta ise 6.7200 ve 6.6800 destekleri önemlerini korumaya devam ediyor. Tekrardan bu iki seviyenin altına inersek 6.60'lara doğru bir hareket görebiliriz.



TEPKİ ALIMLARI OLABİLİR

Dolar /TL kurunda bir önceki gün 6.70'den gelen alımların etkisi ile dünkü işlemlerde devam etti. Kurda günlük hareket bandı 6,7241-6,7691 aralığında gerçekleşti. Son dört haftadır alçalan trendin etkisinde olan kurda 100 günlük AO desteği olan 6.70 civarından tepki alımları geldiğini izlemekteyiz.

Günü 5 günlük AO'sı 6.75'in üzerinde kapatan kurda, 22 günlük AO'sının bulunduğu 6.80-6.82 önemli direnç bölgesi önemli konumdadır. Olası tepki alımlarında bu bölgenin geçilmesi halinde 6.85-6.88 sonraki önemli dirençler olarak gündeme gelebilir.

Kurda son dört haftada oluşan alçalan kanalın üst bandı ise 6.85 civarından geçmektedir. Bu nedenle bu seviyeyi orta vadeli trend yönünde de önemsemekteyiz.

Orta vadeli görüntünün negatife dönmesi için ise 22 haftalık ve 100 günlük AO'nın yaklaştığı 6.70 seviyesi altında kapanışların görülmesi gerekmektedir.

Avrupa Merkez Bankası'nın acil varlık programını beklentilerin üzerinde artırması ardından, Dolar endeksi (DXY) aşağı yönde hareketini artırdı.

DXY'deki bu gerileme gelişmekte olan ülke kurlarında ve dolar/TL kurunda olumlu fiyatlamalarda etkili olmaktadır.