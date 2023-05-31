Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini bitirdi. Arzum Onan, 1993 Türkiye ve Avrupa güzeli, Mehmet Aslantuğ ise Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri. Her ikisi de efendiliği, sakin ve gösterişsiz kişilikleriyle tanınan gösteri dünyasının parmakla gösterdiği bir çift olarak 27 yıl geçirdiler bir yastıkta. Ancak işte bazen işler yolunda gitmiyor. Bir kaç ay önce bu güzel yuvanın çatırdadığı haberleri sonra da çiftten doğrulama geldi. Geçtiğimiz günlerde de yine parmakla gösterilecek bir boşanmaya imza attılar. Yani evlilikleri kadar boşanmaları da saygı ve sevgi çerçevesindeydi.



İÇERİDE KOPAN FIRTINALAR

İçeride büyük fırtınalar kopuyor olabilir ama onlar mahkemeye oğullarının kullandığı arabayla birlikte gelip, el ele duruşmaya girip yine aynı arabayla beraber mahkeme salonundan ayrılmakla şu mesajı verdiler... Artık çift olmayabiliriz ama biz hala bir aileyiz. Evladımız var, görüşeceğiz, düştüğümüzde birbirimizin elinden tutacağız, aile gibi kenetleneceğiz.



KİRLİ ÇAMAŞIRLAR SEPETTE

Onların bu görüntüsü oğullarına "Oğlum biz bi boşanıp gelicez bizi mahkemeye sen götürür müsün?" cümlesini kurmuş olabilecek kadar boşanmayı basite indirgediklerini düşündürtse de aslında durum eminim hiç de öyle değildir.

Yapmak istedikleri sadece "kol kırılır yen içinde kalır" hadisesi. Bir evlilik bitiyorsa mutlaka yolunda gitmeyen bir şeyler vardır... Ki onların içinde bulunduğu camiada boşanırken tüm kirli çamaşırları ortaya dökmek neredeyse bir gelenek.



NASIL AYRILINIR GÖSTERDİLER

Aile içindeki fırtınaları bir başkasının bilmesinin bir işe yaramayacağını hatta hepsine ayrı ayrı zarar vereceğinin o kadar farkındalar ki, birbirlerini korumaya almış gibiler. Aşk, tutku, kıskançlık şiddet içerir, Ya benimsin ya toprağın diyerek eşini öldürenlerin haberini her gün yapıyoruz.

Ki bugün de bir kıskançlık cinayeti haberi var. Ama sevgi ve saygının sonucunu gördüğümüz ayrılıklara pek sık rastlamıyoruz.

İnsanın kalitesi kavgada ortaya çıkarmış derler ya, bu çift bizi hiç şaşırtmadı. 27 yıllık evlilik hayatlarında olduğu gibi yollarını ayırırken de aile olmanın ne demek olduğunu herkese gösterdiler.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın