Şaibeler ispatlanırsa CHP Kurultayı yenilenir

Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirerek CHP’nin başına geçtiği kurultay ile ilgili tartışmalar sürüyor. Ortaya çıkan iddialar, delegelere para karşılığında Özel’e oy attırıldığı yönünde. Eğer açılan soruşturmalar sonucunda bu iddialar ispatlanırsa, CHP Kurultayı yeniden yapılabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa İl Kongresi'ndeki konuşmasında CHP'de 2023 seçimleri sonrası gelen yönetim değişimi için "Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler" demişti. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında iddialarla ilgili şunları söylemişti: "Erdoğan, bildiğim kadarıyla 4 veya 5 kez 'şaibeli kurultay' dedi. Bu kurultayda genel başkan adaylarından birisi de bendim.

Bu konuda partinin yetkili organlarının veya Sayın Genel Başkan'ın çıkıp çok açık bir açıklama yapması lazım. 'Sen kim oluyorsun da CHP'nin kurultayına şaibeli kurultay dersin' denmesi lazım.

Ben, bu sorunun aslında doğrudan muhatabı değilim.

Doğrudan muhatabı aslında partinin Sayın Genel Başkanı. Beş kez söylenir ve ses çıkarılmazsa, o zaman pek çok soru işareti sıradan vatandaşın bile hafızasında yer alır. Bu doğru değil.

Erdoğan'ın sürekli tekrar etmesinin de bir sebebi var, niye tekrar ediyor, yanıt mı almak istiyor acaba? Partinin genel başkanı dahil arkadaşların açık ve net yanıt vermeleri lazım." diye konuştu.

Özgür Özel- Kemal Kılıçdaroğlu

NELER OLMUŞTU?

5 Kasım 2023, CHP'de genel başkan adayı olarak 'Değişimciler' olarak bilinen Özgür Özel ve "Ben çıkıp 'adayım' demem" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, delegeler ve CHP TBMM Grubu'nun 130 milletvekili tarafından aday gösterildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Divan Başkanlığı teklifinde bulundu. İmamoğlu, Özgür Özel'le ikili bir görüşme gerçekleştirdi ve aynı gün "Sayın Özgür Özel ile tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde aynı noktadayım" açıklamasında bulundu. 1366 kurultay delegesi oy kullandı. İlk turda: Özgür Özel: 682, Kemal Kılıçdaroğlu: 664, Geçersiz oylar: 18, Boş oy/katılmadı:

2, Toplam: 1366. Yani, ilk turda Özgür Özel mevcut genel başkan Kılıçdaroğlu'nun 18 oy farkla önünde bitirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, geçersiz 18 oya itiraz etti. Geçersiz 12 oyun Kılıçdaroğlu'na ait olduğu, geçersiz sayılmasa Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel eşit oy (682 - 682) almış olacaklardı.

BURASI ÇOK ÖNEMLİ

Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu ekibi arasında tartışmalar oldu.

Tartışmalar devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu oyların yapıldığı spor salonuna geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin bir bölümü salondan ayrılırken, işte bu arada Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ekibinin, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı delegelerle görüşmeler yaptıkları görüldü.

Şaibenin bu arada olduğu konuşuluyor.

İki aday toplam delege sayısına göre salt çoğunluğun (684) desteğine ulaşamaması nedeniyle ikinci tur seçime geçildi. İkinci turda: Özgür Özel oyunu 812'ye çıkardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek 664'ten 536 oya geriledi. Geçersiz oylar: 12, Boş oy/ katılmadı: 6, Toplam: 1366. Yani, birinci ile ikinci tur arasında Kemal Kılıçdaroğlu 128 oy kaybetti (664 - 536). Bu kaybın arkasında, ekonomik gücü yüksek İstanbul, Mersin, Adana, Antalya gibi illerin CHP'li büyükşehirlerinin etkili olduğu iddiaları kurultay salonunda ve sonrasında yayılmıştı. Kurultayın üzerine düşen kara para gölgesi ve "delege borsası" iddiaları kurultay sonrası tartışmaları sürdürdü.

DELEGE BORSASI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri, İmamoğlu'nun parayla (Özgür Özel lehine) delegelere oy kullandırdığını, kapalı dövizcileri açtırıp Vito'larla balya balya dolar taşıttığını iddia ettiler.

CHP'de delege borsası kurulduğu, CHP üyelerine para ve lüks telefonlar dağıtıp oylarına müdahale edildiği, böylelikle kurultayın "şaibeli bir şekilde" Özgür Özel lehine sonuçlandığı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li isimler tarafından dillendirildi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir isim (T.E), kurultay için hafta sonu Laleli'de 4 döviz bürosunun bir belediye başkanının talimatıyla açtırıldığını iddia ederek iki belediye başkanını işaret etti (İsimleri yazmadık). Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP'li Özgür Karabat'ın, kurultayın arifesinde Ankara'da parti üyeleriyle otel köşelerinde bir araya gelip delegelere 1500 ila 10 bin dolar arasında ödeme yaptığı iddia edildi. Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Özgür Karabat'ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu'da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini iddia etti. "Karabat ile CHP mobil uygulaması üzerinden görüşüyorduk" diyen Erkan Çakır, "40'tan fazla delegeyi değişimden yana oy kullanması için ikna ettim" itirafında bulundu.

Ekrem İmamoğlu- Erkan Çakır

İÇERİDEN İTİRAFLAR

Çakır şu ifadeleri kullandı: "Değişime ikna ettiğim delegelerle Özgür Karabat'ı Ankara'da otelde buluşturdum. Benim gibi Türkiye'nin her bölgesinde delege ikna ekipleri kurulduğunu ve Karabat'ın delegelere para dağıttığını öğrendim. Ben de illerde yaptığım çalışmalarda kendi cebimden 300 bin TL harcadım. Özgür Karabat bu harcamamı karşılayacağını söyledi. Rüşvetin belgesi olmaz, ancak şahidi olur. Ben, sürecin içindeyim, belgeleyemem, ancak bizzat şahidim. CHP yönetiminden bir isim, kimi delegelere 1500, kimi delegelere ise 10 bin dolara kadar varan paralar verdi. Bunu herkes biliyor, delegeler de söylüyor." CHP'nin eski Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, delegelerin para karşılığı oy verdiğini ve elinde konuyla ilgili CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın olduğu videolar bulunduğunu iddia eden bir tweet attı.

Yeşiltaş da 19.11.2023 tarihinde Erkan Çakır hakkında "sesli, yazılı ve görüntülü ileti ile hakaret"ten suç duyurusunda bulundu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dilekçede kurultay konusunun gündeme geldiğini görerek yetkisizlik ile dosyayı Ankara'ya gönderdi.

MİLYONLUK KARTLAR

Erkan Çakır'ın attığı bazı tweetler şöyle: "Evet sayın Ekrem İmamoğlu başlıyoruz!

Burada delegelere gönderilmek üzere 1.5 milyon lira değerinde market kartı var. İstanbullunun parasını Özgür Özeli o koltuğa oturtmak için nasıl kullandığını bütün kamuoyu görecek. Çıkın inkar edin videoları yayınlayayım! Ya da yüreğiniz varsa gidin beni mahkemeye verin hodri meydan başlıyoruz..!!! Bir başka tweet'inde ise, "CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın oğlunun, kurultaydan önce Ekrem İmamoğlu tarafından İBB'de işe alındığını biz ortaya çıkardık.

Hem de belgesiyle birlikte! Şahıs, İBB iştirak şirketi Kültür A.Ş.'de çalışıyor. Şimdi siz söyleyin bu kurultayda şaibe yok mu?

Bu siyasi rüşvettir! Ayrıca canlı kanlı şahit olduğum dolarlar.." ifadelerini kullandı.

Çakır'ın bir itirafı da şu paylaşımı oldu:

"Evet ciddi rol aldım ama oyun bozarlık yaptılar kurultaydan sonra beni yok saydılar arkalarını döndüler selamı kestiler işleri bitti bakacaz sonuca bakacaz..."