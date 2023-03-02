Keşke insanda da biraz vefa olsa

Adana'da at arabasıyla un dağıtan bir kişi, atı huysuzlanınca onu elindeki kemerle defalarca dövüyor. Bu dayak görüntüleri yayılınca Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, insan kılığındaki bu acımasız kişiyi araştırıp buluyor. H.S., 'hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek' suçundan adliyeye sevk edilip nöbetçi sulh ceza hakimliğince 5 gün hayvan barınağında çalışma şartıyla salıveriyor. Ceza yeterli mi tabii ki hayır. Öncelikle o atın o kişinin elinden kurtarılması gerektiğini düşünüyorum.

AZ DA OLSA CEZASIZ KALMADI

Hayvan barınağında çalışma cezası yerinde fakat 5 gün yetmez ayrıca bu cezanın yerine getirilip getirilmediği denetlenecek mi emin değilim. Ancak tüm bunların yanında yaptığının yanına kalmamış olması yine de biraz iç serinletici. Çoğu zaman teknolojinin kötü etkilerinden yakınsak da böyle amaçlar için kullanıldığında faydası çok büyük. Eskiden olsa bu adam o atı dövdüğüyle kalırdı. Şimdi hem teknoloji hem de canlıların yaşam hakkı konusunda daha fazla düzenlemeyi içeren yasalar sayesinde yetersiz de olsa cezalandırılıyor.

ONA İŞKENCE GİBİ GELMİŞTİR

Barınakta çalışma cezası bizim için az belki ama hayvan sevmeyen biri için işkence sayılabilir. Adaletin bir nebze de olsun sağlandığını görmek herkese iyi geliyor bu kesin! Hayvanlardan bahsetmişken deprem bölgesinde pek çok köpek enkazda sahibini ararken kameralara yansımıştı. Onlardan biri İzmir'e getirilerek sahiplendirilmiş. İsmine de Vefa demişler. Ne güzel özetliyor değil mi? Vefa... Keşke insanlarda da biraz olsa. Örneğin, o atın sahibinde azıcık olsaydı vefa duygusu yıllarca onun yükünü taşıyan bu zavallıya öyle davranır mıydı?