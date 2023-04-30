Kocanın soyadını kullanıver n’olmuş!

Kadın ve soyadı meselesi... "Buna gelene kadar pek çok sorun var" denebilir bazı kişiler tarafından.

Var tabii ama bu bence çok önemli bir eşik... Bunun bir adım sonrası ise kütük!

Kadının sorgusuz sualsiz erkeğin kütüğüne geçmesini diyorum. 30 yaşından sonra Denizlili oldum ben mesela...

Denizlili olmak sorun değil. Sonuçta orası da Türkiye. Erkekler bu konuyu da "Ne var yani" diyerek küçümsüyorlardı...

"E madem öyle, n'olmuş gel sen benim memleketime, benim soyadımı al! Ne var yani değil mi?"



MAHALLE BASKISI VAR

Ben evlendiğim zaman kadın, dilekçe vererek erkeğin soyadının yanına kendininkini de ekletebiliyordu. Ben de o dönemin şartlarında bunu yaptım. Bu da ikinci bir isim gibi oluyor. Mesela benim soyadım aynı zamanda bir isim olduğu için pek çok kişi bana Ilgın hanım diye hitap ediyor. Yani ikinci ismim sanıyorlar!

Evlenirken eşime sen benim soyadımı alır mısın diye sorduğumda "neden olmasın?" demişti! Belki de yapardı ama son anda sanırım mahalle baskısına yenildi ve vazgeçti. Çünkü pek çok erkeğin üzerinde böyle bir mahalle baskısı da var. Bizim soyadına takılmamızı en çok küçümseyenler aslında buna en çok takılanlar. Bir arkadaşının karısının soyadını aldığını duysa "hanım köylü" diyerek dalga geçecekleri kesin. Eşim benimle hiç bu savaşa girmedi hakkım neyse onu kullandım.

Hatta gazetedeki imzalarımda eşimin soyadını kullanmıyorum ve o buna hiç takılmıyor. O takılmıyor ama onun yerine takılanlar da yok değil!



BEBEK, 9 AY SONRA DOĞACAK

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Medeni Kanun'un 187'inci Maddesi'nde bulunan hükmün iptal kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Alınan bu karar ile kadınların evlendikten sonra yalnızca bekarlık soyadlarını kullanabilmeleri için dava açmalarına gerek kalmayacak. Fakaaat, bu hakkı kullanma özgürlüğüne kavuşmak için epey bir yol kat edilmesi daha gerekecek. Neyse olsun! gözümüz aydın bir eşiği daha atladık... Eşitlik için bir adım daha atıldı... Adım adım alınacak yollar, gelecek için, çocuklarımız için çok önemli.



AİLE OLMAK DA ÖNEMLİ

Tüm bunların yanında ben aile olmayı da önemsediğim için bunun göstergesi olan ortak soyadını da kullanma taraftarıyım.

Resmi makamlarda ailemle aynı soyadını kullanmak, çocuklarımla aynı soyadında buluşmak isterim. Bu yüzden 13 yıl önce olduğu gibi yine iki soyadını birlikte kullanırdım. Benim için pek bir şey değişmedi yani!

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