BÜLENT ERANDAÇ Jeopolitik gelişmelerin Suriye ayağı ve Türkiye Tüm yazıları Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025, 06:50







7 Ekim 2023 tarihinden sonra Ortadoğu jeopolitiği çalkantılı bir sürece girmişti. Böylesi bir dönemde Suriye'de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad iktidarı da sona erdi. Suriye'de Rusya ve İran'ın rolü azalırken, Yeni ABD Başkanı Donald Trump kararsızlık içine düşerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DOMİNANT GÜÇ konumuna geldi. Nitekim bu durumu, ABD'nin yeni başkanı Trump, "Suriye'de anahtar Türkiye'dir" diyerek, gerçeği ifade etti.

Yeni Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara, siyasi çözüm için umut vaat ederken başta Suriye devletini yeniden yapılandırmak, ülkenin enerji ve ekonomik rezervlerinin bulunduğu Doğu Suriye'deki ABD aparatı PKK işgalini bitirmek, yeni hükümetin kurulması, suçluların yargılanması, ülkenin hukuk sistemi, İsrail'in saldırıları ve ABD gibi küresel güçlerin konumları gibi çözülmesi gereken pek çok mesele ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Yeni bir Suriye'nin kurulacağı bu süreçte Küresel Lider Erdoğan'ın tecrübeleri ile yol alırken, gelecek senaryolarında Türkiye gerçeği net olarak gözlenmektedir. Türkiye, geçen hafta çok önemli 2 hamle yaptı. MIT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti. Cumhurbaşkanı Şara ve Bakanları ile Yeni Suriye'nin Savunma stratejileri ele alındı. Bu görüşmeleri, Türkiye'den giden Milli Savunma Bakanlığı Kurmay heyeti sürdürdü.



TRUMP İKİLİ Mİ OYNUYOR?

MİT Başkanı Kalın ve Milli Savunma Bakanlığı Kurmayları görüşmeleri eşliğinde, Şam'dan dikkat çeken iki bilgi akışı oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-şara, Şubat ayı içinde ilk yurt dışı ziyaretini önce Suudi Arabistan'da yapacak. Hemen sonra Ankara'da Başkanımız Erdoğan tarafından misafir edilecek. Şara'nın ziyaretinin devamında Başkanımız Erdoğan, Mart ayında Şam'a gidecek. Erdoğan-Türkiye'nin Suriye jeopolitik hamleleri sürerken, Amerika'da ilginç Suriye gelişmeleri oluyor. Trump ve Beyaz Saray, Suriye'deki askeri varlık konusunda farklı mesajlar veriyor. Perşembe günü Oval Ofis'te konuşan Trump, "Ben asker çekeceğim demedim. Suriye'deki 2 bine yakın Amerikan askerinin durumuyla ilgili karar vereceğiz, orada karmaşa var ve bize ihtiyaçları yok" dedi. ABD'nin Suriye politikasındaki belirsizliği sürerken, Trump, bir gün sonra, Siyonist Netanyahu ile görüştüğünü, Amerika'ya çağırdığını açıkladı(4 Şubat'ta Washington'da görüşecekler) Cuma günü, Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "Başkomutan olarak Trump'ın askeri stratejileri değerlendirme yetkisi var. Asker çekilme süreci tartışılıyor. Süreç dinamik" açıklaması yaptı. Trump-Netanyahu görüşmesi sonrası ABD'nin Suriye'den asker çekmesi veya yeni bir sinsi planın devreye girip girmeyeceğinin belli olacağı belirtiliyor. Bilindiği gibi, Derin ABD'nin Centcom isimli askeri komutanlığı, ABD'nin aparatı PKK/YPG'yı destekleyen, koruyan bir küstah tavır içinde. İsrail'de AB askerinin Suriye'den çekilmemesi için ABD'deki güçlü Yahudi lobisini kullanıyor. Trump'ın Suriye kararsızlığı sürerken, Derin ABD'nin Centcom Komutanlığı, bir taraftan PKK/ YPG ile Irak Talabani grubunubuluşturuyor, Barzani'ye yakın Suriye'deki ENKS ile terör örgütü PKK'yı bir masa etrafında toplamaya çalışıyor.



15 ŞUBAT AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü TERÖRSÜZ TÜRKİYE sürecinde,15 Şubat'ta çok önemli bir açıklama geliyor. 15 Şubat 1999'da yakalanan Öcalan'ın 15 Şubat'ta İmralı'dan terör örgütüne silahlara veda çağrısı yapacağı söyleniyor. Bu tarih bir süredir seslendiriliyordu ama kesin olarak açıklayan olmamıştı. Suriye'de dağıtılmalarına az kalan PKK/ YPG'nin teröristbaşı aparat Mazlum Abdi, bir taraftan ABD, Fransa ve İsrail'den yardım dilenirken, diğer yandan Avrupa'nın medyasına da konuşuyor. Arap'taki inlerde saklanan teröristbaşı önceki gün, İtalyan İl Manifesto'ya konuştu, İmralı'daki PKK kurucusu, teröristbaşı Öcalan'ın 15 Şubat'ta açıklama yapacağından bahsetti, iki detay daha verdi. Birinci detay İmralı'dan gelecek açıklamanın görüntülü olma ihtimali, ikinci detay da açıklamada Suriye'nin kuzeyiyle ilgili de cümleler de olacağı tahmini. Bunların sadece bir tahmin mi yoksa Kandil- DEM-SURİYE PKK-YPG arasında bir iletişim kanal çalışmasının sonucu mu 15 Şubat'ta göreceğiz. Bilindiği gibi, İmralı ile iki defa görüşen DEM'in, Kandil ve Suriye ile bağlantıları var. İki ziyaret sonrası, oyalama taktiklerini gözleyen Ankara'dan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İmralı trafiği bitti. Artık İmralı açıklaması bekliyoruz" açıklamasını yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günü grup toplantısında dile getirdiği "Terörsüz Türkiye'ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir" mesajı gayet iyi anlaşılmış durumda. DEM Parti'nin 3. kez İmralı'ya gitmesi söz konusu olamayacağından, İmralı'nın 15 Şubat'ta açıklama yapma açıklaması dikkat çekiyor. Ankara'dan 15 Şubat açıklamasının olacağı kesin bir tarih olarak doğrulamadılar.



SURİYE'DE PKK'NIN TASFİYE EDİLMESİ

Türkiye kararlı. Türkiye'de PKK bitirildi. Sıra Suriye PKK-YPG'ye geldi. Suriye PKK-YPG'nin tasfiye olması bekleniyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara, tasfiye için tarih verdi. Diğer silahlı örgütler kapatıldı, silahları ile yeni Suriye ordusuna katıldılar. Sadece ABD aparatı PKK-YPG kaldı. Amerika Başkanı Trump'ın kararı bekleniyor. Amerika asker çekse de çekmese de kahraman Türk Ordusu PKK'yı tasfiye edecek. Türkiye, Yeni Suriye yönetiminin PKK/YPG'yi tasfiye etmesini bekliyor. Sükunetle Türkiye, çalışmalarını sürdürüyor.



SONUÇ

Teröristbaşı Öcalan'ın kurduğu PKK'nın Suriye kolu YPG'nın başındaki ABD'nin göreve getirdiği Mazlum Abdi'nin verdiği 15 Şubat tarihinin sembolik anlamı da eklenince İmralı açıklaması yapılırsa bu açıklamada, "PKK silahları bıraksın" şeklinde olursa, PKK'nın toprağa gömülmesi için önemli bir adım gelecek demektir. MIT Başkanı İbrahim Kalın ve Yeni Suriye yönetiminin üzerinde çalıştığı, PKK-YPG'nin tasfiyesi ve Türkiye-Suriye sınırının tamamının terörden temizlenmesine AZ KALDI. SAYILI GÜNLER KALDI.