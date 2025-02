Hakan Fidan’dan İbrahim Kalın’a

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 98'inci yaşına girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kod adı: KALE. MİT'in geçmişi, 1913'te oluşturulan, aynı zamanda ilk modern Türk istihbarat teşkilatı olan Teşkilat-ı Mahsusa'ya kadar uzanıyor. Bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın temeli ise 6 Ocak 1926'da atıldı. MİT'in açıklanmayan birçok başarılı operasyonu, tarihin beyaz sayfalarına yazıldı. 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle, MİT müthiş hamleler yapan, meşhur yabancı istihbarat servislerine meydan okuyan bir konuma gelirken, üç kahraman Emre Taner, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın öne çıktı. Hakan Fidan, 15 Nisan 2010'da Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcılığına getirildi. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından, 27 Mayıs 2010 tarihinde MİT müsteşarlığı görevine atandı. Atandığında 42 yaşında olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde göreve gelen en genç MİT müsteşarı oldu. 13 yıl MİT Başkanlığı yapan Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla Haziran 2023'te İbrahim Kalın MİT Başkanlığına atandı.



JEOPOLİTİK HAMLE

MİT Müsteşarı olarak Hakan Fidan, tüm istihbarat birimlerini bir araya getirerek ve gelecek perspektifinde istihbarat birimlerini güç birliği yaptırarak Türkiye'ye dönük tehditlerle daha etkin mücadele edilmesini sağladı. Bugün artık MİT, yeni ve çok muazzam bir yerleşkede. Adı: KALE. Yaşadığımız günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde TÜRKİ- YE EKSENİ'nin OLUŞMASINDA MİT-HAKAN FİDAN-İBRAHİM KALIN'ın rolü büyük. KALE, çok kutuplu dünyaya evrilen yeni dünya düzeninde "Türkiye Ekseni"nin oluşmasında jeopolitik hamlelere imza atıyor. Evet. Yaşadığımız günlerde, aylarda, yıllarda çok kutuplu bir dünyaya geçişin sancıları yaşanıyor. Bu geçişin sebep olduğu istikrarsızlık ve güvensizlik, yeni hibrit tehditleri ve yıpratma savaşlarını da beraberinde getiriyor. Bu yeni tehditlere göre MİT Başkanlığı yapılandırılmış durumda. MİT, Türkiye'nin artan jeopolitik önemi ve etkinliği bağlamında taktik ve operasyonel süreçlerin yanı sıra stratejik istihbarata odaklanarak ülkemizi yeni tehdit ve fırsatlara hazır hale getirmekte başarılı bir dönem yaşıyor.



TERÖRLE MÜCADELE

Yıllarca, iç tehdit diyerek kendi milletini fişleyen teşkilattan, Türkiye'yi tehdit eden unsurlara karşı stratejik istihbarata odaklanan teşkilata evrilen bir MİT var artık. MİT Başkanı İbrahim Kalın, önceki gün TEŞKİLAT'IN 2024 yılı raporunu Aziz Milletimize açıkladı. MİT'in 2024 yılı çalışmalarının öne çıkan faaliyetlerine bakalım: PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/C gibi farklı ideolojilere ve dış desteğe sahip terör örgütlerinin tüm çabalarına "Terörsüz Türkiye" ideali doğrultusunda geçit verilmemiştir. PKK/KCK ile mücadelede; nokta operasyonlarla hedef unsurların etkisiz hale getirilmesi, kritik öneme sahip tesislerin imha edilmesi ve örgütün hareket tarzının deşifre edilmesi neticesinde örgüte büyük darbe vurulmuştur.

FETÖ ile mücadelede; liderinin ölümüyle uğradığı güç kaybı artan örgütün yurt dışı merkezli olarak yürüttüğü ülkemiz aleyhindeki dezenformasyon ağırlıklı faaliyetlerinin sonlandırılması, kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin yakalanması, öğrenci yapılanmasının sekteye uğratılması ve uluslararası kuruluşlarla tesis ettiği yakın ilişkilerinin engellenmesi amacıyla sonuç alıcı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Radikal örgütlerle mücadele kapsamında; çok sayıda örgüt üyesinin tespit edilerek eylem arayışlarının engellenmesi sağlanmıştır.



ÇOK KUTUPLU DÜNYA

İbrahim Kalın, teşkilatın, Suriye sahasındaki başarılarını istihbarat diplomasisi faaliyetleri ile taçlandırarak, devletin sahada ve masada çok kıymetli kazanımlar elde etmesinin önünü açtığını ifade etti. Jeopolitik merkezin Atlantik'ten Asya coğrafyasına yönelimi ile bir kez daha kendini hissettiren iki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş süreci kapsamında Millî İstihbarat Teşkilâtı, yeni iş birliği imkânlarının geliştirilmesine de ağırlık vermiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" ifadesine vurgu yapan Kalın, "2024 yılında şanlı milletimizin, tarihimizden gelen mücadele ve her türlü esarete karşı durma ruhu; vatan, millet ve tüm insanlık adına daha adil bir düzenin inşası, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğinin tesisi için canlı tutulmuştur. Devlet istihbaratının istihsali ve millî menfaatlerin korunması amacıyla tüm kaynak ve imkânlarını seferber eden Millî İstihbarat Teşkilâtı, "Vatan İçin Her An Her Yerde" şiarıyla ivme kazandırdığı faaliyetleriyle; sadece ülkemizde değil, sınırlarımız dışında da en kritik noktalarda, oyun kurucu rolünü bir kez daha başarılı şekilde tesis ederken ülkemizin stratejik çıkarlarının istihbarat ve diplomasi eşgüdümünde güvence altına alınmasına da tüm imkânlarıyla hizmet etmiştir" dedi.



İSTİHBARAT DİPLOMASİSİ

Bu kapsamda ülkemizin yanı sıra farklı coğrafyalarda karşı karşıya kalınan tehditler, sahadaki operasyonel faaliyetler ve derinleştirilen çok taraflı istihbarat diplomasisi çalışmalarıyla bertaraf edilmiştir. 2024 yılının son günlerinde bölgemizde tarihin seyrini değiştirecek nitelikte bir etki oluşturan Suriye'deki gelişmeler, ülkemizin şanlı tarihi boyunca mazlumun yanında, zalimin karşısında olma düsturunun ve Suriye halkının yanında olma azminin bir tecellisi olmuştur. Gazze meselesi, 2025'te de uluslararası gündemin ana maddelerinden biri olmayı sürdürecektir. İstihbarata karşı koyma alanındaki yegâne sorumluluğunun bilinciyle Teşkilât, hassasiyeti gereği kamuoyuna yansıtılmayan birçok ülkenin istihbarat servisleri ve taşeron kuruluşlarının ülkemiz üzerinden yürüttüğü çalışmaları ortaya çıkarmış, ajan ağlarını deşifre etmiş ve casusluk faaliyetlerini akamete uğratmıştır. 2024 yılı boyunca güvenlik güçleriyle koordineli şekilde; terör örgütlerinin ve organize suç yapılarının faaliyetlerini akamete uğratan çok sayıda müşterek operasyona imza atılmıştır.



YAPAY ZEKA-TEKNOLOJİ

Son yıllarda yapay zekâ, nesnelerin interneti ve 5G gibi teknolojilerin yaygınlaşması, teknik istihbaratın asli unsur hâline gelmesini elzem hâle getirmiştir. Siber güvenlik, kriptoloji, yapay zekâ, uydu ve sinyal istihbaratı alanındaki yeteneklerini artırarak hibrit tehditlerle daha etkin mücadele imkânına kavuşan Teşkilât; siber güvenlik atılımları ile kurumlarımıza yönelik siber saldırılara karşı attığı adımlarla millî güvenliğin sağlanmasında kilit rol oynamıştır. Teşkilât, önümüzdeki dönemde de yapay zekâ teknolojisinden daha fazla istifade edecek ve "siber vatan"ın korunmasına yönelik çalışmalara hız kazandıracaktır. Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu, ilgili mevzuat doğrultusunda, kamuda şeffaflık, hesap verme anlayışı ve sorumluluğunu gözeten bir yaklaşımla hazırlanarak kaynakların üstlenilen kilit rolün icrasında etkin ve verimli kullanıldığını ortaya koymaktadır. Teşkilâtımızın fedakâr ve vefakâr mensuplarının büyük emekleri ile gururlandığımız 98. kuruluş yıl dönümünü geride bırakırken vatanımızın ve milletimizin korunmasında cansiperane çalışan tüm kader arkadaşlarıma teşekkür ediyor, görevleri sırasında hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın