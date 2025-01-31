İmamoğlu-Mansur mücadelesinde yeni raunt

CHP Kritik kavşakta. Mart ve Nisan ayında halk deyimiyle, dananın kuyruğu kopacak. (Dananın kuyruğu kopmak deyimi dilimize yerleşmiş belki de en ilginç deyimlerden bir tanesidir. Türk dil lugatına göre, olması beklenen bir olayın gerçekleşmesi anlamı ile kullanılması demektir.) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salı günü partisinin, yeni bir sürecin başlangıcında olduğunu, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ve sandık kuracaklarını söyledi. Özgür Özel, CHP lideri Cumhurbaşkanı adayını parti üyelerinin belirleyeceğini vurguladı ve bu sürece katılmak isteyenlere partiye üye olma çağrısı yaptı. Özel'in yaptığı bu açıklama, dananın kuyruğu kopacak manası geliyor. Geçen yıldan bu yana Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında önceleri çok gizli, iki aydan bu yana Cumhurbaşkanlığı mücadelesi vardı. İmamoğlu ve Mansur Yavaş ekipleri taktik çalışmalar yaparken, Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'ndan yana, eski genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'tan yana tavır koydukları gözleniyordu. İmamoğlu ve Mansur Yavaş ekipleri kıyasıya çekişirken, CHP Milletvekilleri, Parti Meclisi, İl ve İlçe başkanları da, gruplaşmışlar, birbirlerini kollar hale gelmişlerdi. PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİ OLUR misali, Özel'in yaptığı açıklama malumun ilanı oldu. Özel'ın gönlü İmamoğlu'ndan yanaydı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yolsuzluktan görevlerden alınması sürecinde, İmamoğlu ile Özel sık sık İstanbul'da buluşmuşlar, direnme mitingleri yapmışlardı. Son olarak Özel, geçen hafta Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için Ankara'ya gelen İmamoğlu ile uzun değerlendirmelerde bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun (gizlemeye çalıştılar) CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarılması yolunda, Partisinin yeni yol haritasını geçen hafta açıklaması planlıyordu. Ancak Bolu Kartalkaya'daki felaket nedeniyle bu program iptal edilmişti. Öte yandan Mansur Yavaş, Özel ve İmamoğlu tandeminin yaptığı açık-gizli görüşmelerini yakın takip ediyordu.

ÖZEL-İMAMOĞLU TANDEMİ

Arka kapılarda CHP Cumhurbaşkanı adayının nasıl yapılacağı tartışılıyordu. Partide yapılan iç toplantılarda, "adayın belirlenip ilan edilmesi" güçlü bir seçenek olarak öne çıktı. Bazı parti yöneticilerinin, adayı şimdiden ilan etmeye çekincesi olsa da, ağırlıklı görüş, siyasi yasak ve tutuklama ihtimaline karşı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının şimdiden ilan edilmesi yönünde oldu. Yaşanan son gelişmeler nedeniyle İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylık açıklamasını öne almak istediği belirtildi. CHP tüzüğüne göre Cumhurbaşkanı adayı Meclis grubu tarafından belirleniyor. Ancak Özel ve İmamoğlu'nun hakim olduğu, parti kurullarında aday belirleme yöntemi olarak görüş, CHP ÜYELERİNİN katılacağı önseçimle belirlenmesi olmuştu. Özel de bu kararı Salı günü açıkladı. Peki bu yöntem İmamoğlu'nun mu Mansur Yavaş'ın mı? Parti Meclisi'ne, milletvekili desteğine ve daha çok Türkiye'nin çeşitli il ve ilçeleri, belediye başkanlıklarında ağırlığını koymuş, İmamoğlu'nun lehine olacaktı. Çünkü halk nezdinde, hemen hemen çıkan birçok ankette, İmamoğlu'nun önünde çıkan Mansur Yavaş'ın CHP teşkilatından destek alması zordu. Nitekim, Milliyetçi kesimden gelen CHP çekirdek kadrosu (Derin CHP, sosyal demokrat kesim) tarafından CHP'li olmadığı iddiasında bulunulan Mansur Yavaş'ın, CHP üyelerinden destek alması zor görünüyordu. Özel-İmamoğlu tandemi, bu işi bizden iyi biliyorlardı. Onun için CHP üyeleri sandığını getirdi. Mansur Yavaş bunu yemedi. CHP Cumhurbaşkanı adayının Türkiye'de çok geniş kamuoyu anketleri ile belirlenmesini istedi. Eğer, geniş katılımlı kamuoyu anketleri yapılsa, Mansur Yavaş 1. çıkıyordu, yine çıkacağını biliyordu. İşte CHP üyeleri sandığı, DANANIN KUYRUĞUNUN KOPACAĞINI gösteriyor.



KILIÇDAROĞLU UYANDI

İmamoğlu-Özel tandeminin oyun planını iyi bilen devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da gardını hemen aldı. Mansur Yavaş'ı destekleyen mesaj yayınladı. İmamoğlu- Özel tandeminin taktiğini iyi okuyan Mansur Yavaş'ın da mücadele takvimini hızlandırması bekleniyor. Özel ve İmamoğlu'nun kapalı görüşmelerinde, Mansur Yavaş'a yönelik düşündükleri kulise yansıdı. Ekrem İmamoğlu'nun CHP ÜYELERİ SANDIĞINDAN çıkarılması halinde, Yavaş'ın nasıl ikna edileceği konusu değerlendirilmiş. Özgür Özel-İmamoğlu çevreleri, sadece Cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesini, seçimden önce değil, seçimden sonra Yavaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcılığı önerilebilmesini arzu ediyorlar. Mansur Yavaş ikna edilebilir mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık iddiası olduğu biliniyor. Bazı CHP kurmayları, Yavaş'ın da istemesi halinde CHP ÜYE yoklamasına gireceğini belirterek, "Zaten örgüt onu tercih ederse, diğer adaylar bu sonucu kabullenir. Ama örgütlerden İmamoğlu çıkarsa Mansur Yavaş da buna karşı çıkmaz" görüşünü savunuyor. Bu görüşü savunanlar, 2019 yerel seçimlerinde ideolojik olarak İYİ Parti'ye yakın olmasına karşın Yavaş'ın CHP'yi tercih ettiğini anımsatıyorlar. Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülünü Mansur Yavaş'ın asla kabul etmediği konuşuluyor. Peki Mansur Yavaş ne yapar? CHP üyeler sandığından Ekrem İmamoğlu çıkarılırsa, elbette Yavaş'ın da yol haritası var. Merkez sağ (Demokrat Anavatan kanatlar), Milliyetçi kesim (İYİ Parti, Zafer Partisi ve diğer milliyetçi, kanatlar ve partiler) ortak adayı olarak Cumhurbaşkanı adayı olabilir.



İSTİNAF VE SÜRPRİZLER SÜRECİ

CHP'nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmalarında çok dikkat çeken bir nokta var. Ekrem İmamoğlu'yla ilgili İSTİNAF KARARI. İstinaf Mahkemesi'nin İmamoğlu kararı her an açıklanabilir. İstinaf, ilk mahkeme kararını onaylarsa, Ekrem İmamoğlu Yargıtay'a götürebilir. Yargıtay'ın olası kararı en az 1 yıl/1.5 yılda çıkar. Yani 2026 yılında. 2025-2026 gibi 24 aylık bır süre olacağından Ekrem İmamoğlu'nun bir yol haritası hazırlanmış. İstinaf İmamoğlu aleyhinde onaylama yaparsa, İmamoğlu'nun CHP GENEL BAŞKANLIĞINA GELMESİ. Yani, Yargıtay kararı beklenirken, İmamoğlu CHP Genel Başkanı konumunda olacak. Yargıtay üzerınde bir baskılama yöntemi olacağı düşünülüyor. Yargıtay İstinafın kararını olumlu bulursa, Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı olarak İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. Böyle bir durumda iç ve dış siyasi çevrelerin kampanyalarının gündeme gireceği değerlendiriliyor. Yasaklı duruma girdiği takdirde İmamoğlu, CUMHURBAŞKANI ADAYI da olamayacak. İşte bu durumda, ÖZGÜR ÖZEL'İN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASI da gündeme gelebilir. Yasaklı olursa, Mansur Yavaş'ın CHP Cumhurbaşkanı adayı olmasının önü açılıyor. Önümüzdeki Mart ve Nisan sürecine kadar, Mansur Yavaş'ın yeni atakları gelişmelerin yönünü belirleyecek.



SONUÇ

EVET. İSTİNAF KARARI CHP'NİN YOL HARİTASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR KAVŞAK. CHP'DE SAFLAR BELİRGİNLEŞİYOR. ÖZEL-İMAMOĞLU

TANDEMİ Mİ YOKSA MANSUR YAVAŞ-KEMAL KILIÇDAROĞLU GRUBU MU CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI SANDIĞINDAN ÇIKACAK? CHP'DE DANANIN KUYRUĞU MARTNİSAN'DA KOPACAK.