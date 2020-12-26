Çok olaylı ve belalı bir yıl oldu 2020...

Hakkında ençok karikatür yapılan yıl belki de... Az da olsa bazı güzel gelişmeler de yaşanmadı değil. Hiç unutmayacağız...

Pandemi haricinde neler oldu kısa kısa hatırlayalım.



OCAK: Avustralya'daki ormanların yüzde 20'si yangında yok oldu. (Bu yüzdenin neyi ifade ettiğini şöyle anlatayım: Doktora gidiyorsunuz ve ciğerlerinizin yüzde 20'si bitmiş diyor. Dolayısıyla beyninize ayaklarınıza ellerinize daha az oksijen gittiği için tüm yaşamsal hareketleriniz yüzde 20 oranında azalıyor. Orman deyip geçmeyin dünyanın ciğerini temsil ediyorlar...) Afrika'da çekirge istilası başladı. (Yanan ormanların sonuçlarından biri de doğal dengenin bozulması... Bazı hayvanların soyu tükenirken bazıları da fazlasıyla artıyor.)



ŞUBAT: İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrıldı. (Uzmanlar birlikten ayrılmanın İngiltere'nin geleceğini olumsuz etkileyeceğini söylese de İngiliz burnu büyüklüğü bu önerileri önemsemedi ve en sonunda istedikleri gerçekleşti. Tabii bu Avrupa Birliği'nin de sonuna yaklaşıldığının bir göstergesi oldu) Antarktika kıtasında sıcaklık 18,3 derece'ye ulaştı, tüm zamanların rekoru kırıldı.

(Bu rekor maalesef olumsuz bir rekor. Bu sadece sıcaklığın artması anlamına gelmiyor.

Binlerce yıldır uyuyan virüslerin de uyanmasına sebep oluyor.) Gizemli bir salgın hastalık konusunda alarm veren Çinli doktor Li Wenliang Kovid- 19'dan öldü. (Ki ne kadar bunun üretim bir virüs olduğu sonradan tartışılsa da belki de o uyuyan virüslerden biridir...)



MART: Kovid-19, küresel bir salgın olarak ilan edildi. Yüz binlerce insan öldü.

(İşte hayatımızın dönüm noktası. 2020'nin en önemli olayının başlangıcı) 2020 Tokyo Olimpiyatları Kovid-19 nedeniyle ertelendi.

Uluslararası seyahatlerde olduğu gibi küresel hava trafiği de durma noktasına geldi.

(Mart 2020'yi hiç unutamayacağız sanırım)



NİSAN: Ramazan ayına rağmen Mekke, tarihinde ilk kez bu kadar boş kaldı. (Böyle bir şeyi bir daha görebilir miyiz bilmiyorum.

Gerçekten çok enteresan bir fotoğraftı...) Pentagon daha önce de sızan UFO görüntülerini bizzat yayınladı. (Evet bu yıl bir onlar eksikti... Buyursunlar gelsinler. Onlara da alışırız) ABD'deki beyaz insanlar saç kestirme ihtiyacı için ayaklandı.



MAYIS: Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi. (Ah Eurovision... Çocukluğumun en önemli olayıydı. Türkiye nefesini tutar kaç puan alacağımızı beklerdi. Ama zaten pandemiden çok önce bu şaşaasını yitirmişti.) ABD'de George Floyd adındaki bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesi, küresel çapta protesto ve ayaklanmalara yol açtı.

(Bu olayın kendisi çok kötü olsa da belki de bu yılın en güzel tepkilerine sebep oldu.)



HAZİRAN: 2018'den bu yana Ebola vakasının görülmediği Kong Mbandaka'da yeni vakalar tespit edildi. (kovidden sonra ebola pek de umursanmadı.) Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın aldı. (Genç beyinler için umut verici bir gelişme olarak akıllarda yer etti.)



TEMMUZ: Sakarya'da havai fişek fabrikası patladı. (Havai fişek kadar anlamsız başka bir şey daha yok bana göre şu dünyada.

Kesinlikle yasaklanmalı) Meke gölü kurudu. (Bu da bizim için küçük insanlık için büyük felaketlerden biri bence) Ayasofya ibadete açıldı. (Temmuz ayının en önemli olayı buydu)



AĞUSTOS: Malatya'da 5.7 şiddetinde deprem oldu.

Lübnan, Beyrut'ta 2700 ton amonyum nitrat patladı. Düzinelerce insan öldü, binlerce kişi yaralandı.

Giresun'da sel felaketi yaşandı. (İşte dünyaya verdiğimiz zararların karşılığı)



EYLÜL: Amerika, San Francisco'da orman yangını nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı. (Korkunç bir manzaraydı) Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışma çıktı, Ermenistan seferberlik ilan etti.



EKİM: Hatay'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit edecek kadar büyüdü.

İzmir çevresinde 6.8 şiddetinde deprem oldu. (Ah bu konuda destanlar yazarım...

Allah bir daha yaşatmasın!)



KASIM: Formula 1, 9 yıl sonra Türkiye'ye döndü. (En güzel gelişmelerden bir de buydu) Adıyaman'da UFO olduğu düşünülen ve renk değiştiren bir cisim görüldü. (Geliyorlar az kaldı)



ARALIK: Şehir tabelalarındaki nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı.

İngiltere'de mutasyona uğrayan, daha bulaşıcı bir korona virüs tespit edildi. (Biz bitecek diye beklerken...)