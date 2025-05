PKK, YPG ve SDG Suriye’de can çekişiyor

Suriye'de taşlar yeniden döşeniyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni Suriye'nin inşasında müthiş hamleler yapıyor. Salı günü Suriye'nin geleceğini çok etkileyecek bir kararın alınmasında Başkan Erdoğan'ın büyük rolü oldu. Suriye üzerine gerçekleşen gelişmelerin arka planı şöyle... Trump Arabistan gezisini sürdürürken, Salı günü Suriye'nin geleceğini çok etkileyecek bir karar alarak Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarını kaldırdı. Bilindiği gibi geçen hafta Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Trump arasında çok sıcak geçtiği belirtilen bir telefon konuşması oldu. Başkan Erdoğan Gazze'ye yardımların yolunun açılması ve Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasını talep etmişti. Trump'ın Arabistan gezisinde Suriye yaptırımlarını kaldırmasında Erdoğan ile yaptığı konuşmanın büyük rolü olduğu ifade ediliyor. Trump'ın aldığı karar sonrası önemli bir görüşme gerçekleşti.



TARİHİ BİR KARAR

Erdoğan, Trump, Şara ve Selman telekonferans yaptı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile çevrim içi toplantıda bir araya geldiler. Beyaz Saray'dan görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, Donald Trump'ın Suriye lideri Şara'dan İsrail ile İbrahim Anlaşmalarını imzalamasını ve Filistinli grupların Suriye'den sınır dışı edilmesini istediği kaydedildi. Açıklamanın devamında, "ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan, YPG'nin kontrolünde olan ve IŞİD örgüt üyelerinin tutulduğu hapishanelerin sorumluluğunu devralmasını istedi" denildi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrim içi toplantıda Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirterek, Şam yönetiminin IŞİD başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini ifade etti.



SİLAH BIRAKILIYOR

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını söyledi. Gazze'deki şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4'lü toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini kaydetti. PKK'nın Irak ve Suriye'de silahları Haziran sonuna kadar teslim alınacak. Irak'ta silahların bırakılacağı bölgeler Kürt özerk yönetim bölgesinin Erbil, Kandil ve şehrin cepleri... Duhok vilayetine bağlı Amediye ilçesi, Kani Masi nahiyesi, Erbil'in Binar ve Koyê ilçeleri ile Süleymaniye'nin Ranya ile Seyid Sadık ilçesi silah teslim noktaları olarak belirlendi.



MİT TAKİP EDECEK

Silahları kim toplayacak? Irak'taki PKK'nın içindeki 3500 "suça karışmamış" PKK üyesinin Türkiye'ye gideceği, bu kişilerin hukuki durumlarının ayrı değerlendirileceği belirtiliyor. Kandil'de 40 terörist çapulcubaşı var. Kandil'de PKK'yı idare eden üst kademe 40 terörist olduğu biliniyor. Bunların da yardımcıları ve aileleri olarak 300'e yakın isim bulunuyor. Bunlar ne olacak? Kesinlikle Irak ve Suriye'de barınamayacaklar. Bu teröristlerin Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu gibi çapulcubaşılarının Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gitmesi üzerinde temaslar yapılıyor. İran'a kaçarlarsa ayrı, Türkiye ve Irak'ın, İran üzerinde etkili olacak çalışmalar yapacağı belirtiliyor. Erbil merkezli Kürt özerk bölgesi ve Süleymaniye'de (Talabani bölgesi) "suça bulaşmamış" örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak. Bu çalışmalar MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın hazırladığı ve takip edeceği güçlü bir kadro tarafından yürütülecek.



MADDELER ÇOK NET

PKK'nin silah bırakması için Ankara-Erbil-Bağdat'ın ortak protokolleri devrede olacak. Çalışma programının bazı öne çıkan maddeleri: Silahlar, Süleymaniye ve Erbil'de Türkiye'nin gözetiminde teslim edilecek. Örgütün üst düzey 300'e yakın yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek. İlk aşamada Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşü sağlanacak. Öcalan, İmralı'da kalacak. ABD ve Fransa gibi garantör ülke olmayacak. Yeni İnfaz Kanunu'ndan PKK'lılar da yararlanacak, ileri yaşta ve hasta olanların tahliyesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. DEM'in yeniden yapılanması kaçınılmaz olacak ancak PKK adını kullanamayacak. Türkiye, örgütten koparak yeni yapılanmaya gidilme ihtimali karşısında uzun süre bölgeden çekilmeyecek. Suriye'deki YPG yapılanması, Şam yönetimiyle birlikte planlanacak. Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışına çıkarılacak, kalanlar Suriye'ye entegre edilecek.



ELDİVEN DEMİR

Bilinmesi gerekenler şöyle: Planlama; Sürecin uygulanmasına dair bir plan hazırlanır, silah bırakılacak yerler belirlenir, silahların toplanması ve sürecin denetlenmesi sağlanır. Kayıt: Silahlı grubun üyeleri ve kimlik bilgileri kaydedilir. Silahların teslimi: Grup üyeleri belirlenen yerlerde silahlarını teslim eder. Silahların ayrıştırılması ve korunması: Silahlar ayrıştırılır, sayılır, kayda alınır ve ardından imha edilir ya da depolanır. Ayrıştırma: Grup üyeleri birbirinden ayrılır ve askeri yapının dışına çıkarılır. Topluma yeniden kazandırma: Eski silahlı grup üyelerine rehberlik, eğitim ve iş olanakları gibi hizmetler sunularak topluma yeniden kazandırılmaları sağlanır. Denetleme: Sürecin başarıyla ilerlemesi için uzun vadeli izleme yapılır. Irak'ta ve Suriye'de her daim Türkiye olacak. MİT Başkanlığı her adımı detaylarına kadar takip edecek. Adım adım çalışmalar yürüyecek. Türkiye'nin eldiven içindeki demiri her daim olacak. Gerekirse kullanılacak.