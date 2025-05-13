Terörsüz Türkiye'de yeni bir başlangıç

Tarihi günler yaşanıyor.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BÜYÜK LİDERLİĞİ VE MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'NİN CESUR HAMLESİ SONUÇ VERDİ. DEVLETİN başlattığı Terörsüz Türkiye gerçeğe dönüştü. Emperyalist ülkelerin kullandığı, yabancı istihbarat örgütlerinin oyuncağı haline gelmiş miadını doldurmuş PKK kendisini feshetti ve silahları bırakma kararını açıkladı. TÜRKİYE YÜZYILINI TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ KUCAKLADI. Terörsüz Türkiye hayata geçiyor. Vatan aşkı, bayrak sevgisiyle Terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştıran Başkanımız Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye minnettarız.

HEPİMİZİN GÖREVİ

Hayırlara vesile olsun, barışı taçlandıracağımız yeni bir döneme geçiliyor. Türkiye ayaklarına takılan son zincirleri kırarak, TARİHSEL YÜKSELİŞ dönemine yürümeye başlıyor.

Terörsüz Türkiye bir sonuç değil yeni bir başlangıçtır.

Artık enerjimizi, kaynaklarımızı ülkemizin kalkınması ve kardeşliğimizi güçlendirmek için harcama dönemi başlıyor.

Huzur ve barış ortamını kalıcı hale getirecek her adımın arkasında durmak, devlet-millet kaynaşmasıyla 'Terörsüz Türkiye' sürecine sahip çıkmak hepimizin görevidir. PKK'nın fesh kararı, yalnızca ülkemiz için değil; aynı zamanda bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesis edilmesi adına da hayati önemdedir. Terörsüz Türkiye sürecinin arka planında çok kıymetli çalışmalar yapan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığını duyurması ardından açıklama yaptı: "Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır. İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN MANASI

"Terörsüz Türkiye için yapılan açıklamaların ortaya koyduğu şudur: Kürtler, Türk Milletinin asli kurucu bileşenidir.

Kürtler, Türk Milletinin ayrılmaz parçası sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve daimi sahibidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin de Milli Devleti'dir. Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır.

Tam da bu paradigmaya uygun olarak yapılan tüm açıklamalar Terörsüz Türkiye'ye geçişte temel aşamanın tamamlandığını gösteriyor.

Ayrıca bu açıklamalar Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti ile bütünleşmesinin tarihsel teyidi ve ilanıdır" açıklamasını yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ile Bahçeli'nin duygu ve düşüncelerini çok iyi anlatan, gelecek haritasını şöyle ortaya koydu: "Terörsüz Türkiye için ortaya koyduğu yüksek siyasi iradesi ve sürecin koordinatlarını devlet politikası olarak çizen kapsayıcı ve net yaklaşımı ile Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, gelişmelere dönük duruşu ve yönlendirmeleri, topyekun iç cephenin güçlendirilmesinin başlıklarını oluşturmuştur.

İmralı'dan yapılan çağrı sonrasında PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, "terörsüz Türkiye" hedefi açısından önemli bir aşamadır. Böylece, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır.

Siyasi diyalog kanallarının, TBMM başta olmak üzere siyasetin tüm meşru adreslerinde en güçlü şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Cumhuriyetimizin hepimizin çatısı olduğu bilinci, demokrasimizin her türlü sorunun çözümü için temel "zemin" olduğu anlayışı daha güçlenecek ve siyasi olarak kökleşecektir. Tarihdaşlık, kaderdaşlık ve vatandaşlık bilinci ile geleceğimiz en sağlam ve meşru zeminlerde şekillenmeye devam edecektir.

Her olumlu aşama yeni bir olumlu aşamanın davetiyesi olacaktır."

SAHA YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Terörsüz Türkiye'ye sahada tüm boyutlarıyla, eksiksiz ve somut hedefleriyle ulaşılması gerekir. Buna ulaşılması demek, bütün kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Kazanan tüm vatandaşlarımız olacaktır. Temel prensibimiz şudur: Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. "Devletimizin nitelikleri" ve "milletimizin değerleri" konusunda hiçbir tartışma yoktur, bu değerleri zedeleyecek hiçbir adım söz konusu değildir, olamaz.

Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak büyük stratejik adımlardan önde geleni terörsüz Türkiye olacaktır. Terörsüz Türkiye hayata geçiyor! Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek, Vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizin yüce hatıralarına bağlılığımızın bir gereği ve temel ödevimizdir.

Türkiye halkının tüm unsurlarıyla beraber Türkler ve Kürtler emperyalizme karşı verilen varoluş mücadelesinde Kurtuluş savaşını kazanarak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak ebediyete kadar kendi kaderlerini birlikte tayin ettiler.

Atatürk "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir" ifadesiyle, Türkler ve Kürtler de içinde, Türkiye halkının tüm bileşenlerinin Türk Milletinin asli unsuru olduğu tespitini yaptı. Bu tespit Cumhuriyetin temel kurucu ilkelerinden biri oldu. Millet; geçmişi bugünü ve geleceği kuşatan bir kavram olduğu için bugün de bu ilke aynen geçerlidir, yani Türk Milletinin esası Türkiye halkıdır. Türkiye halkı çeşitliliğimizin Türk Milleti birliğimizin güvencesidir.

Bugünler Türk, Kürt, Çerkez, Arap, Alevi, Sünni de içinde; Türk Milletinin tüm bileşenlerinin kaderlerinin bir ve aynı, gelecek vizyonlarının tek olduğunun tüm dünyaya gösterildiği günlerdir.

SONUÇ

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan'ın önemli açıklaması:

"PKK'nın almış olduğunu karar bence tarihi ve önemli bir karar. Kalıcı barışın bölgemize hakim olması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Pratik adımlar var, onların da içeriğini takip edeceğiz. Bu kararın samimi bir şekilde uygulanması ve diğer endişeleri de hayata geçilmesi halinde gerçekten geleceğimiz için, vatandaşlarımız için herkes için çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Kendi sorunumuzu kendi hikmetimizle kendi aklımızla, kendi irademizle çözeceğimize inanıyorum.

Fevkalade önemli bir adım. TERÖRSÜZ TÜRKİYE BAŞARISI TERÖRSÜZ IRAK VE SURİYE SÜRECİ PARADİGMASI OLARAK DEVAM EDECEK.