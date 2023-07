Yeni nesil çocukların en büyük sorunlarından birisi de fast food bombardımanı! O kadar çok reklama maruz kalıyorlar ki hep hazır ve paketli gıdalar tüketmek istiyorlar. Dolayısıyla anneler sağlıklı yemek yedirebilmek için türlü çeşit taklalar atmak zorunda kalıyor. E bir de eskisi gibi doğal ürünlere ulaşamamak çocuklarda vitamin eksikliklerine neden oluyor. Zavallı anneler de çareyi çocuklara vitamin yüklemekte buluyor. Omega 3, A, B, C, D, E vitamini, propolis, karamürver, arı sütü vs. derken kimden neyi duysa çocuğa vermeye kalkıyor. Ancak uzmanların söylemekten dilinde tüy bittiği şeylerden biri de: Her şeyin fazlası zehir! Bir kez daha uzmanlara kulak verelim...



İHTİYACI YOKSA VERMEYİN!

D vitamininin yüksek dozda kullanılması iştahsızlık, huzursuzluk, kabızlık, böbreklerde hasar, böbrek taşları, atardamar kapağında darlık, tansiyon yüksekliği, kusma, gözlerde hasar gibi sorunlarına neden oluyor!

Vitamin A'nın uzun süreli yüksek dozda kullanımı kemiklerde şişlik, zayıflama, saç dökülmesi, deride pullanma ve ağız kenarında çatlaklar, karaciğer hastalığı, karın içinde serbest sıvı birikimi ve kafa içi basıncında artışa bağlı baş ağrısına yol açıyor.

Vücutta gereğinden fazla, E vitamini bulunması, vücudun bakterileri öldürme yeteneğini azaltıyor. Bağışıklık sistemi olması gerekenden fazla çalıştığında vücut kendi dokularını yabancı olarak algılayıp bu dokulara saldırarak bir çok önemli hastalığa yol açabiliyor. K vitamini fazlası ise aşırı kan hücresi yıkımına bağlı kansızlık ve sarılığa neden olabiliyor.

Bu ilaç değil takviye diyenlere de aldanmayın.

İhtiyaçtan fazlasını ne çocuklarınıza verin ne de kendiniz tüketin!

