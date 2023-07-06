Ah be Ceren!

Daha 16 yaşında... Bornova'da bir apartta ölü bulunan Ceren'den bahsediyorum. Katilleriyle sosyal medyada tanışıyor. İki hafta sonra da cesedi moloz yığınlarının arasında bulunuyor.

Uyuşturucu, cinsel taciz, aşağılama...

Ne ararsan var. Aha be ana kuzusu kimse demedi mi sana, insanlar kötü, insanlar yalancı diye? Yeni tanıdığın daha doğrusu tanımadığın adamların sana neler yapabileceğini söylemediler mi?

Hep sosyal medyadan korkuyoruz.

Çocuklarımızı sosyal medyadan korumaya çalışıyoruz. Ama sosyal medya sadece bir araç! Onlara dünyada kötü insanların olduğundan ve o kötülerin etrafta kuzu postuyla dolaştığından söz etmeliyiz belki biraz. Onları korkutmadan, hayata karşı güvensiz olmalarına sebep olmadan bunu nasıl yaparız bilmiyorum ama rehberimiz sevgi olursa bunu başarabileceğimizi biliyorum.



ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

Çocuklarımızı yasaklarla koruyamayacağımız belli. Onlara rehber olmak, dünyada yol alırken ayağına taş değmeden yürümesini sağlamak zor ama sevgiyle başaramayacağımız bir şey yok. Çocuklarımızdan, özellikle de gençlerden sevgimizi sakınmayalım. Bol bol, şımarmasından korkmadan sevgiyi yaşatalım. Ama dünyada sadece sevgi dolu insanların olmadığını da göstererek!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın