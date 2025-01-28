İmralı trafiği bitti pazarlık yok

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Pazar ve Pazartesi günleri, terörsüz Türkiye çalışmaları sürecinde Türkiye dışı ve Türkiye içi çok önemli temaslar ve açıklamalar, PKK-YPG'nin tasfiyesi yolunda önemli kavşaktan geçti. Pazar günü, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Bağdat'ta, MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da, PKK-YPG'nin tasfiyesi için dikkati çeken görüşmeler yaptılar. Fidan ve Kalın temasları hakkında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bilgi verdiler. Bir gün sonra Pazartesi günü derinliği olan 2 gelişme oldu. Pazartesi öğle saatlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları'nın Kongresi'nde konuştu: 'Terörsüz Türkiye' hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Emperyalistlerin başımıza sardığı bu belayı def edecek kırk yıllık oyunlarını bozacak, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimizden güç ve ilham alarak aydınlık yarınlarımızı beraberce inşa edeceğiz. Sadece belli kesimlerin değil Türk, Kürt, Arap demeden 85 milyonun tamamının kazandığı bir iklimi ülkemizde ve ötesinde tesis edeceğiz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

AK PARTİ MYK toplantısı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik, Batı- Kandil-Dem'in perde gerisinde oynamaya kalktıkları tezgahları bozan çok önemli bir açıklama yaptı: "İMRALI TRAFİĞİ BİTTİ. Ziyaret trafiği o süreçte tamamlandı. Bundan sonra beklenen terör örgütünün tasfiye edilmesiyle ilgili çağrının ortaya çıkması." Ömer Çelik'in açıklamasının devamı, DEM'in 2'nci İmralı ziyareti sonrası, işi zamana yayma taktiğini bozacak özelliği taşıyor: "Ziyaret eden heyette bütün açıklığıyla konuya nasıl baktıklarını ifade ettiler. Biz de geçmiş dönemdeki çalışmalar ve bu dönemde nasıl baktığımızla ilgili tutumumuzu ortaya koyduk. Gelinen nokta terör örgütün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakmasıyla ilgi çağrıyı kapsıyor. Bu herhangi şekilde al ver, pazarlık süreci değil. Devletin temel niteliklerinden taviz verilecek bir süreç değil. Zaman zaman bazı siyasiler böyle açıklamalar yapılıyor. Bunlar yanlış yaklaşımlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye hedefi dediler.

HAPİSHANE BEKÇİLERİ

Ortadoğu'daki gelişmelere baktığımızda terör örgütleri üzerinden özellikle 'Ben Kürtlerin hakkını savunuyorum' diyen terör örgütleri PKK, PYD, YPG gibi bir sürü isim. Bunlar Suriye'de DEAŞ'a hapishane bekçiliği yapıyorlar. Hapishane bekçiliği yapmakla Kürtlere hizmet etmenin ne alakası var. Realiteye baktığımızda terör örgütü Batılı bazı ülkeler adına DEAŞ bekçiliği yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına iyi bakıldığında, bunların emperyalizm adına hareket ettiğine bakarsak bütün bu kötücül denklemden çıkarmak gibi bir çaba var. Artık bu terör örgütleri baştan beri bizim açımızdan gayrimeşru ve hedefti. Ama bunlara çeşitli şekilde mazeret bulmaya çalışanlar açısından da artık tamamen taşınamaz yük haline gelmiştir.

"TEMASLAR DEVAM EDECEK"

Ömer Çelik'in ,"İmralı ziyaretleri tamamlandı' sözleri, Kandil ve Dem'in arka plan oyun planını deşifre ediyor. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, geçen 22 Ocak'ta PKK lideri Abdullah Öcalan'la ikinci görüşme için İmralı'ya gitmişlerdi.

Heyet, 23 Ocak'ta ziyaretle ilgili KISA bir yazılı açıklama yayımladı. Heyetin, siyasi partilerle yapılan görüşmelerle ilgili Öcalan'a bilgi verdiğini belirtilen açıklamada, temaslarının da devam edeceği vurgulandı. Güya ,açıklamanın Kartaltepe otel felaketi nedeniyle kısa tutulduğu söylendi. 2'inci İmralı ziyareti sonrası DEM PARTİ çevrelerinden İngiliz BBC'ye sızdırılan haberler manidardı: "BBC ikinci görüşmenin ayrıntılarına ulaştı.

İmralı Heyeti, Öcalan'la yaptığı ikinci görüşme sonrası, "Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarını sürdürdüğüne" ilişkin kısa bir açıklama ile yetindi. Heyetin başlangıçta, daha kapsamlı bir açıklama yapmayı planladığı, ancak Kartalkaya'daki yangın sonrası kısa açıklamayı tercih etti. Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapıp yapmayacağının bir sonraki görüşmede netleşebileceği ifade edilirken, İmralı'ya giden DEM Parti heyetinin de genişleyebileceği belirtildi. Heyet görüşmede PKK ve KCK yöneticilerinin basına yansıyan açıklamalarını değerlendirdi. Başta DEM Parti olmak üzere partinin paydaşları ve bileşenlerinin, sürecin sağlıklı yürümesi için "tecritin kaldırılması" yönündeki görüşlerini ilettiler.

"KOŞULLAR İYİLEŞTİRİLMELİ"

DEM Parti kaynakları, bu sürecin yürütülmesi ve sonuç alınabilmesi için Öcalan'a "tecrit"in kaldırılmasının, tüm paydaşlarının talebi olduğunu vurguladılar. Görüşmede tecrit konusunun da konuşulduğunu anlatan bir parti yöneticisi, şu bilgileri paylaştı: "Öcalan, Bu sürecin selameti ve nihayete erdirilmesi açısından koşulların iyileştirilmesi gerekli. İlgili mekanizmalara sirayet edebilmesi açısından da gerekli ve önemli. Kaynaklar Öcalan'ın "Kişisel olarak nerede olduğumun önemi yok. Ama sürecin nihayete ermesi öngörülüyorsa tecrit kalkmalı" dediğini aktardı." İmralı heyetinin Şubat ayı içinde bir kez daha Öcalan'ı ziyaret edebileceğini ifade etmeleri, şüpheleri arttırdı. DEM Parti heyetinin 23 Ocak'ta yaptığı açıklamanın dağıtılması iki kez ertelendi. DEM Parti'den, heyetin ilerleyen günlerde görüşmeye ilişkin daha kapsamlı bir açıklama yapabileceği bilgisi sızdırıldı. Silah bırakma çağrısı olacak mı? Terörist başının Bahçeli'nin çağrısı doğrultusunda silah bırakma çağrısı yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Beklenti, terörist başının, Dem'in 2'nci ziyareti sonrası PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacağı yönündeydi. Bu olmadı.

SONUÇ

DEM'in 2'nci İmralı ziyareti öncesi ABD aparatı Kandil çapulcularının, Öcalan'ın, muhtemel,'PKK silah bıraksın 'çağrılarına karşı çıktıkları, çapulculardan olumsuz açıklamaların artması, Suriye'deki PKK-YPG'nin Amerika ,Fransa, İsrail'den yardım istemeleri gözlerden kaçmıyordu. DEM PARTİ'NİN 'zaman kazanma, zamana yayma, pazarlık zemini yaratma' eğilimi içinde oldukları görülünce ANKARA- iktidar gardını aldı. Ömer Çelik, 'İmralı ziyaretleri tamam. Bitti' diyerek, Kandil ve DEM'in oyunlarını bozdu. Dem Parti'nin de İmralı görüşmelerinden çok Kandil eğilimi içinde oluşları da şüpheleri arttırmıştı. Ömer Çelik'in, 'İmralı trafiği bitti' açıklamasının, DEM PARTİ'de bomba etkisi yarattığı gözleniyor. Ömer Çelik'in, 'İmralı'dan PKK silah bıraksın açıklaması bekliyoruz' sözleri, DEM Parti'yi köşeye sıkıştırmış oluyor. AMERIKA-KANDİL tezgahlarını bozuyor. DEM PARTİ'nin pazarlık yapılıyormuş havası oluşturmasının önüne geçildi. Bu gelişmeler üzerine, bakalım DEM PARTİ, Amerika-Kandil'in mi? yoksa Türkiye partisi olmaya karar verebilecek mi? İmralı heyetinin ikinci Öcalan görüşmesinde neler konuşuldu, silah bırakma çağrısı yapılacak.