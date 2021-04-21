Kovid-19 aşısı olma sırası 55 yaşta. e-Nabız sitesinin kilitlendiği ve aşı kuyruklarının oluştuğu haberi de bununla birlikte geldi. Bu bence sevindirici bir haber. Çünkü daha önce çıkan haberler, sırası gelen her dört kişiden birinin aşı olmaya gitmemesiyle ilgiliydi.

Hatta daha da üzücüsü, pek çok ülkenin ulaşamadığı bizim ise seçme hakkımızın olduğu aşılar için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşıların boşa gitmesi haberleri idi.

Bir salgın döneminde aşı öncesi seçenekleriniz şunlar:

Hiç evden çıkmadan, kimseyle görüşmeden izole bir hayat yaşamak.

Ki ilk aşamada bunu yaptık. Bir süre sonra insan 'aman yeter artık, öleceksek ölürüz' moduna giriyor. Çünkü sosyal bir varlık olan insan için hayat anlamsızlaşmaya başlıyor.

Virüse yakalanarak hafif veya belirtisiz atlatmayı beklemek... Virüsü hafif atlatanlardan duyduğum kadarıyla bu durumun en zor kısmı psikolojisi. Çünkü tamamen iyileşene kadar yarın nasıl uyanacağını bilmiyorsunuz. Bir anda entübe edilenlerin hikayesini dinledikçe 15 gün boyunca stresten ne uyku ne huzur uğruyor size.

Üçüncüsü, tabii ki bu bir tercih değil en kötü ihtimal... Anladınız siz onu.

TARİH SİZE ANLATIR

Aşının yeni olduğu dönemdeki tartışmaları bir kenarı bırakarak soruyorum, "Bir insan neden aşı olmak istemez?" Yan etkisinden korkar, ki bu en kötü ihtimalle ölümdür. E, o kötü ihtimal aşı olmadığınızda da var. Kovid pandemisi haricindeki zamanlarda da aşı karşıtı bazı gruplar olduğunu biliyorum. Ama bir türlü anlayamıyorum. Bugün hafif kaşıntılı kırmızı benekler halinde geçirdiğimiz çiçek hastalığı virüsünün 15. ve 17. yüzyıllar arasında bulaştığı kişilerin yüzde 30'unu öldürdüğünü biliyor musunuz?

Çiçek virüsü o dönemde Amerika nüfusunun yüzde 90'ına yakın olan 20 milyon kişinin canını aldı. Tarihte bunun pek çok örneği var. Su çiçeği, menenjit, kabakulak...

Şu anda bu hastalıkların bizim gündemimizde olmamasının tek sebebi kitlesel aşılamayken hala nasıl aşı karşıtı olabildiklerini gerçekten merak ediyorum.

TERCİH HAKKI OLMAMALI

Aşı gibi kitle sağlığını ilgilendiren konuların kişinin tercihine bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Başınız ağrır ilaç içip içmemek sizin seçiminizdir. Çünkü baş ağrınız sadece sizi rahatsız eder, başkasına bulaşmaz ama salgın hastalıklarda durum böyle değildir. Hijyen de mesafe de dikkat de aşı da kişi tercihine bırakılacak şeyler değildir. Aşı olmama özgürlüğü diye bir şeyi kabul etmiyorum.

Çünkü salgınların önlenmesinin tek yolu aşılanmaktır. Nokta. Bu yüzden lütfen sırası gelen gidip aşısını olsun.

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