dunyampembe’den #pembelerolmesin’e

Renklerin yaşı, cinsiyeti olur mu?

Bu konuda uzun yıllar savaş verdim. Rengin yaşı, cinsiyeti olmaz dedim. Kızım doğduğunda odasında hiç pembe kullanmadım. Odayı sadece bej ve beyaz renklerle cinsiyetsiz döşedim. Kıyafetlerini de yine hep yeşil, sarı, beyaz gibi cinsiyetsiz renklerden seçtim. Ama kızım 2.5 yaşına geldiğinde pembe dışında hiçbir rengi giymek istemiyordu. "Benim dünyam pembe" lafı hala aramızda bir espri konusu...

YAZILI OLMAYAN KURAL

Şimdi 12 yaşında ve siyah ve beyazdan başka bir renk giymek istemiyor.

(Bunlar da ortada bir kanun olmasa da ortak bir kararla ergen rengi!). Bugün sabah ona dedim ki: "Pembeye ne oldu?", "Öldü" diye cevap verdi.

Onunla aynı yaştan arkadaşı da (aynı renklerde giyinmiş!) güldü. "Pembeler ölmesin" cevabımla "bu lafa hastag açalım" diyerek dalga geçtiler.

TOPLUM OTOBANINDA

İnsan sosyal bir varlık bazen siz ne kadar topluma karşı yetiştirmeye çalışsanız da onlar sosyal çevrede kendi yollarını buluyor. Bu sırada bazı ortak yollardan da geçiyorlar. İşte o yollar toplumun içinde eridikleri otobanlar... Ama sonra kendi patikalarına doğru yollarını buluyorlar.Bu patikaları keşfetme aşamasında da işte sizin o ilk baştaki tutumunuz, ona verdiğiniz adab-ı muaşeret, ahlaki değer yargıları ve yaşam kültürünü sentezliyorlar.

Sonra yeniden kendilerini bulup renklere geri döndüklerinde tamamen özgürleşmiş oluyorlar. Yani toplum otobanının "geç/ dur" renkleri var ama ara yollara sapıp kendi hayat yolunuza girdiğinizde renklerin cinsiyeti de yaşı da yok.