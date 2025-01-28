PKK-YPG’nin tasfiyesi için çapraz hamleler

Türkiye'nin Derin ABD'nin aparatı PKKYPG'yi tasfiye jeopolitik hamleleri kararlılıkla sürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son yaptığı toplantılarda operasyonlar sonucu terör örgütünde yaşanan kan kaybını ve Suriye'de gerçekleşen devrimle birlikte bölgede oluşan avantajlı iklimi, terör meselesinin ortadan kaldırılması için fırsat olarak gördüklerini belirterek, "PKK ve uzantıları, ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler.

Kürt kardeşlerimize zulmeden, çocuklarını kaçırarak ölüme gönderen, kendileri dışında hiç kimseye hayat ve söz hakkı tanımayan bu katil sürülerini bölgemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız. Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı bir cerrah hassasiyetiyle, sivillerin kılına zarar vermeden sürdürmekte kararlıyız" şeklinde konuştu.

FİDAN BAĞDAT'TA

Başkan Erdoğan'ın çekirdek kadrosu, bu hafta sonunda hem Irak'ta hem Suriye'de çok etkili çapraz hamleler yaptılar. Pazar günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bağdat'a, MIT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da, YPG'nin tasfiyesi için mekik diplomasisi gerçekleştirdi. Kahraman Türk Ordusunun Irak'ta ABD aparatı PKK-YPG'ye kilit vurmasından sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bağdat'ta yeni mücadele planlarını Irak Hükümeti ile masaya yatırdı. Bölgede yeniden şekillenen dengeler çerçevesinde Irak'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit, Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Savunma Bakanı Sabit Abbasi ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'ı ile Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci'yi ayrı ayrı görüştü.

Irak Dışişleri Baknı Huseyin ile görüşmesi sonrası Hakan Fidan, Türkiye, Irak ve Suriye'nin terörle mücadelede imkanlarını birleştirmesi gerektiğini belirterek, "Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ'ı da PKK'yı da yok etmeliyiz. Irak'tan beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması" dedi. "PKK terör örgütü, Irak'ın egemenliğini ihlal etmekte ve ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" diyen önemli vurgulamalar yaptı:

"Şu gerçeği en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum. PKK, Türkiye'yi de Irak'ı da Suriye'yi de hedef almaktadır. Bölgemizin geleceği, rahat ve refah için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız. Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ'ı da PKK'yı da yok etmeliyiz.

Irak'tan nihai beklentimiz, yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır." Fidan, OKK'nın terör örgütü olarak tanıması konusunun görüşmede de ele alındığını söyledi. Fidan, Irak ve Suriye'nin güçlü bağlara sahip olmasının hem bu iki ülkeye hem de bölgeye büyük fayda sağlayacağını vurgulayarak, "Bu çerçevede Irak ile Suriye'deki yeni yönetim arasında yakın ilişki tesis edilmesini arzu etmekteyiz. Türkiye olarak bu yolda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

MIT BAŞKANI ŞAM'DA

Hakan Fidan Bağdat'ta bulunurken, MIT Başkanı İbrahim Kalın, 2. defa Şam'a gitti. Yeni Suriye Hükümeti lideri Ahmet eş-Şara, Dışişleri Bakanı ve Güvenlik yetkilileri ile YPG'nin Fırat'ın Doğusunda tasfiyesini ele aldı.

SURİYE HEYETİ ANKARA'DA ÖNEMLİ PLANLARI GÖRÜŞMÜŞTÜ. 15 Ocak'ta Ankara'ya gelen Yeni Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile heyeti ile Dışişlerı Bakanımız Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler, MIT Başkanı İbrahim Kalın, detaylı bir plan üzerinde çalışmışlardı.

Ortak Basın Toplantı sonrası Hakan Fidan dikkat çekici açıklamalar yapmıştı: "Yeni Suriye'nin Yeni Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'yi ve Suriye Milli Savunma Bakanı'nı, İstihbarat Başkanını Ankara'da ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Bu kıymetli heyetimiz bugün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildiler. Sayın Cumhurbaşkanımız heyete, kendilerinin Suriye halkına ve yeni yönetimine olan sarsılmaz desteğini tekrar ifade ettiler. Heyetlerimiz, uzun çalışma toplantısı yaptık.

Burada Suriye'deki güvenlik durumunu ele aldık, ülkede istikrarın tam olarak tesisi için atılması gereken adımlar üzerinde durduk; siyasi, ekonomik ve insani meseleleri değerlendirdik.

Türkiye olarak Suriye'ye her alanda destek sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik.

Bu çerçevede, ikili iş birliğimizi daha kurumsal hale nasıl getirebileceğimizi ele aldık. Bu tarihi dönüm noktasında uluslararası topluma düşen görev, Suriye'ye her türlü desteği sağlamaktır.

Suriye halkının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmalıyız. Suriye'yi bir rekabet alanı değil, bir iş birliği alanı olarak görmeliyiz. Geçtiğimiz hafta sonu Riyad'da düzenlenen ve Sayın Şeybani'nin de iştirak ettiği toplantıda bu hususları derinlemesine ele aldık.

'MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Yaptırımların kalkması halinde ülkenin normalleşme süreci hızlanacaktır, milyonlarca Suriyelinin ülkelerine geri dönmesini mümkün kılacak koşullar yaratılacaktır. Suriye'nin DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele kapasitesi artacaktır. Uluslararası toplum, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kapasite inşası alanında da Suriye'ye destek olabilir. Biz Türkiye olarak bu konulardaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Yeni Suriye'de PKK, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok.

Yeni yönetimin terörle mücadele konusundaki azminden memnuniyet duyuyoruz. Terör örgütleriyle mücadele alanında üçüncü ülkelerle iş birliği konusunda önemli bir tecrübemiz var. İstihbarat paylaşımından askeri kabiliyet geliştirmeye, bu alandaki imkanlarımızı kullanmaya hazırız. Aynı şekilde, DEAŞ'la mücadele konusunda da operasyonel destek sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ve komşu ülkelere ifade ettik.

Nitekim bu konuda geçtiğimiz günlerde bazı adımlarımız da oldu. Her zaman söylediğimiz gibi, DEAŞ kamplarının ve ceza evlerinin yönetimi konusunda yeni yönetime gereken yardımı yapmaya da hazırız."

SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan'ın kararlı duruşla yürüttüğü çalışmalar "PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor, yolun sonu görülüyor. Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, kimin tetikçiliğini yaparlarsa yapsınlar, hangi yabancı odağa sarılırlarsa sarılsınlar, şunu çok iyi bilsinler ki kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklar" sözleri yerine geliyor. Türkiye-Irak-Suriye arasında derinleşen temaslar, ele alınan önemi planlarla, bölgenin geleceğinde teröre yer olmaması hedeflenmiş durumda. Türkiye, Suriye'nin parçalanmasına asla rıza göstermeyecek. SURİ- YE'DE ABD APARATI YPG'NİN TASFİYESİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK, TÜRKİYE'NİN SUHULETLE VE SUKUNETLE YÜRÜTTÜĞÜ DİPLOMASİ DEVAM EDERKEN, YENİ GELİŞMELERE AZ KALDI. 50 YILLIK APARAT PKK TÜRKİYE'DE BİTİRİLDİ. SIRA PKK-YPG'NİN TAMAMEN TASFİYESİ İÇİN TÜRKİYE IRAK-SURİYE SON ÇALIŞMALARINI YAPIYOR.