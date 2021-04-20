Son dönemlerde bir dünyanın sonuna hazırlanmadır gidiyor. Mars'taki araştırmalar, uzaya yolculuklar filan derken artık kabımıza sığamadığımızı iyice anladık. Ama bir taraftan da bu dünyada yaşanacak felaketlerden korunmanın yolları aranıp duruyor. Çünkü aslında gezegene ne kadar zarar verdiğimizi ve sonunda her şeyin yok olacağını bile bile devam ediyoruz zarar vermeye.

Yeni nesil TV platformlarından birinde yayınlanan bir dizi var. Snowpiercer...

Dizi, dünyanın buzla kaplandığı bir dönemden yedi yıl sonrasında hayatta kalabilmeyi başaran çok az insanı konu alıyor. Snowpiercer adında, yerkürenin etrafında dönen yuvarlak ve devasa trende yaşam sınıflara ayrılmış durumda.

Dışarıdaki donmuş dünya kadar acımasız bir sisteme sahip olan Snowpiercer bizi bekleyen sonun da ön gösterimi aslında.

'Bu sadece bir dizi' dediğinizi duyar gibiyim...

Evet Snowpiercer bir kurgu ama 'Earth 300' gerçeğin ta kendisi... Uzayda yaşam arayışları devam ederken yeni Nuh'un Gemisi olarak adlandırılan 'Earth 300' isimli geminin tasarım fotoğrafları yayınlandı geçtiğimiz günlerde.

3 MİLYON DOLARLIK SEYAHAT

Peki nedir bu Earth 300? Biraz tanıyalım.

39 yaşındaki süper yat uzmanı Salas Jefferson'ın şirketi Iddes Yachts tarafından geliştirilen ve çevre araştırmaları için kullanılacak olan gemi gezegenimizin sorunlarını çözmeye çalışan bilim insanlarına ev sahipliği yapacak. Tasarım aşaması tamamlanan ve 'Yeşil teknolojiye' sahip keşif gemisi, yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 60 metre yüksekliğinde.

425 kişiye ev sahipliği yapacak 'Earth 300'ün 2025'te demir alması bekleniyor.

22 laboratuvar ve arka güvertesinde bir bilim küresiyle donatılan gemi, bilim insanları ve öğrencilere çevreci keşifler için ücretsiz hizmet sunmayı hedefliyor.

Snowpiercer ile ne ilgisi var derseniz...

Gemi bilim çalışmaları kadar kar amacı da güdecek. Yüzde 100 karbonsuz olduğu iddia edilen geminin lüks kamaralarında 10 gün seyahat edebilmek için 3 milyon dolar harcamanız gerekiyor.

Şu an bu gemide seyahat bir lüks olsa da, ya gerçekten Nuh'un gemisi olarak tasarlandıysa ve olası bir son senaryosunda sığınak olarak kullanılacaksa? Dizide yaşananlardan çok daha farklı şeyler olacağını sanmıyorum.

Ne kadar ciddi işler peşinde görünse de elindeki oyuncağını bozup sürekli ebeveyninden yeni oyuncak isteyen küçük bir çocuktan farkı yok uzaya göz diken insanlığın...

UNUTMAYACAKSIN!

Son günlerde denek olarak kullanılan tavşan Ralph'in hikayesi sosyal medyanın gündeminde. 10 yaşındaki kızıma arkadaşı yanlışlıkla bu animasyon yerine gerçek deney tavşanlarının olduğu bir video göndermiş. Benim kızlar ilk iki kareden sonra salya sümük ağlamaya başladı. Özellikle büyük kızım bu konularda aşırı hassas. Bir türlü anlayamadı bu yapılanları. Sürekli 'neden' diye sordu. Dilim yettiğince ve utanarak anlattım durumu. "Şimdi ben bunu nasıl unutacağım?" dedi bana. Ben de ona "Unutmayacaksın, unutmayacaksın ki ileride bir yetişkin olduğunda daha az kozmetik ürün kullanacak ya da bu konularda duyarlı markaları tercih edeceksin" dedim.

Bir anne olarak araya bir de abur cuburları sıkıştırdım. Sığır jelatini filan bir şeyler geveleyip fırsattan istifade onlardan da uzaklaştırır mıyım acaba deyip "Paketli gıda da yeme bence" dedim.

Zaten her şeye sıkıştırmaya çalışıyorum bu mesajı ama bir süre etkili oluyor sonra yine dön başa... Bakalım bu kez etki edecek mi?

Neyse kozmetik ürün kullanmazsak ölmeyiz, hatta daha bile iyi olur. Bizden önceki nesle bir bakın. Babaannem, 90 küsur yaşında. Saçlarını hep yeşil sabunla yıkadı.

Ellerini zeytinyağı ile nemlendirdi. Sizi temin ederim benden daha sağlıklı. 80 yaşındayken ağaca çıkıp ıhlamur topluyordu. Ha güzellik derseniz. Önce içiniz güzel olsun o zaten dışa yansıyor. Bunu bir düşünün!