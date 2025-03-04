Dönüm noktasında Erdoğan’ın öngörüleri

Trump, ABD Başkanı olarak 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da göreve başladı. 42 gün içinde dünyayı sarstı. Trump ile beraber başlayan siyasi sarsıntının büyüklüğü ve derinliği beklenenin de ötesinde gelişiyor. Gazze ve Ukrayna meselelerine yaklaşımı kadar NATO'ya, Avrupa'ya yaklaşımı, Kanada ve Grönland talepleri gibi bir dizi küresel gidişatı etkileyecek hamle aynı anda gelişiyor. Yaşadığımız günlerde dengeler değişiyor. Yeni jeopolitik hatlar çizilirken, çok bilinmeyenli küresel siyaset denklemleri ortaya çıkıyor. Böylesi kaotik ortam ve şartlarda gelişmeleri çok iyi okuyan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye için tarihi fırsatlar kapısı aralanıyor. ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin, Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda masaya oturma hazırlığı yaparken ortaya çıkan gelişmeler Avrupa ülkelerini panikletti. Ukrayna ve güvenlik konusunda ABD'nin desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Avrupa ülkeleri çıkış yolu arıyor.

AVRUPA'YA MESAJ

Avrupa ülkeleri kıvranırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan (24 ŞUBAT 2025 günü), tarihi bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Avrupa Birliği'ni içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye ve Türkiye'nin tam üyeliği kurtarabilir" dedi. Başkan Erdoğan'ın AB çıkışı Avrupa'da yankılanırken, ABD ile Avrupa arasındaki en önemli kırılmalardan biri olarak görülen ve kameralar önünde gerçekleşen Trump-Zelenskiy tartışması, Ukrayna'nın geleceğinin yanı sıra Avrupa'nın güvenliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Brüksel'de transatlantik ilişkilerin onarılamaz noktaya doğru gidebileceği endişesi arttı, NATO'nun geleceği konusunda da endişeler belirdi. Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Büyükelçiler ile iftar programında Avrupa liderlerine mesaj verdi: "Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz." Türkiye'siz bir Avrupa güvenliğinin düşünülemeyeceğinin altını çizdi. "Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın küresel bir aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor" diyen Erdoğan, Avrupa'ya yeni yol haritası çizerek, "Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez" dedi.



TÜRKİYE'NİN KODLARI

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Büyükelçilere GÜÇLÜ TÜRKİYE KODLARINI açıkladı: "Dünya nüfusunun 4'te birini oluşturan Müslümanların artık karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor. BMGK'da veto yetkisine sahip bir İslam ülkesinin bulunması, ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. Bu değişim dalgasına direnildikçe sorunlarımızın hem sayısı hem de ölçeği büyümeye devam edecektir. Bizim bu gerçekleri açık yüreklilikle dillendirmemizin, kimi dostlarımızı memnun etmediği bilincindeyiz. Ama biz "Dost acı söyler" prensibine yürekten inanan bir ülkeyiz.

Krizlerle çevrili coğrafyada enerji güvenliği, terörle mücadele, gıda güvenliğinden kalkınmaya kritik roller üstleniyoruz. Sayısını 163'ten 263'e çıkardığımız dış temsilciliklerimizle faaliyet gösteren TİKA'mızla, Türkiye Maarif Vakfımızla, Yunus Emre Enstitüsü, AFAD, Kızılay gibi kurumlarımızla nerede ihtiyaç varsa orada olmanın gayretindeyiz. İyi günde dost ve kardeş bildiğimiz insanların kötü günlerinde de yanlarında olmaya çalışıyoruz.

500 yılı aşan köklü diplomasi tecrübemizin rehberliğinde krizleri çözmenin, insani dram, zulüm ve mağduriyetleri sona erdirmenin peşindeyiz. Bu süreçte ilkemiz şudur: Mazluma da zalime de kimlik sorulmaz. Biz kriz bölgelerine bakarken etnik aidiyetleri, ırkları, renkleri, kökenleri değil, yalnızca el uzatılması gereken insanlar görürüz."

ADİL ONURLU BARIŞ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Avrupa liderlerine ve Amerika'ya mesaj olarak, UKRAYNA SAVAŞINI SONA ERDİRME konusunda Türkiye'nin düşüncelerini şöyle verdi: "KALICI BARIŞ ANCAK ADİL VE ONURLU BİR BARIŞLA MÜMKÜNDÜR. Gazze'de nasıl insanlığın vicdanı olmaya gayret ediyorsak, Ukrayna'daki sivil kayıpların önüne de aynı hissiyatla geçmenin mücadelesini veriyoruz. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürürken, muhtemel bir çözümün ne Rusyasız ne de Ukraynasız olabileceğine inanıyoruz.

İlk günden bu yana ateşe körükle gitmeden krize çözüm üretmeyi amaçladık. İstanbul süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi, esir takası gibi inisiyatiflerle savaş şartlarına rağmen müzakere ve uzlaşının mümkün olabileceğini gösterdik. Savaşan taraflardan herhangi birini dışlayan formüllerin sonuçsuz kalacağını her vesileyle dile getirdik. Kalıcı barış ancak adil ve onurlu bir barışla mümkündür. Bunun yolu da iki tarafın temsil edildiği bir müzakere sürecinden geçiyor. Bölgemiz kana, çatışmaya ve gözyaşına doydu. Artık herkesin, tüm tarafların bunu görmesini ümit ediyoruz." Paris ve Londra'da yapılan Avrupa liderleri zirvelerinde, mevcut durumu itibarıyla Avrupa'nın manevra alanı çok geniş değil. Avrupa'nın artık kendi önlemlerini almasının gerekli olduğu görüşü de zemin kazanıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Avrupa'yı acilen silahlandırmaları gerektiğinin altını çizerek "Büyük bir hızla vites yükseltmemiz gerekiyor. Avrupa'nın güvenliği tehlikede." dedi. Yeni bir güvenlik mimarisiyle AB'nin savunma alanında ABD'ye olan bağımlılığını düşürmesi gerekiyor.



SONUÇ

Evet. Yaşanmakta olan küresel egemenlik paylaşımı geriliminde Trump ile beraber yeni bir dönem başladı. Batı bölünürken (ABD/Avrupa ayrımı), ABD ile Rusya ittifakının Avrasya'ya olası riskleri, Avrupa'nın zayıflaması, Çin'in gelişmeleri sessizce izlemesi sürecinde, Avrasya'nın kilit ülkesi konumunda bulunan Türkiye'nin stratejik önemi bir kez daha ortaya çıktı. Erdoğan'ın son Avrupa Birliği çıkışından anlıyoruz ki, devlet, yeni bir dünya ve bölgesel gidişat okuması yaparak bir gelecek senaryosu yürütüyor. GÜÇLÜ TÜRKİYE - AVRUPA BERABERLİĞİ bu sürecin belirleyici dinamiği olabilir. Başkan Erdoğan, tarihin dönüm noktasında şu kritik mesajı verdi: "SORUNLARI ZAMANA BIRAKARAK, GELEN TEHLİKEYE KAYITSIZ KALARAK HİÇBİR YERE VARAMAYIZ. Önüne geçilmezse bunun varılacağı yer, siyasi ve askeri patlamalar olacaktır. Bunun işaretleri görülmeye başlamıştır. 'Dünya 5'ten büyüktür' şiarıyla verdiğimiz mücadele, bırakın sorun çözmeyi, kendisi sorun üreten küresel sistemin yerine daha kuşatıcı bir yapının inşası içindir. Küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlama vakti çoktan gelmiştir." Bu mesaj, Avrupa ülkelerine verilen stratejik bir yol haritasıdır.