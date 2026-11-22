Devletlerin ve milletlerin kaderini tayin eden kırılma anlarında siyasetçiler ikiye ayrılır:

Geleceğin inşası için siyasi maliyetleri göze alarak kangren olmuş yaralara neşter vuran devlet ve siyaset adamları ve günün rüzgarına göre pozisyon alıp, takoz koyan siyasetçiler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tüm siyasi riskleri göğüsleyerek ortaya koydukları TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE BÖLGE SÜRECİ sarsılmaz devlet iradesinin eseridir. On yıllardır "çözülemez" denilen bir meseleye neşter atma cesareti gösteren bu iki lider, "Terörsüz Türkiye" vizyonunu günlük seçim hesaplarının çok ötesinde bir beka ve devlet projesi olarak inşa etti. Nitekim bu kararlılık sayesinde son iki yılda hayal dahi edilemeyen kritik eşikler birer birer aşıldı.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Devletin zirvesi böylesine büyük bir siyasi riski sırtlanmış ve Meclis 467 oyla bu iradeye omuz vermişken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kuracağı İzleme Komisyonu'na Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in ÜYE VERMEME kararı alması, tarihsel akışa vurulmuş bir takoz niteliği taşıyor. Ekim 2024'te başlayan siyasi irade beyanı, 12 Mayıs 2025'te yabancı istihbarat servislerinin aparatı PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı almasıyla somut bir zemine oturdu. Sadece sahada değil, hukuki ve toplumsal zeminde de tarihi adımlar atıldı. 10 Ağustos 2026 tarihinde TBMM'de 467 gibi ezici bir oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, bu cesaretin Meclis'teki en büyük tescili oldu. Terörsüz Türkiye süreci TBMM Genel Kurulu'nda tarihi bir oylamayla hukuki zemine oturdu. O gece Meclis'te 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çok kritik bir eşiğin aşılmasını sağladı.



TAKOZ KOYUYOR

Ancak oylama tutanaklarına geçen dağılım, Özel ve Yeni Parti'nin bugünkü kaçışın da sinyallerini o günden vermişti.

Oylamada vekillerini "serbest bıraktığını" açıklayan Özel'in YENİ Parti grubunda 54 milletvekili "hayır" oyu verirken, yalnızca 35 milletvekili "evet" oyu kullanmıştı. Dün "Hayır" Oyu Veren Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özel, çok özellikli İzleme Komisyonu'na üye vermeyerek takoz koyuyor. Aziz Milletimiz, o gün Meclis'te grubuna hakim olamayan, kendi partisinin çoğunluğunun "hayır" dediği bir tabloyu "evet" diyormuş gibi o çelişkili tutumu unutmadı. Şimdi ise Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kuracağı "İzleme Komisyonu"na üye vermeyerek süreci sabote etme yoluna gidiyor.

Özel, dün kendi grubunuzdaki 54 "hayır" oyuna seyirci kalmanız ne ise, bugün İzleme Komisyonu'na üye vermemeniz de odur. Siyasi literatürde bir parlamento komisyonuna üye vermemek; demokrasinin size tanıdığı denetim yetkisini çöpe atmak, çözüm üretmek yerine tribünden ıslık çalmayı tercih etmek manasına gelir. ÜYE VERMEME kararınızı "demokratikleşme sözlerinin tutulmamasına" dayandırarak bu kaçışa meşru bir kılıf aramayın. Oysa eleştirilerinizi, şerhlerinizi ve taleplerinizi devletin en üst yasama organının tutanaklarına geçirmenin yolu Özellikli İzleme Komisyonu'na ÜYE VERMEMEK değil ,masanın tam ortasında oturmaktır.

Bir yandan barış ve kardeşlik mesajları verip, diğer yandan 467 oyla yasalaşmış bir sürecin denetim masasına oturmamanın vebali vardır. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli iktidar ve koltuk kaygılarını bir kenara bırakıp ülkenin gelecek yüzyılını kurtarma derdine düşmüşken, Özgür Özel'in bu hayati meseleyi iç siyasete kurban etmesi kabul edilemez. TBMM çatısı altında millet adına süreci takip ve kontrol edecek bir komisyona üye göndermemek, seçmenin verdiği sorumluluktan kaçmaktır. Asla unutulmasın.

Tarih zor zamanlarda kangrene neşter vurup ülkesinin önünü açan liderleri minnetle anarken, konjonktürel hesaplarla çözüm sürecine takoz koyup kenara çekilenleri asla affetmez.



SON GELİŞMELER

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge süreci, içeride Meclis'ten geçen çerçeve yasa ve izleme mekanizmalarıyla kurumsallaşırken, dışarıda Irak ve Suriye sahasındaki PKK yapılarının tasfiyesi ve bölgesel entegrasyon adımlarıyla ilerliyor. Ağustos 2026'da TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaşan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun "PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyit edilmesi şartıyla işlerlik kazanacak.

Yasanın uygulanmasını ve sahadaki gelişmeleri denetlemek üzere TBMM bünyesinde bir İzleme Komisyonu kasım sonuna kadar çalışmaya başlayacak. Irak ve Suriye sahasındaki gelişmeleri MİT Başkanı İbrahim Kalın, iki ülkenin mekik diplomasisi yoluyla yönetiyor. PKK'nın Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde bazı kampları boşaltmasının ardından, Türkiye ve Irak Kasım 2026'da kritik bir adım daha attı. İki ülke, Sincar'da devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi ve bölgedeki PKK varlığının tamamen sona erdirilmesi amacıyla Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesini faaliyete geçirme kararı aldı. Suriye'de Şam yönetimi ile SDG/YPG unsurlarının devlet kurumlarına entegrasyonu ve yapının feshedilmesi yönündeki adımlar "Terörsüz Bölge" vizyonunun temel ayaklarından birisi olarak atılıyor. Sürecin önümüzdeki dönemdeki seyri üç temel eksende şekillenecek.

PKK'nın silah bıraktığının güvenlik birimleri ve MGK tarafından resmen teyit edilmesi. Teyidin ardından çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi, silahsızlanan unsurların teslim olması ve denetimli serbestlik/ rehabilitasyon süreçlerinin başlaması. Suriye kuzeyindeki silahlı yapıların tamamen lağvedilerek merkezi yönetime devrinin tamamlanması.

Ekonomik ve bölgesel entegrasyon, güvenlik risklerinin azalmasıyla birlikte Türkiye - Irak arasındaki Kalkınma Yolu Projesi, enerji hatları ve sınır ticaretinin hız kazanması.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yeni yatırım ve kalkınma hamlelerinin devreye alınması.



SONUÇ

CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan, 19 Kasım 2026 tarihinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada isim vermeden "Terörsüz Türkiye" sürecini engellemeye çalışanlara yönelik sert uyarılarda bulundu. Terörsüz Türkiye" hedefini stratejik bir devlet projesi olarak tanımlayan Erdoğan, bu sürece katkı sunanların tarihe geçeceğini, "takoz koyanların" ve engel olanların ise milletin vicdanında mahkûm olacağını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin kronik bir sorununu çözmeye bu kadar yaklaşmışken hiç kimsenin kişisel hesaplarla hareket etme lüksü olmadığını belirtti. İsim vermeden "kaçak güreşenler, başkasından talimat alanlar ve saçma sapan argümanlarla topu taca atanlar" ifadelerini kullanarak bu kesimlerin millete hesap vereceğini söyledi.