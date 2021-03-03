Bugün Günaydın Gazetesi'nin manşetinde yer alan haber bana 'Pes' dedirtti. Villalarda kaçak parti konusu çok kez manşete taşındı.

Buna neredeyse alıştık. Ama davetlilerin partiye gidebilmeleri için sahte basın kartı dağıtılması şeytanın aklına gelmeyecek kadar cesurca ve haince... Partiye katılanların sağlık konusunda bir korkusunun olmamasını bir kenara bırakıyorum.

Basın kartı gibi özel bir kimliğin sahtesini yapıp bu sebeple kullanmaları biraz fazla.

Geçtiğimiz aylarda basın kartımı göstermeme rağmen çalışıp çalışmadığımı sorgulayan polise kızmış bu konuda bir yazı kaleme almıştım. Tabii o yazıda polisin davranış tarzına da bir iki çift laf etmiştim.

Bu söylediklerim hala geçerli olsa da herkese sahtekar muamelesi yapmalarına kızmıyorum artık. Çünkü memlekette gerçekten çok fazla sahtekar var.

Bir tek kendilerini akıllı sananların vicdan problemi olduğunu düşünüyorum.

Çünkü küresel salgında kendi sağlığın kadar çevrendeki insanların sağlığını da düşünmek zorundasın. Yoksa pandemi dolayısıyla kapanan iş yeri sahipleri ve çalışanları boşuna mı işsiz kaldı, boşuna mı yuvalar yıkıldı, çocuklar eğitimden mahrum kaldı... Bir siz misiniz akıllı?

Tüm Türkiye, kademeli de olsa normalleşmeye çalışıyor. İnsanlar yeniden işlerine dönebilsin, çocuklar eğitimlerine devam edebilsin diye... Umarım böyle sorumsuzlar yüzünden normalleşme çabaları sekteye uğramaz.

VELİLERİN AKLI KARIŞIK

Okullar açıldı. Tüm anne babaların aklında deli sorular. Çocuğumuzu okula göndersek mi, göndermesek mi? Benim kızlar Perşembe-Cuma grubunda olduğu için hala düşünme aşamasındayım. Artık sabırsızlanan çocukları okullarına kavuştursam mı? Bir iki hafta bekleyip biraz gözlesem mi, yoksa bu yılı yok sayıp seneye yeni bir sayfa mı açsam? Tabi bir de evde iki ebeveyn arasında da görüş ayrılıkları oluyor. Anne ya da babadan biri "Gitsin" derken diğeri "Hayır gitmesin" diyor. Gitsin diyeni dinleyip okula giden çocuk hasta olursa ne olacak? Bir de anneannesi babaannesi tarafından bakılan çalışan aile çocukları var. Bulaş grubuyla riskli grubu bir araya getirmek ne kadar doğru?

TARHANA MUCİZESİ

Türkiye riskli bölge haritasında batıda tek mavi kalan il Uşak sosyal medyada trend topic oldu. Uşak, babamın memleketi. Bu tabloyu tarhana çorbasına bağlayan ünlü gurme Vedat Milor'a katılmamak mümkün değil. Gerçekten mucize bir çorba tarhana... Hele ki pişirirken içine sarımsak ve tavuk suyu eklerseniz tam bir şifa kaynağı. Babannemin anne ve babasını hatırlıyorum. Sabah kahvaltısında bile tarhana çorbası içerlerdi.

90 küsur yaşlarında hayata gözlerini yumdular.

Keza babaannem de öyle 90'ına yaklaştı ve maşallahı var bizden daha sağlıklı. Allah başımızdan eksik etmesin.