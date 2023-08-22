K-pop stajı yok ama LGS var

Ergen ya da ön ergen çocuğu olan aileler K-Pop'u ve idollerini iyi bilir.Hepsi birbirine benzeyen erkek ya da kızlardan oluşan 4-5 kişilik gruplar...Evde çok fazla maruz kaldığım bu müzik türünü iyi biliyorum. Aslında bir müzik türü demek de pek doğru değil. Popüler bir takım melodiler ve standart sözlerden oluşan şarkılar... Şarkılardan da ziyade dans ağırlıklı performanslar. Birbirinin aynı figürlerin senkronize yapıldığı bir koreografi. Genellikle hiçbirinin öne çıkmadığı, daha doğrusu çıkarılmadığı birer proje!Daha önce de defalarca kez incelenen bu grupların eğitiminin ne kadar zorlu ve sert olduğunu herkes biliyor.Hatta bu idoller arasında kendi canına kıyanlar bile olmuştu.Bu K-Pop idollerinin eğitim süreçleriyle ilgili yapılan bir röportajı okudum. 12-13 yaşındaki çocuklar idol olmak için stajyerlik programına başvuruyor. Burada ses, dans, davranış biçimi gibi bazı eğitimlerden geçiyorlar aslında eğitim demek ne kadar doğru bilemiyorum. Bu bir torna süreci. Yetenekli olduğu düşünülen çocuklar, eğlence şirketleri tarafından bir standarda indirgenerek her türlü duygu, farklılık ve aykırılıktan arındırılıyorlar. Bu program dışında bir hayatları kalmıyor.Aile de buna dahil. Katı kurallara sahip sözleşmeleri imzalayan bu çocukların ilk yıllarda hiçbir konuda söz hakkı yok.Stajyerlerin, kaldıkları yurtlardan izinsiz dışarı çıkması ya da çalışması sözleşmeye bağlı. Başka bir bireyle duygusal bağ kurmasına ket vuruluyor.Yalnızca 12-25 yaş aralığındaki bireylerin katılabildiği staj programında, kadınlar 50, erkekler 75 kilonun altında olmak zorunda.Staj aşamasında başarı gösterenlerin ilk ödülü 3-4 kişilik bir odada kendine ait bir yatağa sahip olmak. Ortalama bir performansa sahip bireyler ise dans stüdyosunda mat üzerinde uyumak zorunda kalabiliyor. Stajyerler, uykusuz kalarak, hatta hasta olsalar bile dans provalarından ödün vermiyor. En iyilerin hayatta kalabildiği bu "açlık oyununa" benzeyen sisteme bazı adaylar uyum sağlayamıyor ve pes ediyor. Bu hayaller uğruna eğitimini yarım bırakan, kendini adayan ve istenen standarda uymak için çok sayıda estetik operasyon geçiren K-Pop idollerinin şöhreti ise ortalama 10 yıl sürüyor. Çünkü yaşlandıkça güzelliği kaybolduğu düşünülen idoller, yerini stajyerlere bırakıyor.Tamamı korkunç olan bu sürecin en şaşırtıcı tarafı ne biliyor musunuz?Bu gençlerin büyük bir çoğunluğunun aileleri tarafından stajyerlik programına kaydettirilmeleri. Bizim ülkemizde K-Pop idol stajyerlik programları yok ama LGS ve YKS ebeveynleri var. Tabii ki bütün anne babalar çocuğunun iyi bir okul okumasını, çok paralı ve saygın bir iş yapmasını ister ama bu aşamadaki hırs, çocuğu üzerinden ego tatmin etmeye giriyor.Öyle sınav anneleri ya da babaları gördüm ki, bütün ailenin 1 yıllık ajandası sınava giren çocuk üzerine kurulmuş. Eve gelecek misafir, yapılacak etkinlik, hatta varsa kardeşinin hayatı da o çocuğa göre ayarlanmış. Bu aileler bir de çocuğun iyiliği için kendilerinden ödün verdiklerini söyleyerek bir de çocuk üzerinde psikolojik baskı oluşturmayı da ihmal etmiyor.Çocuklar bizim projemiz değildir. gerçekten onların iyiliğini istiyorsak bize düşen, yol göstermek, hedef belirlemelerini sağlamak sonra da o hedefe yürümeleri için cesaretlendirmektir. Türkiye'de böyle bir staj programı olsa 10 yıllık geçici bir şöhret ve para için çocuklarını bu programlara kaydettirecek pek çok insan olduğuna kalıbımı basarım. LGS için bile çocukları bu kadar ezen aile, dünyada idol olması için neler yapmaz!