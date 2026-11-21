Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim olarak siyaset sahnesinde yükselen ancak Ekrem İmamoğlu'nun kurgulu bir kurultay hamlesiyle CHP Genel Başkan olan Özgür Özel, bugün siyasi kariyerinin en keskin virajında duruyor. 19 Kasım'da Danıştay 8. Dairesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun yüksekokul diplomasının iptalini onamasıyla, Anayasa'nın aradığı şart ortadan kalktı ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı resmen düştü. Bir dönem "iki santrforum var" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de Mansur Yavaş'ı işaret eden Özgür Özel Yavaş'ı da gözden çıkarmasının ardından artık Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olma noktasına geldi. Siyasi kulislerde "Özgür Özel yakın rakiplerini birer birer saf dışı bırakarak Yenı Parti'nin Cumhurbaşkanı adaylığına yürüyor" yorumları yapılsa da tablo göründüğünden çok daha çetrefilli. Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı, artık parti içi dengelerden ziyade TBMM ve yargı koridorlarındaki olası gelişmelere bağlı.

Meclis'te bekleyen 60'ı aşkın dokunulmazlık fezlekesi ve özellikle de son olarak Ankara 26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin Ekrem İmamoğlu ve 9 arkadaşı hakkında 2023 yılı CHP Kurultayı'na şaibe karıştırdıkları gerekçesiyle verilen cezalarla bağlantılı olması Özel'in önündeki mayın tarlası.

Ankara 26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in geleceğini iki farklı boyutta etkiliyor.

1-Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise 18 Kasım 2026 tarihinde mahkeme, Ekrem İmamoğlu dahil 9 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verirken, 3 sanığın beraatine karar verdi. Bu davanın kapsamı içinde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma sonucu milletvekili dokunulmazlığı bulunması dolayısıyla başta ÖZGÜR ÖZEL, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderilmişti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki kurultay davasından dosyası ayrılan 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlanıp TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor. BURASI ÖNEMLİ. TBMM'de dokunulmazlığı kaldırıldığı taktirde, ÖZGÜR ÖZEL'İN ŞAİBELİ 2023 CHP KURULTAYINDAKI ROLÜ İDDIASIYLA CEZA YARGILAMASI söz konusu olacak.

2-Danıştay'ın usulsüz olduğu gerekçesiyle üniversite diplomasının iptalini onaylaması dolayısıyla Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olması imkanı var. Nitekim, bir aydır Ekrem İmamoğlu'nun düşme olasılığı ve Mansur Yavaş'ı da gözden çıkarması dolayısıyla Özgür Özel Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak için tahkimat yapıyor.



YAVAŞ'IN GÖZÜ MİLLİYETÇİ PARTİLERDE

İmamoğlu'nun sahneden çekilmesiyle birlikte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen Mansur Yavaş da Özgür Özel'in çekirdek kadrosunca gözden çıkarıldı. Özgür Özel Yeni Parti'nin kurultayına Yavaş'ı davet etmişti.

Bağımsız duruşunu bozmamak için gitmedi.

Mansur Yavaş, aşırı derecede dengeci ve risksiz bir siyaset izliyor. Özgür Özel'in çekirdek kadrosu Yeni Parti'ye geçmediği için onu gözden çıkarmıştı. Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı yürüyüşü sürerken, Mansur Yavaş'ın ajandasında hep var olan milliyetçi partilerle adaylık konusu üzerinde artık çalışmaktan başka formül kalmamış görünüyor. ÖZEL, İMAMOĞLU'NUN EKİBİNİ TASFİYE EDEBİLİR Mİ? Yeni Parti'nın 160 kişilik Parti Meclisi'nin bugün (Cumartesi) veya önümüzdeki hafta pazartesi (23 Kasım) veya çarşamba (25 Kasım) gününe sarkabileceği belirtiliyor. PM'de 17-20 kişiden oluşacak A Takımı (MYK) üyeleri belirlenecek.



İMAMOĞLU EKİBİNE NE OLACAK?

Yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özgür Özel'in gerçek niyetini ele vereceği konuşuluyor.

Herkesin aklındaki soru aynı: Adaylığı düşen İmamoğlu'nun yakın ekibi bu 18 kişilik listede tasfiye mi edilecek, yoksa korunacak mı? Siyasi kulislerde, Özgür Özel'in İmamoğlu ekibini tamamen biçmesinin kendi ayağına kurşun sıkmak olacağı değerlendiriliyor. Özel'in, koltukları bir "tasfiye aracına" dönüştürmek yerine; ekonomi, dış politika ve adalet gibi alanlarda kendine yakın isimleri vitrine çekerken, Ekrem İmamoğlu'nun adamlarını da gözden çıkarmaya gücü yetmez deniyor. Özgür Özel'ın sağkolları Burhanettin Bulut ve Umut Akdoğan'ı, Ekrem İmamoğlu'nun Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ı Genel Başkan yardımcısı yapıp yapacakları sıklıkla konuşuluyor. İmamoğlu'na çok yakın Selin Sayek Böke'nin partinin 2 numaralı koltuğu GENEL SEKRETER olacağı söyleniyor.

Siyası kulislerde Özgür Özel'e yakın ve Ekrem Imamoğlu'ma yakın birçok isimden bahsediyor.

Genel sekreterlik, örgütlenme, hukuk ve parti sözcülüğü gibi kritik görevlerde Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftci ve Zeynel Emre'nin görevlerine devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca kuruluş MYK'sında yer alan Yunus Emre, Utku Çakırözer, Özgür Ceylan ve Aylin Yaman da idari yapıdaki güçlü adaylar arasında. Sencer Solakoğlu (Tarım), Namık Tan veya Ömer Önhon (Dış Politika), Yankı Bağcıoğlu veya Murat Bakan (İç Güvenlik ve Savunma), Yalçın Karatepe veya Ümit Özlale (Ekonomi) ve Kayıhan Pala (Sağlık) gibi isimlerin politika alanlarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak MYK'ya girmesi bekleniyor. PM'ye giren diğer isimler:

Kurultayda PM listesine dahil edilen ve İmamoğlu'nun çalışma ekibinde yer almış olan Gökhan Zeybek, Turan Taşkın Özer, Suat Özçağdaş ve Bülent Yücetürk'ün yanı sıra, İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde görev yapan Kerim Rota, Serkan Özcan, Güldem Atabay veOzan Bingöl gibi isimlerin MYK'da veya doğrudan MYK'ya bağlı politika kurullarının başında görevlendirilmesi bekleniyor. Salih Uzun ve Ahat Andican'ın da merkez sağgı temsilen MYK'da yer alacağı belirtiliyor. Sağlık alanında ise Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, eski TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Ankara Milletvekili Aylin Yaman, eski TEB Başkanı Arman Üney öne çıkıyor. Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na ise İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş.

Eski Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say'ın bilim ve teknoloji alanında MYK'da görevlendirilmesi bekleniyor.



SONUÇ

24 Temmuz 2026 tarihinde Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin siyasi kimliği ve parti içi dengeleri üzerine kamuoyunda ve siyasi analizlerde farklı değerlendirmeler yapılıyor. Siyasi analistler, farklı eğilimlerin aynı çatı altında bulunmasının partiye etkisini iki farklı açıdan ele alıyor. Yenı parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin ideolojik olarak merkez sol ve sosyal demokrat bir çizgide durduğu, ancak Ekrem İmamoğlu ekibinin "Türkiye İttifakı" yaklaşımıyla milliyetçi, muhafazakâr ve merkez sağ seçmenlere de ulaşmayı hedeflediği vurgulanıyor. Farklı siyasi kanatların ve Avrupa yanlısı kadroların parti yönetimindeki uyumunun nasıl şekilleneceği, önümüzdeki süreçte 160 kişilik Parti Meclisi'nin politika üretme pratiği ve seçmen tabanının bu çeşitliliğe vereceği tepkilerle netlik kazanacağı belirtiliyor. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındakı farklı görüşün önümüzdeki aylarda daha belırgın hale geleceği konuşuluyor.