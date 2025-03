Türk hava savunma sanayisi Avrupa'yı fethetme yolunda

Türkiye'nin havacılıktaki tam bağımsızlık yolculuğu, uzun yıllar boyunca rafa kaldırılmıştı.

Ancak ülkemiz;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni Dünya inşasına yönelik geleceği çok iyi okuyarak 2010'larda başlattığı GÜÇLÜ ORDU, BÜ-YÜK TÜRKİYE PARADİGMASIYLA Türkiye savunma sanayisi alanında adeta bir destan yazıyor.

Türkiye'nin Savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaldıkça uluslararası arenada etkinliğini artıyor.

Türk savunma şirketleri, sessiz bir devrime öncülük ederek ekipman tedarikçisi rolünden çıkıp, Avrupa'nın gelecekteki savunma yapısının mimarı haline geliyor.

Trump'ın çılgın hamleleri sonucu panikleyen Avrupa savunmasında dikkate değer bir dönüşüm yaşanıyor. Avrupa'nın dönüşümünü Türk Savunma Sanayini şekillendirmesi gündeme girdi.

JEOPOLİTİK YORUMLAR

Türk gençlerinin idolü Selçuk Bayraktar'ın Aralık 2024'te İtalya'nın Piaggio Aerospace şirketini satın alması iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğinde stratejik bir dönüm noktası oldu.

Bu stratejik hamle, Türk savunma şirketlerinin Avrupa'daki rolünde köklü bir değişimin işaretini veriyordu. TÜRK SAVUNMA SANAYİ İTALYA'DA TRUMP'IN ABD Başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Atlantik Okyanusu'nun her iki tarafında en büyük güven bunalımlarından birisi yaşanıyordu. Ukrayna ve güvenlik konusunda ABD'nin desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Avrupa ülkeleri Türkiye'ye gözlerini çevirdiği bir zamanda Dev İtalyan Leonardo ile Selçuk Bayraktar-Baykar anlaşarak 100 milyar dolarlık ittifak kurdular. İtalya'nın dev hava savunma şirketi Leonardo ile Türkiye'nin Baykar firması arasında imzalanan anlaşma Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

Selçuk Bayraktar-Leonordo anlaşması AVRUPA BASININDA geniş yer buldu. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica, "Leonardo ve Baykar, İHA pazarında 100 milyarlık bir avda" başlığıyla çıktı. Corriere della Sera gazetesi "İHA'lar üzerine İtalyan teknolojisi, Leonardo'dan büyüme planı" başlığıyla okuyucularına Baykar-Leonardo işbirliğini duyurdu. Haberde Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani'nin "Bedavaya barış yok ve savunulması gerekir" dediği ve bu doğrultuda "Küresel Güvenlik Sistemi Projesi"ne yönelik çalıştığı belirtilerek, İHA sektöründe dünya lideri Türk Baykar grubu ile işbirliği yaptığı vurgulandı. Il Messaggero gazetesi "Leonardo- Baykar ekseni: İHA'larda hava hakimiyetini ele geçireceğiz" başlığıyla işbirliğini aktardı. Haberde, Leonardo CEO'su Cingolani'nin savunma sanayisinin İHA'lar, yapay zeka, 6. nesil savaş uçağı, siber güvenlik ve uzay gibi yeni sınamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi. Baykar ve Leonardo'nun şimdilik bir iş modeli üzerinde çalıştıkları ve 6 aylık sürede, 10 yıl içinde 100 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen bir Avrupa pazarına egemen olmak amacıyla gerekli teknolojilerini bir araya getirecekleri kaydedildi.

Baykar'ın İHA'larının 36 ülkeye satıldığına ve yıllık 2 milyar dolara yakın gelir elde edildiği vurgulanarak iki büyük firmanın 12-18 aylık dilimde bir prototip ortaya koyma hedefiyle dün itibarıyla "birlikte yürüyüşünün başladığı" kaydedildi. İtalya'nın en önemli ekonomi gazetelerinden "Il Sole 24 Ore" de "Leonardo'dan Baykar ile ittifak: 100 milyar dolarlık bir ittifak" başlığını kullandı. İtalyan televizyonları da Leonardo'nun Baykar ile ortaklık anlaşması imzalamasına bültenlerinde geniş yer ayırdı. Leonardo ile Baykar'ın bu işbirliği sayesinde deneyimlerini ortak üretecekleri İHA'lar için İtalya'dan hızlı şekilde alacakları sertifikalarla Avrupa ve diğer ülkelere satışlar gerçekleştirme hedefinde oldukları belirtildi.

Almanya'da Frankfurter Allgemeine Zeitung "Avrupa kendini silahlandırıyor:

Türkiye'ye ait insansız hava aracı yaklaşıyor" başlığını kullandı. Haberde " Baykar ve Leonardo'nun Avrupa'da insansız savaş uçakları, silahlı gözetleme İHA'ları ve savaş İHA'ları pazarı önümüzdeki on yıl içinde 100 milyar avroyu aşacak." Deutschlandfunk gazetesi, "İtalya ile Türkiye'den silah şirketleri birlikte dron üretmek istiyor" başlığıyla yer alan haberde, "İtalyan Leonardo ve Türkiye'den Baykar silah şirketleri, savaş uçağı sektöründe birlikte çalışacaklar. 10 yıl içinde 100 milyar avronun üzerinde bir değere ulaşacakları tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

FRANSA BASINI:

Les Echos gazetesi, "Savaş İHA'ları: İtalyan Leonardo ve Türk Bayraktar, Avrupa'ya tedarik etmek için birleşiyor" başlıklı haberinde, Türk ve İtalyanların 2030'lu yılların başına kadar 100 milyar avroya ulaşması beklenen Avrupa pazarına İHA üreteceği kaydedildi. Le Figaro gazetesi ise "İtalyan Leonardo ve Türk Bayraktar İHA'larla birleşiyor" başlıklı haberinde iki yeni ortağın, büyük İHA konusundaki ilk prototiplerini 12-18 ay içinde geliştirmek istediklerini belirtti. Haberde, "En iyi teknolojileri ve mevcut üretimle geliştirme kapasitelerini birleştiren bu ittifaklar, savunma sanayii Avrupa'sını inşa etmenin en hızlı ve en etkili yoludur" denildi.

İNGİLİZ BASINI:

The Times gazetesi, 36 ülkeye insansız hava aracı satan Türk İHA üreticisi Baykar'ın, İHA'larını İtalyan radar ve elektronik sistemleriyle donatacağı ve Leonardo'nun, 2035'te uçması planlanan ve İngiltere, İtalya ve Japonya'nın ortak geliştirdiği GCAP Savaş Uçağı Projesi'nin ortağı olduğu bildirildi.

Yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık cirosuyla Baykar'ın, küresel İHA pazarına hakim konumda olduğu ve TB2 modelinin, birçok zaferlerde önemli rol oynadığı vurgulandı. The Guardian gazetesi, İtalyan savunma grubu Leonardo'nun, Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar ile Avrupa içinde ortak üretim yapacağını duyurdu. BELÇİKA'da De Staandard gazetesi, Türk Baykar ile İtalyan Leonardo'nun güçlü olduğu teknoloji ile bir Türk İHA'sını optimize etmeyi mümkün kıldığı, bu ürünün Baykar'ın her türlü mühimmatı taşıyabilen 6 tonluk Akıncı modelinden yola çıktığı ifade edildi.

HOLLANDA'da De Volkskrant gazetesi "İtalyan ve Türk şirketler, insansız savaş uçakları için güçlerini birleştiriyor: Barış Bedava Değil" başlığıyla çıktı.

Haberde iki şirketin ortak girişim yoluyla Avrupa pazarını ele geçirmeyi hedeflediği belirtildi.

SONUÇ

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük vizyonuyla Türkiye makus talihini yendi. Türkiye havacılık sanayinde erken yıllarda cesur adımlar atarak GÖKYÜZÜNE İMZA ATTI. Artık gökyüzüne imzasını atan bir Türkiye var. Bayraktar, Akıncı, Kızılelma, Anka, Aksungur'uyla; silahlı insansız hava araçlarında dünya lideri, beşinci nesil savaş uçağımız Kaan'ı gökyüzüyle buluşturan; kendi jet eğitim uçağını, helikopterlerini üretebilen bir Türkiye var. EVET. SELÇUK BAYRAKTAR, dünyanın en büyük 50 havacılık firması arasında yer alan İKİ İTALYAN şirket ile anlaşma yaparak Avrupa'ya açıldı. Türk Savunma Sanayi Avrupa ile ortak yatırımlar dönüşüm başlangıçtaki en hassas evresini geride bırakmış durumda ve inşallah sürdürülebilir bir büyüme yolunda ilerleyecektir. YOLUNUZ AÇIK OLSUN SELÇUK VE HALUK BAYRAKTAR...