Televizyon çıktı mertlik bozuldu diyorduk ki, sosyal medya ve internet ile ünlülük kavramının içi daha da boşaldı. Bir şarkı yapan, bir dizide rol alan meşhur oluyor.

Tabii şöhreti taşımak o kadar kolay değil. Fenomenlerin zaman zaman ne kadar saçmaladığını görüyoruz. Ancak bugünkü yazımıza konu olan iki isim de yeni şöhretlerden değil. Biri 22 yıldır ekranlarda gördüğümüz sanat okulu çıkışlı bir oyuncu. Diğeri ise fen lisesi mezunu Boğaziçi gibi bir üniversitede mühendislik okuduktan sonra müziği seçmiş başarılı bir müzisyen.

VAY İZLEYENİN HALİNE!

Mustafa Üstündağ, Bodrum'da TOSFED Rallisi Kupa törenine gidiyor.

Kendi yeğeni de yarışçılar arasında olan Üstündağ ve yanındaki grup, komite üyelerini ihmalkarlıkla suçluyor ve tartışma çıkıyor. Sonra büyük bir arbede ve olaya silahlar karışıyor. Korkunç değil mi? Belki de haklıyken haksız konuma düşüyorlar. Hakaret ederek, saldırarak hatta silah çekerek haklılığını ispatlamaya çalışmak nasıl bir ruh hali...

Sen orada olay çıkardın diye gerçekten, 'A haklısınız Mustafa Bey, biz hata yaptık. Sizin yeğeninizle ilgilenmedik' denmesini falan mı bekliyor? Tabii ki bu grubun öfke kontrol sorunu olduğu uzaktan bile görülebiliyor. Ne zaman çıldırdı bu insanlar? Kendini dizi setinde mi sanıyor. Oynadığı mafya dizileri, oyuncusunu bu kadar etkilediyse vay onu izleyenlerin haline!

İÇİNDEKİ ŞİDDET ÇIKIYOR

O davudi sesiyle Hakim Bey şarkısı kulaklarda çınlayan Mehmet Erdem'in uçakta kabin görevlilerine sinirlenerek fiziki şiddette bulunması nasıl açıklanabilir peki? Sadece alkolü fazla kaçırmak diyebilir miyiz? Yoksa aşırı şişkin ego mu? Elbette psikologlar daha iyi yorumlayacaktır ama alkol sadece içinde olanı çıkarır. Yani şiddet sevmeyen, içinde şiddet eğilimi olmayan biri sadece alkol aldığı için şiddet uygulamaz. O sadece bastırılmış duygularını alkolle serbest bırakmıştır. Ekranda, sahnede, günlük hayatta sakladığı şiddeti salıvermiştir. Bu yüzden aldığı maddenin etkisi kadar içinde neler yaşadığına da bakılmalı. Ayrıca ne kadar eğitimli olursan ol, ne kadar başarılı olursan ol demek ki yine de şöhretin ağırlığını kaldırmak o kadar da kolay değil.

Eğer gerçekten hamsan, başarı seni olgunlaştırmak yerine, olmadan daldan düşmene neden olabilir. İki olayda da ortak bir nokta var. Her gittikleri yerde ayrıcalık görmeye alışmış ünlüler, normal insan gibi karşılanmaya tahammül edemiyorlar. Egoları en çok da onlara zarar veriyor. Çok yazık!