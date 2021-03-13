Geçtiğimiz günlerde baş ağrısı sorunuyla 10 gün geçirdikten sonra pandemiye rağmen bir doktora gitme kararı aldım. Önce gözler sonra beyin olmak üzere kontrolden geçtikten sonra 1.5 numara miyop astigmat ve migren teşhisi alıp geldim.

Tabii bu süreç sonrasında gözlük arayışına girdim. Pek çok farklı mağazada belki 100 tane gözlük denedikten sonra Funda ile tanıştım. Sadece iki tane denedikten sonra ayırdığım bütçenin iki katı olan bir gözlüğü ve üstüne de bir güneş gözlüğü satın alıp hem de hiç para vermemiş gibi mutlu ayrıldım yanından.

Şimdi bütün bunları niçin anlatıyorum...



TICARETIN ÜÇ AYAGI

Ben Funda'yı tanıdıktan sonra iyice anladım ki insanlar üretenler ve satanlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mesela ben üretici gruptanım. Üretmenin her çeşidinde elime kimse su dökemez. Yaratıcılığım ve becerim oldukça iyidir ama satış ve pazarlama sıfırın altında. Ne kadar iyi bir ürün üretirsen üret onu iyi pazarlayamadıktan, satamadıktan sonra maalesef üretmenin pek bir anlamı olmuyor.

Hedef kitleni tanımak, onun ihtiyacını anlamak ve onun isteklerine ayna tutmak hatta ihtiyacı olmayanı aldırmak tamamen bir yetenek bence. Genellikle de bu iki yetenek maalesef bir arada olmuyor.

Bu yüzden marka yaratmanın, ticarette başarılı olmanın sac ayaklarından biri üretimse diğeri satış ve pazarlama diğeri de satış sonrası memnuniyet. Bu üçü olmadan ticaret yapmanız mümkün değil.

Eğer ticarete atılmak gibi bir hedefiniz varsa bu küçük tavsiyemi göz önüne alıp önce iyi bir ekip kurun kendinize.

Sonuçta atalarımızın dediği gibi 'Bir elin nesi var iki elin sesi var.'



Pİ GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Yarın Pi Günü... Genellikle 3,14 olarak alınsa da gerçek değeri ise 3, 141592653589793238462643383

... şeklinde devam eden sonsuz sayı. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahip. Pi Günü'nün bilinen ilk resmi ya da büyük ölçekli kutlanması Larry Shaw ve diğer çalışanlar ile birlikte tarafından 1988'de, Shaw'ın fizikçi olarak çalıştığı, San Francisco Exploratorium'da gerçekleşti. 12 Mart 2009'da ABD Temsilciler Meclisi, 14 Mart 2009 tarihini Ulusal Pi Günü ilan etti. Artık her yıl 14 Mart tarihinin saat 1.59 itibariyle tüm dünyada kutlanıyor. Bunun sebebi ise Amerikan tarih formatında bu günün 3.14'ün 1.59 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının en yaygın kullanımını anımsatması.