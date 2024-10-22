BRICS’te Erdoğan rüzgarı

YENİ DÜNYA DÜZENİ İÇİN 22-24 EKİM 2024 tarihi yansımalara sahne olacak. 22-24 EKİM'DE Tataristan'ın Kazan başkenti Kazan'da KÜRESEL BOMBALAR patlayacak. Amerika- NATO'nun uykularını kaçıracak, dünya siyasetini çok etkileyecek BRICS RÜZGARI KAZAN'DA

ESECEK. Bilindiği gibi, Her yüzyılda bir YENI DÜNYA DÜZENI kuruluyor. 21'inci yüzyıl Dünya Düzeni inşası 2015'lerde başladı.

2040'lara kadar tamamlanacak.

Bir tarafta Amerika-Batı bir kutup, diğer tarafta Çın, Rusya bir kutup başı. Yeni Dünya Düzeni'ni inşa ediyor. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, son yıllarda Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi. Rusya, 2024'te BRICS'e dönem başkanlığı yaparken, birliğin en önemli etkinliği ve bu yıl 16'ncısı yapılacak BRICS Liderler Zirvesi de 22-24 Ekim'de Kazan'da gerçekleşecek.

BRICS ZİRVESİNDE Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, 24 ülkenin DEVLET BAŞKANI ve 32 ülkenin temsil edileceği açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming'in yanı sıra Birleşmiş Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomi Birliği'nden yetkililer ve Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff de zirveye katılması beklenen diğer isimler arasında yer alıyor.

ERDOĞAN RÜZGARI: Brıcs Zirvesine, bir NATO ve Batı Platformlarında yer alan Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada bir rüzgar estirdiği gözleniyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 23 Ekim'de Kazan'da BRICS Zirvesi marjında yüz yüze görüşecek 7 Ekim'de, Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonla görüştü. Bu görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilirken, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güçlenerek gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğini, önümüzdeki süreçte çeşitli vesilelerle gerek bölgemizde gerekse dünyadaki meseleleri ayrıntılı bir biçimde ele almayı sürdüreceklerini belirttiği ifade edilmişti. Dünya siyasetinin nabzının atacağı BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim 2024 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenecek.

FİDAN-LAVROV İSTANBUL'DA KONUŞTU

18 Ekim'de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun Toplantısı kapsamında Ayrıca baş başa konuştu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS zirvesi vesilesiyle Rusya'nın Kazan şehrine yapacağı ziyaretin hazırlıkları da gözden geçirildi. Kazan'da Birliğin genişlemesi gündemde olacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, BRICS'e 34 ülkenin "çeşitli şekillerde" dahil olmak istediğini söylemişti.

PUTİN'İN ZİRVE ÖNCESİ AÇIKLAMALARI

Putin, zirve öncesi BRICS ülkelerinden gelen gazetecilere Moskova'da yaptığı açıklamada "Kapılar açık, kimseyi engellemiyoruz" dedi.

Üyelik niyeti ifade eden ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan, Malezya, Tayland, Endonezya, Bangladeş, Nijerya da var. Yorumcular, Putin'in BRICS ile Batı'ya karşı güçlü bir denge unsuru oluşturmaya çalıştığını söylüyor. İlk zirvesini 2009'da toplayan grubun adı, ilk beş üyesi olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşuyor. 2024 başında Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran da gruba üye oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Eylül ayı başındaki açıklamasında, Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvuru yaptığını söylemişti. Rus haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre "Türkiye tam üyelik için başvurdu. Bunu değerlendirilecek " diye yazdı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 Eylül'de yaptığı bir açıklamada konuyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtlamıştı: "BRICS'e üye olmak istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mız çeşitli defalarda ifade etti. Bu konudaki talebimiz açıktır, bu süreç işlemektedir. Ama bununla ilgili somut bir gelişme yoktur." Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 19 Eylül'de katıldığı bir yayında, Türkiye'nin BRICS üyeliğine ilgisi olduğunu teyit etti. Fidan, "(BRICS üyeliği) Avrupa Birliği ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı, belki biz birçok konuda bu türden bir arayış içerisinde olmayacaktık" diye konuştu.

Fidan, Haziran ayında Rusya'da BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında yapılan BRICS oturumuna katılmış, orada da Türkiye'nin örgütle yakınlaşmasında Avrupa Birliği'nin olumsuz politikalarına atıf yapmıştı. Fidan, BRICS'i alternatif değil tamamlayıcı bir platform olarak nitelendirmişti.

BRICS ülkeleri arasında Çin ve Rusya gibi büyük dünya güçleri, ya da Brezilya ve Güney Afrika gibi kendi kıtalarındaki büyük güçler var. Genişleyen grubun bünyesindeki ülkelerin toplam nüfusu 3,5 milyar. Bir başka deyişle dünya nüfusunun yüzde 45'i. BRICS ülkelerinin ekonomilerinin toplam büyüklüğü 28,5 trilyon dolar. Bu da, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 28'ine tekabül ediyor.

BRICS ülkeleri aynı zamanda dünyada ham petrolün yüzde 44'ünü üretiyor. BRICS grubu, kalkınmakta olan ülkelerin "daha büyük bir ağırlığa ve temsile" sahip olması çağrısı yapıyor.

AMERİKA'NIN ÖNÜNÜ KESECEK GELİŞME

'BRICS para birimi' doların yerini alabilir mi? Ülkeler birbirleriyle ticaretlerinde sıklıkla ABD doları kullanıyor. Brezilya ve Rusya'dan önde gelen siyasetçiler, "BRICS para birimi" oluşturup, dolar hakimiyetine son vermeyi önerdi. Batı'nın stratejik beyin kurumları,"Brıcs, gelecekte uluslararası ticaret ödemelerini yapmak için ortak bir para birimi ya da uluslararası ticaret için bir kripto para oluşturursa AMERİKAN'IN DOLAR İMPARATORLUĞU SARSILIR 'yorumunda bulunuyorlar.

BRICS, G20'ye rakip mi? Türkiye'nin de dahil olduğu G20 grubu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından, mali krizler ve iklim değişikliği gibi küresel sorunları ele almak için kurulmuştu. Ancak BRICS grubunda G20 üyesi ülkeler de var. BRICS PARASI, dünyanın para birimi konumundaki ABD dolarının gücünün azaltılması için bastırma pozisyonu dikkatlerden kaçmıyor.

SONUÇ

YENİ Dünya Düzeni ÇOK KUTUPLU şekilde gelişirken, dünyadaki birçok ülke için BRICS üyeliği daha cazip hale geldi. KÜRESEL İLGİ nedeniyle birliğin yeni üyelerle genişlemesinin ve farklı formatlarda işbirliğine yönelik atılacak olası adımların Kazan'daki zirvenin ana gündem maddelerinden birisi olacağına işaret ediliyor. Türkiye'nin de ilgi gösterdiği BRICS'in genişleme sürecinin Başkan Erdoğan ile Putin'in baş başa görüşmesi ve toplantı marjında Erdoğan'ın birçok Devlet Başkanı ile yapacağı konuşmalar sonrası yeni bir evre kazanacak. BATI İLE DOĞU ARASINDA TÜRKİYE KİLİT ÜLKE. 21'İNCİ YÜZYILIN YILDIZ ÜLKESİ OLMA ŞANSINI BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE İLMEK İLMEK ÖRÜYOR.