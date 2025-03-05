Diplomasinin kalbi Antalya'da atacak

Liderlik krizinin yaşandığı uluslararası sistemde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir tecrübeye sahip.

Hatta, katıldığı zirvelerde birçok liderle yaptığı ikili görüşmeler, ziyaret ettiği yüzü geçen ülke ziyaretleri ve Ankara'da misafir ettiği yabancı ülke liderleri ile rekor kırarken, bu konuda Erdoğan'ı dünyada ilk sıraya yerleştirmek mümkün. Başkan Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı Hakan Fidan da çok başarılı çalışmalar sürdürürken, özellikle MEKİK DİPLOMASİSİ alanında öne çıkan bir devlet adamımız. Erdoğan'ın diplomasi mimarlığında Hakan Fidan, çok önemli ve ses getirecek küresel bir MEKİK DİPLOMASİSİ yürütüyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda çok çok önemli açıklamalar yaptı (3 Mart 2025).

Başkan Erdoğan'ın "Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez" sözleri küresel platformlarda ses getirdi.

ORMAN KANUNLARI

Erdoğan, küresel güvenlik mimarisine ve kural temelli sisteme güven azaldıkça tedirginliğin arttığını, "Her koyun kendi bacağından asılır" anlayışının yayıldığını ve orman kanunlarının öne çıktığını söyledi. Gücü elinde bulunduranın zayıfı tahakküm altına almasının ciddi sorunları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Erdoğan, zayıfın, mağdurun, mazlumun, güçsüzün hakkını arayabileceği kapıların teker teker kapandığını belirtti. Yaşanan gelişmelerin önüne geçilmemesi halinde varılacak yerin askeri veya siyasi patlamalar olacağı uyarısında bulunan Erdoğan, şunları söyledi: "'Dünya 5'ten büyüktür' şiarıyla verdiğimiz mücadele, bırakın sorun çözmeyi, kendisi sorun üreten işte bu küresel sistemin yerine daha kuşatıcı bir yapının inşası içindir. Küresel karar alma mekanizmalarının, dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vakti çoktan gelmiştir. En basitinden dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların artık karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor."

ANTALYA SÜRPRİZİ

Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda çok çok önemli bir vurgulama yaptı: "Değerli Büyükelçiler, sizlerden önümüzdeki dönemde daha fazla dayanışma, daha samimi destek beklediğimizin altını bir kere daha çiziyorum.

Antalya Diplomasi Forumu'nun 11-13 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceğimiz dördüncü toplantısını takip etmenizi sizlere ÖZELLİKLE TAVSİYE EDİYORUM."

"ÖZELLİKLE" kelimesi dikkatimi çekti. ANTALYA FORUMU'NDA ne olabilir? diye araştırma yaptım. Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile tek tek görüşmüş ve Antalya Diplomasi Forumu marjında 10 Mart 2022'de Rus ve Ukraynalı mevkidaşları Lavrov ve Kuleba ile üçlü formatta Antalya'da bir araya getirmişti. Dünyada ses getiren Başkan Erdoğan ve Türkiye, Mart ayında İstanbul'da Rusya-Ukrayna'yı aynı masada toplayıp, ateşkesi sağlayacak anlaşma metni üzerinde uzlaşmayı sağlamıştı.

NATO'DA TEK LİDER

İSTANBUL'DAKİ TARİHİ BARIŞI, MAALESEF İNGİLTERE BAŞBAKANI BORIS JOHNSON BOZMUŞTU. O günden bu yana Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor.

ABD'nin yeni Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek ateşkesi sağlamak için bir çaba içinde. Ne yazık ki hâlâ sonuca ulaşılamadı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, hem Putin hem de Zelenski ile tek konuşan NATO ülkesi lideri olarak ikili temaslarını hep sürdürdü, sürdürüyor.

Nitekim, Başkan Erdoğan geçen hafta, Zelenski'yi çok kritik bir günde (9 Şubat) Ankara'da misafir etti.

Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin'den özel mesaj getiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u Külliye'de kabul etti. Bu iki görüşmeden sonra, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmeleri için İstanbul yine gündeme girdi. ABD Başkanı Trump, eğer 11 Nisan'a kadar sonuç alamazsa, 11-13 Nisan tarihleri arasında Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba yine buluşabilir mi?

UKRAYNA SATRANCI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye diplomatik nezakete yakışmayan tartışma ve Kiev'e askeri yardımları askıya alma kararının hemen ardından arka kapı görüşmeleri sürüyor. Trump'ın Zelenski'den çok yüksek düzeyde özür dilemesini beklediği belirtiliyor.

Zelenski özür diliyor ama Trump-Zelenski'nin bir araya gelmesi için ortam oluşmadı.

Oval Ofis'te Trump ve Zelenski arasında tırmanan gerilimin ardından Kiev'e desteğini bir kez daha yineleyen Avrupalı liderler, aynı zamanda müzakere masasında da yer almak istiyor. Buna rağmen Trump'ın Avrupa'yı bu görüşmelerden dışlayıcı tutumu, Avrupa'nın bir araya gelip ortak bir plan geliştirme ihtiyacını doğurdu. 18 Şubat'ta Paris'te başlayan, ardından 3 Mart'ta Londra'da süren görüşmelere, 6 Mart'ta (bugün) Brüksel'de devam edilmesi ve Avrupa'nın Ukrayna'ya ateşkes anlaşması olması halinde sağlayacağı güvenlik garantilerinin konuşulması bekleniyor. Zirveye Zelenski de katılacak. Avrupa liderleri, Avrupa'nın özellikle savunma konusunda ABD'den stratejik özerkliğini kazanmasını bir süredir dillendirmeye başladılar.

Avrupa, ABD'deki yeni yönetimin aksine Ukrayna'ya askeri ve siyasi desteği sürdürme mesajları verse de öte yandan ABD'nin olası boşluğunu doldurup dolduramayacağı bir soru işareti olmayı sürdürüyor.

800 MİLYARLIK PLAN

Avrupa'nın savunma yatırımlarını artırması gerektiğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, liderlere 800 milyar avro değerindeki savunma paketini ve yeniden silahlanma planını sunacağı belirtiliyor.

Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi ihtiyacıyla şekillenen plan, bölgenin yeniden silahlanması hedefi ile 800 milyar avroluk savunma harcamasını harekete geçirmeyi amaçlıyor. Yeniden silahlandırma planının ilk teklifi çerçevesinde ülkelerin güvenlik yatırımlarını artırabilmeleri için ulusal düzeyde savunma için kamu fonlarının kullanımının serbest bırakılması öneriliyor. İkinci teklif, üye ülkelere savunma yatırımı için 150 milyar avroluk kredi sağlayacak yeni bir araç oluşturulmasını içeriyor.

Bu girişim doğrultusunda Avrupa genelinde hava ve füze savunması, topçu sistemleri, füze, mühimmat, dron ve dron karşıtı sistemler gibi çeşitli kapasiteler artırılacak. Planın üçüncü teklifi, savunma yatırımlarına fonları yönlendirmek için AB bütçesinin gücünü kullanmayı içeriyor.

SONUÇ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle: "Antalya Diplomasi Forumu'nun 11-13 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceğimiz dördüncü toplantısını takip etmenizi sizlere ÖZELLİKLE TAVSİYE EDİYORUM." Bu sözler ÇOK ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELERE İŞARET EDİYOR. NOKTA.