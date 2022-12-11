Anneler için hep bir çıkış yolu var!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca 12 yıl önce bir evlilik yaptı. O evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çift bir süre sonra anlaşamayıp yollarını ayırma kararı verdi. Kızlarının velayeti de annesine verildi. Buraya kadar her şey normal. Her evlilikte yaşanabilecek şeyler. Fakat bir süre sonra baba Sedat Doğan'ın kirli hayatının ayrıntıları bir bir ortaya döküldü.

YÜZ KIZARTICI SUÇLAR

Işın Karaca'dan boşandıktan sonra içlerinde Demet Akalın'ın da bulunduğu pek çok ünlü ismi dolandırıldığı iddia edilen Doğan, Brezilya'ya kaçtı. Dünyanın bir ucuna kaçtıktan sonra da yüz kızartıcı şeyler yapmaya devam ettiği öğrenildi.

Doğan'ın Sao Paulo'da yemek yediği restoranda kredi kartı hırsızlığı yaparken yakalandığı iddia edilmiş, bir süre sonra da laptop çalmak suçuyla tutuklandığı açıklanmıştı.

Sedat Doğan'ın işlediği suçlar listesi kabarmaya devam ederken Işın Karaca, Sedat Doğan'dan olan kızına kendi soyadını vermek için harekete geçti. Uzun hukuk mücadelesi sürerken Brezilya'daki mahkumiyeti biten Sedat Doğan tekrar Türkiye'ye döndü. Uzun zaman hiçbir şekilde kızını aramayan, ilgilenmeyen onun hayatını lekelemekten çekinmeyen Doğan, bu kez de acılı babayı oynayarak kızının üzerinden prim yapmak istedi. Karaca ise hukuk mücadelesini sürdürürken bir yandan da kızının olaylardan en az şekilde zarar görmesi için elinden geleni yapıyordu.

DUYGU DOLU MÜJDE

Ünlü isim bir anne olarak verdiği mücadeleyi kazandı. Kızına kendi soyadını verdi.

Bu müjdeli haberi ise sosyal medya hesabından her annenin yüreğine dokunacak şekilde "Seni ömrüm boyunca korumaya yemin etmiştim. Yeminim hep geçerli" sözleriyle duyurdu. Minik kız 18 yaşına kadar annesinin soyadını kullanacak, daha sonra isterse babasının soyadını alabilecek.

Işın Karaca'nın kızı için verdiği bu mücadeleyi çok iyi anlıyor ve onun adına çok mutlu oluyorum. Bir bir anne olarak evladını her türlü kötülükten korumak istiyor.

Evet maalesef bazen çocukların "kendi ebeveynlerinden" de korunmaya ihtiyacı oluyor. Bu dava kadınlara çocuğunu lekeli bir soyadını taşımaktan kurtaracak bir alan açıyor. Kesinlikle emsal teşkil ediyor.

LANETLİ BİR MİRAS

Soyadı bir çocuğun en önemli mirası.

Soyadını değiştirmek onu ne kadar korur bilemiyorum. Beyaz bir kağıda tükenmezle çizilen bir çizgi en güçlü kimyasallarla temizlense bile orada bıraktığı prüz hep kalacak. Mia, kötü bir babaya sahip olmanın şanssızlığını her zaman omuzlarında taşıyacak maalesef. Ama böyle güçlü bir annenin evladı olmak da büyük bir şans. İnanıyorum ki Mia da annesi kadar güçlü bir insan olarak yetişecek.

Dünyanın en masum varlıklarıyla ilgili acı haberleri okurken dileğim, hiçbir çocuğun istismara uğramadığı, şiddet görmediği, kendi anne babasından korunmak zorunda kalmadığı günleri görmek.