Geçtiğimiz hafta Foça'daki kuzenimi ziyarete gittik güle oynaya bahçede oturuyorduk ki acı bir haber aldık. Hepimizin moralini bozan bu haber, bazıları sahipli 5 sokak köpeğinin zehirlenmesiydi. Zehirli et verilerek bu köpeklerin öldürülmesi tüm mahalleyi yasa boğdu. Sokak köpeklerini özel mamalarla besleyen mahalle sakinleri, kendi türlerinin yaptığı bu kötülüğü bir türlü anlayamıyordu.

'Kimseye bir zararları yoktu mahallenin koruyucusuydular' diye diye kahroldular. Tabii biz de onlarla birlikte kahrolduk.

Konuyu öğrenen belediye başkanı kınama yayınladı.

Vatandaşların da bu kötülüğü yapanların yakalanması için 10 bin lira ödül koyduğunu öğrendim.

Bu üzücü günün ardından ayakları ve ağzı bağlanarak öldürülmüş nesli tükenmek üzere olan vaşağın fotoğrafları düştü gazetelere. Niğde Aladağlar'da vaşağı bulan dağcı üzüntüsünü, "Bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar" sözleriyle dile getirdi.

KIRMIZI LİSTEDEYDİLER

Ve son olarak Afyonkarahisar'da nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan 7 kara akbaba ölü bulundu. Kara akbabaların, yırtıcıları öldürmek için çevreye atıldığı tahmin edilen zehirli etleri yemesi sonucu öldüğü söylendi. 4'ü dişi, 3'ü erkek 7 kara akbaba kaybının büyük olduğunu aktaran Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, "Onların yok oluşu salgın hastalıkların artması anlamına gelir" dedi.

Tam üreme sezonunda öldürülen kırmızı listedeki bu akbabaların yuvalarındaki yumurta ve yavrular da düşünülecek olursa bu gerçekten bir katliam.

VEBA SALGINI SEBEBİ

Ey insan ırkı, tamam bazılarınızın yaşam hakkına saygısı yok. Onu anladık en azından kendinizi ve çocuklarınızın geleceğini düşünerek yapmayın bu kötülüğü! Çünkü "Her canlı yaşamayı hak ediyor" desek size işlemez, ama "Her canlı size hizmet ediyor" dersek belki anlarsınız. Sokaklardan kedi köpeklerin gitmesi fareleri çoğaltır bu da vebaya sebep olur. Yüzyıl önce Avrupa'nın vebadan kırılmasının sebebi Papa 9. Gregory'nin kedi nefretiydi. Öyle nefret ediyordu ki kedileri şeytanın enstrümanı ilan etmişti. Böylece Avrupa'daki tüm kediler öldürüldü. O günlerde Kırım'dan İtalya'ya gelen bir gemiden inen birkaç fare, Avrupa sokaklarında veba saçmaya başladı ve sokaklarda onları durduracak bir kedi bile yoktu. Ve bu Avrupa nüfusunun neredeyse üçte biri sayılan 75 milyon insanın vebaya yakalanıp ölmesine sebep oldu. Yani her canlının doğada bir görevi var. Biri eksilirse neler olabileceğini kestirmeniz zor olabilir. En azından bu korkunç gerçekle karşılaşmamak için koruyun hayvanları ve bitkileri...