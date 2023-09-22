Aman tadımız kaçmasın

Sonbahar geldi, okullar açıldı.

E tabii hapşırık tıksırıklar da başladı.

Etrafımdaki 5 kişiden biri hasta. Pandeminin bize bıraktığı en iyi alışkanlık maske! Şu anda insanlar kendinde ufak bir kırıklık hissetse hemen maskesini takıyor.

Takmazsa da etrafındakiler tarafından uyarılıyor.

Pandemi öncesi böyle bir hassasiyet kesinlikle yoktu.

Zaten maske takmak neredeyse ayıptı.

Bu arada pandemiden tamamen kurtulmuş da değiliz hani... Covid-19'un mutasyona uğramış bir alt varyantı olarak tanımlanan EG.5.1 yani Eris virüsü, dünya genelinde yükselişe geçti. Omicron varyantının daha bulaşıcı bir alt türü olan Eris varyantına karşı uzmanlar, özellikle 70 yaş üstü kişiler ile kalp ve diyabet gibi kronik hastalığı olan kişileri, maske takmaları konusunda uyarıyor.

Eris, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da 'izlenmesi gereken varyant' olarak tanımlanıyor. Eris; boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, ateş, nefes darlığı, vücut ağrıları ve tat-koku kaybı gibi semptomlarla seyrediyor. Kısacası bu kış yine tadımız kaçıyor.



Unutkanlık hayatınızı etkiliyorsa dikkat!



Alzheimer çağın hastalığı ve maalesef hiçbir hastalığa benzemeyen, üzücü bir süreç yaşatıyor. Erken teşhiste yüzde 35'lere kadar yavaşlatılabilen bu hastalığın tespiti bu yüzden çok önemli. Dün Dünya Alzheimer Günüydü... Bu tür farkındalık günlerinde yapılan etkinlik ve uyarıların çok önemli ve hayat kurtarıcı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Teşhiste de büyük gelişmeler var.

Mesela artık omurilik sıvısı almaya gerek kalmayacakmış.

Parmak kanıyla da tanı konulabilecekmiş.

Teşhis yönteminin bu kadar kolaylaşması tedavi için de umut verici.

Unutkanlıklarınızın hayatınızı etkileyecek boyuta geldiğini fark ediyorsanız mutlaka bir doktora görünün. Süreç hem sizin hem de yakınlarınız için çok zor çünkü.

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