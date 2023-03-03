Masalların gücü adına

Çocuk ve masal... İkisini birbirinden ayırabilir misiniz? Masalın büyülü dünyasına kendini kaptırmayan, masal dinlerken Kaf Dağı'na çıkmayan, prenseslerle şatoda gezmeyen çocuk var mı. Siz masalı okurken bir bakmışsınız hayal aleminden, rüya alemine geçivermiştir en hareketli dediğiniz çocuk...

GERÇEK DÜNYAYA ARA

Yaşadığımız bu acı günlerde, çocukların yüzünü güldürmek, birkaç dakikalığına da olsa onları gerçek dünyadan koparabilmek için pek çok etkinlik yapılıyor.

Kimi oyuncak götürüyor onlara, kimi tiyatro sahneliyor, kimi oyunlar oynatıyor...

Yani herkes bir biçimde elinden geleni yapıyor. Sesli kitap platformu Storytel'in de çok anlamlı bir girişimi olmuş.

ÜNLÜ SESLER OKUYOR

Çocukların bu zor zamanlarında desteklemeyi amaçlayan masalların sesi adlı web sitesine giriş yaparak, onların bir an olsun eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak istemişler. Ücretsiz olarak kullanılabilen bu platform, hikayelerin iyileştirici ve mutlu edici gücünü kullanıyor. Oya Küçümen ve Selma Ergeç gibi pek çok ünlü isim de seslendirmelere destek vermiş.

İÇERİKLER ÜCRETSİZ

Platformun yaratıcıları, minikleri sevindiren kitap seçkisini "Yaratıcı hayal gücünün etkisine inanıyoruz. Storytel ve iş ortakları olarak, zor zamanlarda bir süreliğine de olsa başka dünyaların parçası olabilmeleri için tüm çocuklarla çok özel bir kitap seçkisi paylaşıyoruz. Masallarımızın mümkün olduğunca çok dinleyiciye ulaşmasını umuyor ve www.masallarinsesi. com adresinin yayılmasına yönelik tüm yardımları memnuniyetle kabul ediyoruz.

Bu içeriklere herkes dilediği yerden ve dilediği cihazdan ücretsiz olarak erişebilir.

Menüye göz at ve seçtiğin kitabı hemen dinlemeye başla" notuyla paylaşmış.

Masalların gücünün, soğuk kış gecelerini ısıtacağına, acı günler yaşayan çocukların uykuya dalmasına yardımcı olacağına inanıyorum.