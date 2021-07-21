Amerikalı ünlü iş insanı Jeff Bezos'un uzay aracı atmosferi geçen ikinci sivil araç oldu. Bu seyahat ile ilgili çok şey yazıldı, çizildi. Ama ben dikkatleri bu seyahatte Bezos'un yanında yer alan Wally Funk'a çekmek istiyorum. Funk, 1939 doğumlu 82 yaşında bir kadın. Uzaya çıkan en yaşlı insan... Uzaya gidip gelmeleri 11 dakika süren ve 4 dakika yerçekimsiz ortamda kalan 4 insandan en yaşlısı...



Bu arada küçük bir bilgi... Sovyet Kozmonot Yuri Gagarin'in Nisan 1961'de uzaya çıkmasının ardından 60 yıl geçti. 2021'de toplam 568 kişi uzaya gitti. Aralarında kozmonotların, astronotların, uzay istasyonu komutanlarının da bulunduğu 65 kadın uzayda bulundu. Funk ile birlikte uzaya çıkan kadınların sayısı da 66'ya çıkmış oldu.



Mary Wallace "Wally" Funk Amerikalı bir havacı, ticari astronot ve iyi niyet elçisi. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu için ilk kadın hava güvenliği müfettişi, Oklahoma'daki ilk kadın sivil uçuş eğitmeni ve ilk kadın Federal Havacılık Ajansı müfettişi. Aynı zamanda Mercury 13'tekilerden biriydi.

Neydi peki bu Mercury 13? Mercury Projesi, NASA'nın 'kadınların, uzay yolculukları için erkeklere yapılan testlere nasıl cevap vereceği'ni merak etmesi üzerine başlattığı program. 13 kadının katıldığı bu program, NASA'nın astronot programına dahil değildi, uzaya çıkmadılar, hatta grup olarak birbirlerini bile görmediler. 13 kadın içerisinde sadece Geraldyn "Jerrie" Cobb astronot olmayı basardı. İşte Wally Funk o günden beri uzaya çıkmayı bekledi. Ve en sonunda başardı...



Şimdi bu durumu size şöyle anlatmak istiyorum. Mesela benim annem 60 yaşında, en ufak bir şey söylesen 'Benden geçti' der. Funk ise ömrü boyunca yaptığı başarılı işlerin sonunda vazgeçmeyip uzay hayalini gerçekleştirdi. Benden geçti demedi...



KIZLAR POSTERİNİ ASIN!

Daha bir yaşındayken uçaklara ilgi duyduğunu göstermiş Funk, özgeçmişinde böyle yazıyor. Bakın özgeçmişin bu kısmı size tanıdık gelecek... Funk, lisede mekanik çizim ve oto mekaniği gibi dersler almak istedi ancak kız olduğu için sadece ev ekonomisi gibi dersleri almasına izin verildi... Peki o ne yaptı? İşte can alıcı kısım burada başlıyor. 16 yaşında yüksek okulu bırakıp Stephens College içinde "Flying Susies"in bir üyesi oldu ve 24 kişilik sınıfta birinci oldu. 1958'de ise pilot lisansı aldı.



20 yaşında profesyonel havacı oldu. Funk, Havayolu Taşımacılığı Derecelendirmesini 1968'de kazandı ve ABD'de bunu yapan 58. kadın oldu. Üç ticari havayoluna başvurdu, ancak diğer nitelikli kadın pilotlar gibi cinsiyeti nedeniyle geri çevrildi.



Evet kadın olmak hayata '1-0' geriden başlamak demek olsa da aslında nereden başladığın değil, istediğin sonuca ulaşıp ulaşamadığın önemli... Yani kızlar bahaneler üretmeyi bırakın bence... Hayallerinizin peşinden gidin. Asla vazgeçmeyin, benden geçti demeyin... Wally Funk sizin için bir sembol olsun... Duvarlarınıza onun posterini asın ve her vazgeçme girişiminizde ona bakın ve deyin ki vazgeçmek yok!